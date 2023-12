„Es passt einfach nicht zum Buch“: TikToker kritisieren die Verfilmung von Kerstin Giers „Silber“

Von: Sven Trautwein

Die Fantasyromane „Silber“ von Kerstin Gier wurden für Amazon Prime verfilmt. Auf TikTok kritisieren einige die Verfilmung.

Seit Jahrzehnten zählt Kerstin Gier zu den renommierten Autoren von Fantasyromanen. Sie machte sich nach ihrem ersten Werk im Jahr 1995 in der Fantasy-Literatur für Kinder und Jugendliche einen Namen. Mit der „Edelstein“-Trilogie und den Büchern der „Silber“-Serie, deren Auftakt 2013 veröffentlicht wurde, feierte sie große Triumphe. Ein Jahrzehnt nach der Erstveröffentlichung wurde „Silber“ als Serie für Amazon Prime adaptiert. Einige Kritik an der Verfilmung wurde auf TikTok laut.

Kritik an „Silber“-Verfilmung auf TikTok

Die Verfilmung von Kerstin Giers „Silber“ auf Amazon Prime kommt nicht bei allen Fans gut an. © primevideo/S. Fischerverlage (Montage)

Die Buchcommunity, die unter dem Hashtag #booktok auf TikTok seit der Pandemie immer mehr Zulauf bekommt, beäugt auch immer kritisch aktuelle Buchverfilmungen. Kürzlich wurde Sebastian Fitzeks Erstling „Die Therapie“ für Amazon Prime verfilmt. Nun ist „Silber“ von Kerstin Gier erschienen. Doch nicht alle sind begeistert von der filmischen Umsetzung. Die Verfilmung ist Allgemeinen recht dunkel gehalten, was eher an einen Nordic-Noir-Thriller erinnert, als an einen Fantasyroman für Jugendliche.

Tiktokerin Esra Whitney @esrawhitney hat kürzlich ihren Unmut über die „Silber“-Verfilmung in einem Beitrag auf TikTok veröffentlicht:

Für sie passt Vieles in der Verfilmung nicht zusammen. Vornehmlich die dunklen Szenen werden kritisiert. Zudem betont Esra, dass auch das für sie wichtige erste Kapitel nicht in der Serie vorkommt, nicht sehr schön ist. Die ganzen Änderungen gegenüber der Buchvorlage seien für sie der Grund gewesen, die Serie nicht bis zum Ende zu schauen. Bis zum Datum des Artikels hat das Video rund 16.500 Likes eingesammelt und für über 560 Kommentare gesorgt.

Das sagt die Community zur „Silber“-Verfilmung

„Hab Angst, Silber war immer meine Lieblingsbuchreihe“

„Bin so verstört.“

„Dagegen war selbst die ‚Rubinrot‘-Verfilmung ein Slay.“

„Hab die ‚Silber‘-Trilogie als Kind gelesen und bin einfach nur enttäuscht von der Verfilmung... manche Bücher sollten Bücher bleiben.“

Aus den Kommentaren wird klar, dass sich viele der Zuschauer eine andere Besetzung für die Schauspieler gewünscht hätten. So seien die Schauspieler nicht nur optisch weit entfernt von der Buchvorlage. Auch Esra fasst ihren Kommentar zur Verfilmung so zusammen, dass sie das Buch viel positiver in Erinnerung hatte. Ein Buch, über das man sich auch gut amüsieren und über bestimmte Stellen lachen konnte. Die romantischen Elemente seien nun völlig verschwunden und daraus ein „Thriller“ konstruiert. Am Ende ergänzt sie, dass Verfilmungen eine Interpretationssache seien, aber für sie käme es nicht in Betracht, die Folgen bis zum Ende anzusehen.

„Silber“-Verfilmung von Kerstin Gier: Autorin äußert sich

Auf TikTok hat sich auch die Autorin Kerstin Gier zu dem Kritikpunkt am „Cast“ geäußert. Zusammenfassend betont die Autorin, dass sie die Kritik verstehen kann, der Cast aber der Punkt wäre, den sie selbst am wenigsten zu bemängeln hätte. Sie überlese die genauen Beschreibungen nach Augen- und Haarfarbe in Büchern oft, gibt sie zu. Sie versteht die Diskrepanz, wenn man vor dem inneren Auge beim Bücherlesen einen regelrechten Film ablaufen sieht, der in der echten Verfilmung so nicht passe.

Persönlich störe es sie nicht, dass die gewählten Schauspieler sich nicht verkleiden mussten. Sie könnten ihre Rolle mit ihrer Persönlichkeit ausfüllen, so die Bestseller-Autorin. Kerstin Gier schlug einen Live-Austausch auf TikTok vor, bei dem alle Fragen und Antworten geklärt werden könnten. Einen Termin nannte sie nicht. Für ihren Beitrag konnte sie auf TikTok über 10.500 Likes und 250 Kommentare verzeichnen.

Bei den Verfilmungen der Eberhofer-Krimis von Rita Falk hatte sich die Buchautorin von der Verfilmung distanziert. Reaktionen zu Colleen Hoovers „It Ends With Us“ waren leider nicht positiv.