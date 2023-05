„Aufrappeln“ von Judith Poznan ist ein Buch übers Weitermachen

Romanempfehlung

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Trautwein schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wofür man Gaffa-Tape alles verwenden kann, wenn eine Ratte im Bad auftaucht, erzählt Judith Poznan in ihrem zweiten Roman. Und übers Weitermachen.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Eine Berliner Autorin als Hauptfigur, die einen Roman über die Trennung und das Weitermachen danach schreibt. „Aufrappeln“ ist ein überzeugendes zweites Buch von Judith Poznan, die mit „Prima Aussicht“ (werblicher Link) berühmt wurde. Judith Poznan schreibt über sich, ihr Leben und das, was einem einen Schauer über den Rücken jagt, wenn man eine Ratte im Klo in Berlin entdeckt. Alleine der erste Satz des Buches ist preisverdächtig und lässt den Leser das Buch nicht mehr aus der Hand legen.

Judith Poznan „Aufrappeln“: Über das Buch

+ Judith Poznan hat mit ihrem zweiten Roman „Aufrappeln“ ein Buch übers Weitermachen geschrieben. © tagesspiegel/Imago/DuMont Buchverlag (Montage)

Es begann alles mit dem Kopf einer Ratte in meinem Klo am Morgen des Karfreitags.

Alles in allem meint der Leser sich zu Beginn des Buches in einem kleinen Schauerroman wiederzufinden. Kratzgeräusche hinter den Badezimmerfliesen, ein abscheulicher Geruch aus dem Abfluss. Was könnte das sein? Als Judith eine Ratte in ihrem Klo entdeckt und kurz darauf von ihrem Freund Bruno verlassen wird, scheint das Chaos perfekt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit unserem Newsletter.

„Aufrappeln“ ist ein autofiktionaler Roman, eine Mischung aus realen Erlebnissen und Dichtung. Dem NDR gegenüber erzählte die Autorin in einem Interview, dass sie nur auf diese Art und Weise schreiben könne. Sie sei keine Autorin, die fähig sei, sich etwas wie eine Fantasyautorin auszudenken. Judith Poznan müsse die Dinge tatsächlich erlebt haben und dann zu Hause alles schnell aufschreiben.

Als Judith am Morgen des Karfreitags ihr Bad betritt, ereignet sich etwas Unerwartetes: Aus dem Klo heraus schaut ihr eine Ratte entgegen. Die nächsten Tage werden auch nicht besser, denn aus heiterem Himmel trennt ihr Freund sich von ihr. Eben war noch alles gut und dann ist ganz plötzlich nichts mehr gut.

Der Leser fühlt sich sehr in die Geschichte um Judith und ihren Partner Bruno hineingezogen. Vielleicht ist es diese Verbundenheit an Erlebnissen, die jeder für sich schon einmal selbst durchgemacht hat. Eine Lebenskrise, die einem für einen Moment den Boden unter den Füßen wegreißt. Ein Buch über das Scheitern. Und die Liebe. Als gehöre dies zusammen.

Judith Poznan „Aufrappeln“: Fazit

Dort, wo andere nach einer Trennung in einem tiefen Loch versinken, gelingt es Judith Poznan in „Aufrappeln“ am Weitermachen festzuhalten. Es ist eine lesenswerte Sammlung an kleinen humorvollen und tragikomischen Momenten, die durch das autofiktionale Schreiben sehr viel an Wärme und Authentizität beinhalten.

Judith Poznan „Aufrappeln“ 2023 DuMont, ISBN-13 978-3-8321-8203-8 Preis: gebunden 22 €, E-Book 16,99 €, 208 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Judith Poznan

Judith Poznan wurde 1986 in Berlin-Lichtenberg geboren. Nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung als Buchhändlerin studierte sie Literaturwissenschaften und Publizistik an der Freien Universität Berlin. Als Autorin schreibt sie für verschiedene Medien. Mit ihrem Instagram-Account (@judith_poznan) erreicht sie täglich eine große Anzahl an Followern. Im Jahr 2021 veröffentlichte sie ihr Debüt „Prima Aussicht“ (werblicher Link).

Rubriklistenbild: © tagesspiegel/Imago/DuMont Buchverlag (Montage)