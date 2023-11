Protestaktion: Weshalb Popsängerin Pink bei Konzerten verbotene Bücher verschenken möchte

Von: Clara Kistner

Popsängerin Pink plant auf ihren kommenden Konzerten 2.000 Exemplare von vier verbotenen Büchern an Fans zu verschenken. Aber was steckt dahinter?

Die Popsängerin Pink ist bei weitem keine Heilige für die amerikanische Regenbogenpresse. Denn ihre teilweise „respektlose und streitlustige“ Persönlichkeit, wie der Stern es ausdrückt, bescherte ihr bereits in der Vergangenheit den ein oder anderen Skandal. „Ich lasse mich eben nicht dressieren wie eine Barbie-Puppe“, meint die Amerikanerin. Dabei setzt sie sich bereits seit Jahren für Menschen ein, die unter anderem mit Rassismus und Homophobie zu kämpfen haben, schreibt der Fokus. Und auch wenn ihre nächste geplante Bühnen-Aktion wieder für Aufruhr sorgen wird, steckt hinter dem Verschenken verbotener Bücher auf ihren Konzerten weitaus mehr als nur Ärger machen zu wollen.

Florida verbannt tausende von Büchern aus Schulen und Bibliotheken

Bücherverbote an Schulen sind in diversen US-Bundesstaaten gang und gäbe. Dabei führe Florida, laut des US-amerikanischen Autorenverbands Pen America, die Liste mit deutlichem Abstand an. Allein im vergangenen Jahr wurden im südöstlichsten Bundesstaat rund 1.400 Bücher aus öffentlichen Bibliotheken und Schulen verbannt.

Rassismus, Sexualität und die Geschlechtsidentität sind dabei großteils die besprochenen Themen der verbannten Bücher. Auch beliebte Literatur-Klassiker von Shakespeare gibt es nun nicht länger an Floridas Schulen. Grund dafür seien „anzügliche Wortspiele“.

Die Aktion scheint auf dem „Don’t Say Gay“-Gesetz basieren zu wollen, schreibt der Focus. Dabei handelt es sich um ein Recht der Eltern im Bildungswesen, bei dem es Lehrkräften in Bundesstaaten wie Florida verboten wird, mit Kindern über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität zu sprechen.

Die amerikanische Sängerin Pink plant auf zukünftigen Konzerten in Amerika über 2.000 Bücher zu verschenken. (Symbolbild) © POP-EYE/Imago

Floridas Bildungsministerium behauptet „es verbanne keine Bücher“, berichtet BBC News. Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis streitet die Vorwürfe ebenfalls ab und behauptet, er wünsche sich ein Bildungssystem, das „frei von Sexualisierung und gefährlichen Materialien ist, die nicht altersgerecht sind.“

Bücher verschenken als Protestaktion gegen die amerikanische Regierung?

In den sozialen Medien kündigt Pink ihre Protestaktion bereits prominent an. Die Sängerin plant bei ihren anstehenden „Trustfall“-Konzerten (vom 14. bis 19. November) rund 2.000 Exemplare von vier verbotenen Büchern an Fans zu verschenken.

Im Rahmen der geplanten Protestaktion möchte die Sängerin tausende Exemplare der vier Bücher „The Family Book“ von Todd Parr, „The Hill We Climb“ von Amanda Gorman, „Menschenkind“ von Toni Morrison und die Buchreihe „Girls Who Code“ von Stacia Deutsch an interessierte Fans verschenken.

„Bücher haben mir seit meiner Kindheit eine besondere Freude bereitet, und deshalb bin ich nicht bereit, tatenlos zuzusehen, wie Bücher in Schulen verboten werden!“, erklärt Pink ihre persönlichen Beweggründe auf Instagram. „Zu sehen, wie die Behörden auf Bücher über Rassismus und gegen LGBTQ-Autoren und PoC zielen. Wir haben in diesem Land so viele Fortschritte in Richtung Gleichberechtigung gemacht, und niemand sollte wollen, dass dieser Fortschritt rückgängig gemacht wird.“