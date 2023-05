Bücher-Trends 2023: Das sind die spannendsten Thriller, die Sie je gelesen haben

Von: Jessica Bradley

Sie lieben den Nervenkitzel und sehnen sich nach Spannung? Dann werden Sie diese packenden Thriller nicht mehr aus der Hand legen können.

Sind Sie eher der romantische Typ, der gerne Romane liest und sich in Liebesdramen verliert, oder lieben Sie Gänsehaut, Nervenkitzel und Spannung? Wenn Sie sich zu Letzteren zählen, können Sie von einem guten Thriller richtig gefesselt werden. Thriller sorgen für Adrenalin pur und reißen einen in ihren Bann. Doch bei der großen Auswahl ist es gar nicht so einfach, das richtige Buch zu finden. Aber keine Sorge. Wir haben gründlich recherchiert und präsentieren Ihnen hier die vier spannendsten Thriller. Wir versprechen Ihnen: Diese Bücher sorgen garantiert für schlaflose Nächte. Erfahren Sie jetzt, bei welcher aufregenden Lektüre Ihnen das Herz bis zum Hals schlagen wird.

„Das perfekte Paar“: Ein unfassbar spannender Psychothriller

Als ihre beste Freundin sie dazu ermutigt, einer Dating-App beizutreten, lernt sie Alex kennen. Er ist unwiderstehlich gutaussehend, mag dieselbe Musik und dasselbe Essen wie sie, träumt von Reisen und einem Cottage an der Küste. Es scheint, als wäre er perfekt für sie. Doch ist es wirklich nicht zu schön, um wahr zu sein?

Nach einer unsteten Kindheit, die sie bei Pflegefamilien verbrachte, hat Hannah alles getan, um sich ein sicheres und geborgenes Leben zu schaffen. Sie mag ihre gemütliche Wohnung und ihren Job als Sozialarbeiterin. Manchmal macht sie sich Sorgen, dass sie sich mit ihren 36 Jahren vielleicht nie verlieben wird, aber ansonsten ist sie mit ihrem Leben zufrieden.

Sue Watson „Das perfekte Paar“ 2023, Bookouture, ISBN 13-978-1-837-90661-1 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 0,99 €, Seitenzahl: 418 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Das Kind meines Mannes“: Ein fesselnder Psychothriller voller Twists

Es ist der Anruf, vor dem sich jede Mutter fürchtet. Die dreijährige Millie Everleigh verschwindet an einem kalten Wintertag und nichts ist, wie es scheint. Dieser Psychothriller ist voller schockierender Geheimnisse und Lügen, die wir uns selbst erzählen, um zu überleben - und er treibt den Puls hoch. Leser, die Clare Mackintosh, Liane Moriarty und Melanie Raabe mögen, werden dieses Buch lieben.

Ich steige nach dem Einkaufen ins Auto als mein Handy klingelt. Es ist meine Stieftochter Shelby, die auf meine dreijährige kleine Tochter Millie aufpasst. „Ich bin nur kurz nach oben gegangen“, sagt sie mit schluchzender Stimme. „Sie ist weg.“

Nicole Trope „Das Kind meines Mannes“ 2023, Bookouture, ISBN 13-978-1-837-90559-1 Preis: Taschenbuch 9,99 €, E-Book 4,99 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Im Wald“: Thriller aus dem Taunus

Die Ermittlungen führen Pia Sander und Oliver von Bodenstein schließlich vierzig Jahre zurück in die Vergangenheit, in den Sommer 1972, als Bodensteins bester Freund Artur spurlos verschwand. Für Bodenstein ein Kindheitstrauma, das er nie überwunden hat - und für viele Bewohner von Ruppertshain eine alte Geschichte, an die man besser nicht rühren sollte. Währenddessen kommt ein Unbekannter in einem Feuer ums Leben und eine alte Frau wird ermordet. Das Dorf schweigt.

Mitten in der Nacht geht im Wald bei Ruppertshain ein Wohnwagen in Flammen auf. Aus den Trümmern wird eine Leiche geborgen.

Nele Neuhaus „Im Wald“ 2023, Eder und Bach, ISBN 13-978-3-949-60911-4 Preis: Taschenbuch 7,77 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 496 (abweichend vom Format) Hier bestellen

„Totenkünstler“: Der Polizisten-Killer

Er versteht sich als Künstler. Und genau hier setzen Profiler Robert Hunter und sein Partner Carlos Garcia mit ihren Ermittlungen an. Hunter versteht die Denkweise von Mördern. Doch genau das könnte ihm zum Verhängnis werden. Blutiger und brutaler Thriller, nichts für zarte Nerven.

Die Angst geht um beim Los Angeles Police Department. Wer von ihnen wird das nächste Opfer sein? Ein brutaler Mörder tötet Polizisten und formt aus ihren Körpern abscheuliche Figuren.

Chris Carter „Totenkünstler“ 2023, Eder und Bach, ISBN 13-978-3-949-60913-8 Preis: Taschenbuch 7,77 €, Seitenzahl: 400 Hier bestellen

