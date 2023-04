Die vier besten Romane, die pünktlich zur Leipziger Buchmesse 2023 erscheinen

Neuerscheinungen

Die Leipziger Buchmesse 2023 steht in den Startlöchern. Wir stellen Ihnen hier lesenswerte Neuerscheinungen aus dem Bereich Belletristik vor.

Die Leipziger Buchmesse ist ein jährliches Highlight für alle Buchliebhaber und Autoren. Hier treffen sich Verlagsmitarbeiter, Autoren, Leser und andere Interessierte, um sich über die neuesten Trends und Entwicklungen der Buchbranche auszutauschen. Neben Lesungen und Buchvorstellungen gibt es auch Diskussionen zu aktuellen Themen, sowie Workshops und Signierstunden mit bekannten Autoren. Wir stellen Ihnen die lesenswertesten Romane zur Leipziger Buchmesse 2023 hier vor.

Benjamin von Stuckrad-Barre: „Noch wach?“

Berlin: Eine junge Frau erzählt von ihrem neuen Job bei einem großen Fernsehsender, von ihrem neuen Chef, ihrem neuen Leben. Sie wirkt glücklich, beseelt, hoffnungsfroh, es klingt gut. Zu gut?

Lang herbeigesehnter Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre. Ein Roman über Machtmissbrauch in einem großen Medienkonzern, dessen Parallelen zum Springer-Konzern unübersehbar sind. Und die Frage bleibt: Wie viel Fiktion steckt in dem Roman? Zur Besprechung von „Noch wach?“ geht es hier.

Benjamin von Stuckrad-Barre „Noch wach?“ 2023 KiWi, ISBN-13 978-3-462-00467-0 Preis: Hardcover 25 €, E-Book 19,99 €, 384 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Sebastian Hotz: „Mindset“

Maximilian Krach hat alles, was sich ein im Internet sozialisierter junger Mann im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wünschen kann: teure Uhren, eine amtliche Anzahl Follower, eine so einfache wie geniale Geschäftsidee und einen unerschütterlichen Glauben an die eigene Einzigartigkeit.

Glaubt man den jungen Leuten, die in Videoclips auf Youtube, TikTok oder anderen sozialen Medien behaupten, ohne Arbeit eine Summe x zu verdienen, um damit teure Uhren und Sportwagen zu kaufen, müssten wir alle sehr schnell reich werden können. Womöglich liegt es nur an unserem Mindset, dass es bisher noch nicht funktioniert hat. Sebastian Hotz, der auf Twitter als @elhotzo mehr als eine halbe Million Follower hat, legt einen satirischen Roman vor, der Spaß beim Lesen macht.

Sebastian Hotz „Mindset“ 2023 KiWi, ISBN-13 978-3-462-00284-3 Preis: gebunden 23 €, E-Book, 18,99 €, 288 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Sebastian Fitzek: „Elternabend“

Sascha Nebel hat sich zur falschen Zeit am falschen Ort das falsche Auto für einen Diebstahl ausgesucht. Kaum, dass er hinter dem Steuer eines Geländewagens Platz genommen hat, zieht eine Horde demonstrierender Klimaaktivisten durch die Straße. Allen voran eine junge Frau, die den SUV mit einer Baseballkeule demoliert. Als die Polizei auf der Bildfläche erscheint, ergreifen Sascha und die Unbekannte die Flucht und platzen in den Elternabend einer 5. Klasse …

Sebastian Fitzek kann auch Roman. Als Thriller-Autor hat er sich seit Jahren einen Namen gemacht. In der Vergangenheit erschien auch mit Vincent Kliesch zusammen die „Auris“-Reihe, die für RTL verfilmt wurde. Nun schrieb er einen sehr amüsanten Roman über die Verwicklungen, in die man geraten kann, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ob dann ein Elternabend an einer Schule der beste Platz ist, um nicht von der Polizei aufgegriffen zu werden? Mitfiebern auf andere Art ist angesagt. Schmunzeln erlaubt!

Sebastian Fitzek „Elternabend“ 2023 Droemer, ISBN-13 978-3-426-28413-1 Preis: Paperback 16,99 €, E-Book 12,99 €, 336 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Jörg Thadeusz: „Steinhammer“

Dortmund-Lütgendortmund in der Nachkriegszeit, das bedeutet Armut, Kriegstraumata und wenig Hoffnung auf eine rosige Zukunft. Doch drei Jugendliche kämpfen um einen besseren Platz im Leben.

Dieser authentische Roman orientiert sich am Leben des Malers Norbert Tadeusz, der es zum Meisterschüler Beuys’ und später zum Kunstprofessor brachte. Jörg Thadeusz erzählt in diesem Buch von einem Aufsteiger, der sich von seiner Herkunft distanziert, aber diese nie vollständig hinter sich lassen kann.

Jörg Thadeusz „Steinhammer“ 2023 Kiwi-Verlag, ISBN-13 Preis: gebunden 23 €, E-Book 19,99 € Hier bestellen!

Auch die Titel zum Leipziger Buchpreis 2023 klingen vielversprechend. So stehen 15 Titel auf der Shortlist. Hier sind neben Belletristik auch Essayistik und Sachbuch vertreten.

