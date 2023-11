Ernährungsmythen entlarvt: „Die Wahrheit über unser Essen“ von Tim Spector

Von: Sven Trautwein

Kaffee, Alkohol, Veganismus: In seinem Werk „Die Wahrheit über unser Essen“ räumt Tim Spector mit zahlreichen weit verbreiteten Ernährungsirrtümern auf.

Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern ein elementarer Bestandteil menschlicher Existenz. Nicht nur der Hunger wird gestillt, sondern das Essen verbindet Kulturen, schafft Gemeinschaft und ermöglicht emotionale Erfahrungen. In diesem Kontext ist Essen weit mehr als bloße Sättigung – es ist ein sozialer, kultureller und persönlicher Ausdruck. Und doch ist vieles, was über Ernährung an Informationen zu lesen ist, falsch. Diese Aussage fällt Tim Spector in seinem Buch „Die Wahrheit über unser Essen“, das jetzt als Taschenbuch vorliegt.

Tim Spector „Die Wahrheit über unser Essen“: Darum geht‘s im Buch

spector_diewahrheitueberessen.jpg © agefotostock/Imago/Dumont (Montage)

Die Comicfigur Popeye kennt der eine oder andere Leser. In den Filmchen verschlang der gezeichnete Seemann Unmengen Spinat aus der Dose. Der Doseninhalt machte ihn stark. Die vermittelte Botschaft: Spinat enthält viel Eisen und kann jeden, der es in ausreichender Menge zu sich nimmt, stark machen. Dabei beruhte alles auf einem Kommafehler. So schreibt u. a. Zeit online, dass der Eisengehalt von frischem Spinat auf 100 Gramm eher gering sei. Dieser läge bei 2,6 Milligramm und sei somit weitaus geringer als der von Leberwurst (5,9 mg) oder Schokolade (6,7 mg). Auch sei unser Verdauungstrakt nicht darauf eingestellt, hohe Mengen Eisen aufzunehmen. Bei 24vita.de können Sie nachlesen, welche Lebensmittel bei Eisenmangel helfen können.

In „Die Wahrheit über unser Essen“ entlarvt er verständlich und auf der Höhe der Forschung viele unserer Vorstellungen über gesunde Ernährung als falsch. Er zeigt: Kaffee, Salz und Butter sind nicht unbedingt schlecht für uns, Fisch, gluten- und zuckerfreies Essen nicht unbedingt gut. Vitamintabletten, vegane Gerichte und viel Wasser sind nicht zwangsläufig gesund, und lokal angebaute Lebensmittel keinesfalls immer die beste Lösung.

In Tim Spectors Buch „Die Wahrheit über unser Essen“ findet sich auch die Popeye-Anekdote. Doch der Epidemiologe geht noch einen Schritt weiter: Die Entlarvung moderner Ernährungsmythen. So dominieren heute eher Essensverbote: Verzicht auf Fleisch, Salz, Gluten. Fisch, Kaffee, Alkohol, Zucker. Doch ist das für jeden Menschen pauschal richtig? Führt der Verzicht automatisch zu einem gesunden Körper?

Tim Spector: Vieles, was uns über Ernährung erzählt wird, ist falsch

Spector lehnt generelle Ernährungsempfehlungen ab. „Die Annahme, unsere Körper seien identische Maschinen und würden auf Nahrungsmittel auf genau dieselbe Weise reagieren, ist der am weitesten verbreitete und gefährlichste Ernährungsmythos“, betont er in seinem Buch. Er betrachtet Diät-Ratgeber mit präzisen Anweisungen als Scharlatanerie. Sein eigenes Buch präsentiert er nicht als unumstößliche Wahrheit, sondern hinterfragt gängige Denkweisen und beleuchtet alternative Ansichten.

Er beginnt seine Mythenentlarvung gleich beim Frühstück: „Manche Vorstellungen, die sich um das Frühstück ranken, sind so tief verankert, dass kaum jemand sie hinterfragt“. Der weit verbreitete Glaube, es würde den Stoffwechsel ankurbeln und wer es auslasse, würde im Laufe des Tages mehr essen und zunehmen, wird von ihm infrage gestellt. „Obwohl es für diese Behauptungen keinerlei Belege gibt, werden sie immer wieder als wissenschaftliche Fakten ausgegeben“, so Spector. Seine Schlussfolgerung: „Vielleicht ist das Frühstück ja tatsächlich die wichtigste Mahlzeit des Tages – aber sicher nicht für jeden von uns“. Auch das Zählen von Kalorien sieht Spector kritisch.

Tim Spector „Wie Wahrheit über unser Essen“: Fazit

Spector hinterfragt gängige Ernährungsmythen auf eine kluge und fundierte Weise. Er präsentiert sich als bedachter Wissenschaftler, der nicht behauptet, alle Antworten zu haben. Dennoch kann auch er nicht vermeiden, einige Ratschläge zu geben.

Tim Spector „Die Wahrheit über unser Essen“ Warum fast alles, was man uns über Ernährung erzählt, falsch ist 2023 Dumont, ISBN-13 978-3-8321-6694-6 Preis: Taschenbuch 24 €, E-Book 10,99 € (abweichend vom Format)

Tim Spector

Als renommierter Experte für personalisierte Medizin und das Darmmikrobiom ist Prof. Dr. Tim Spector eine anerkannte Persönlichkeit in der medizinischen Forschung. Er hält eine Professur für genetische Epidemiologie am King’s College London und fungiert als medizinischer Berater am Guy’s und St. Thomas’ Hospital. Seine herausragende Expertise wurde mehrfach mit Preisen gewürdigt. Neben seiner Forschungstätigkeit ist er auch als Autor tätig und veröffentlicht regelmäßig Artikel für den Guardian. Darüber hinaus ist er ein gefragter Gast in Fernseh- und Radiosendungen. Die Hardcover-Ausgabe von „Die Wahrheit über unser Essen“ erschien 2022 und wurde ein Spiegel-Bestseller.

