Vier Wohlfühl-Krimis, die Sie nicht nur im Herbst verschlingen werden

Von: Sven Trautwein

Krimis und Herbst passen ungemein gut zusammen. Nicht nur im Fernsehen gibt es wieder neue Folgen vom „Tatort“, auch neue Krimis erscheinen.

Wohlfühl-Krimis, sogenannte Cosy-Krimis, sind bei den Lesern ausgesprochen beliebt. Die Bücher bieten spannende Unterhaltung, das eine oder andere Rätsel, das es zu lösen gilt und weniger die düstere und brutale Schilderung der Tat. Um ein wenig im Herbst zu entspannen, bieten sich diese Krimis an, zu deren Vertretern beispielsweise Agatha Christie oder neuerdings auch Richard Osman („Der Donnerstagsmordclub“) zählen. Vier neue Cosy-Krimis stellen wir Ihnen hier vor.

Was ist ein Cosy-Krimi?

Ein „Cosy-Krimi“ (auch „Cozy Mystery“ oder „Cosy Crime“ geschrieben) ist ein Subgenre des Kriminalromans, das sich durch eine gemütliche und eher entspannte Atmosphäre auszeichnet. In diesen Krimis steht nicht die Darstellung von Gewalt und Brutalität im Vordergrund, sondern vielmehr die Unterhaltung und das Rätselraten. Am besten an einem der Lieblingsplätze zum Lesen. Oftmals finden sich unter den Cosy-Krimis auch Regionalkrimis. In Deutschland machte Verleger Hermann-Josef Emons diese bekannt. Folgende vier Titel machen nicht nur im Herbst ganz besonders viel Spaß.

Amy Achterop „Tödlicher Grund“ – Die Hausboot-Detektei Band 2

„Die Hausboot-Detektei“ ist eines von vier Cosy-Krimis im Herbst 2023, die gelesen werden sollten. © Loop Images/Imago/S. Fischer Verlage (Montage)

Nach dem ersten Band „Tödlicher Genuss“, der zum Bestseller avancierte, liegt nun der zweite Cosy-Krimi der Hausboot-Truppe um Arie, Maddie, Jack, Jan und Elin vor. Der dritte Band ist für März 2024 bereits angekündigt. Wie schon im ersten Band schafft Amy Achterop eine Wohlfühl-Atmosphäre. Dies gelingt ihr mit den liebenswürdigen Figuren und dem etwas ungewöhnlichen Setting einer Detektei auf einem Hausboot. Beim Lesen und Ermitteln kommt Spaß auf. Eine leichte Urlaubslektüre, nicht nur für den Herbst.

Auch das sorgloseste Faulenzen an Deck muss irgendwann ein Ende haben. Es ist Herbst in Amsterdam. Und ohne Heizöl wird es sogar auf dem schönsten Hausboot ungemütlich. Die Auftragslage ist mau. Bis ein vermeintlich langweiliger Fall die Hobby-Detektive ordentlich herausfordert: Ihre Auftraggeberin wird plötzlich tot aufgefunden und entpuppt sich als Whistleblowerin. Die angesehene Expertin für den Rohstoffabbau in der Tiefsee stand kurz davor, ihre Firma in den Ruin zu jagen. Mord?

Amy Achterop „Tödlicher Grund“ – Die Hausboot-Detektei Band 2 2023 S. Fischer Verlag, ISBN-13 978-3-596-70679-2 Preis: Taschenbuch 12 €, 304 Seiten Bei Thalia bestellen

Klaus-Peter Wolf „Ein mörderisches Paar – Das Versprechen“

Ostfriesland steht bei Regionalkrimis ganz weit oben. Laut Verlagswebsite gibt es mehr als 460 Krimis, die in der Urlaubsregion Ostfriesland spielen, mit jeweils knapp 70 Ermittlern. Um hier einen Stich zu landen, gehört nicht nur eine spannende Handlung, sondern auch sympathische Figuren und das Setting dazu. Klaus-Peter Wolf hat es in seinen bisherigen Ostfriesen-Krimis gezeigt, wie es funktioniert. Mit „Ein mörderisches Paar“ beginnt der Auftakt einer neuen Krimireihe aus seiner Feder. Auch hier ist ein zweiter Band für 2024 angekündigt.

Ein dreizehnjähriger Schüler ist tot. Gestorben an einer Überdosis Heroin. Der, der dafür verantwortlich ist, wurde gerade freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen. Und weil sich viele Zeugen nicht mehr erinnern konnten. Weil die Polizei Fehler beging. Also konnte der, den sie auch den Holländer nennen, das Gerichtsgebäude als freier Mann verlassen. Das lasse ich ihm nicht durchgehen, denkt sich Dr. Bernhard Sommerfeldt. Ich werde ihm einen Besuch abstatten müssen. Und seine zukünftige Ehefrau ahnt, dass es mit dem beschaulichen Leben in Ostfriesland so schnell nichts werden wird.

Klaus-Peter Wolf „Ein mörderisches Paar – Das Versprechen“ 2023 S. Fischer-Verlage, ISBN-13 978-3-596-70755-3 Preis: Taschenbuch 13 €, 464 Seiten Bei Thalia bestellen

S. J. Bennett „Ein höchst royaler Mord“

Die Queen ermittelt bereits zum dritten Mal und fungiert so als Miss Marple der Unterhaltung. Humorvoll zeigt die Autorin, die immer schon ein großes Interesse am britischen Königshaus hatte, wie man eine interessante Figur erschafft. Somit: Zugreifen und sich an den Lieblingsort zum Lesen zurückziehen und genießen!

Eine schockierende Entdeckung am Strand von Sandringham House lässt für die Königin von England nur einen Schluss zu: Der alte Edward St. Cyr wurde Opfer eines Mordes! Verdächtige gibt es genug – darunter der königliche Pferdepfleger, ein zwielichtiger Landmakler, ein aristokratischer Nachbar sowie etliche Verwandte des Toten –, was den Fall für Queen Elizabeth und ihre schlagfertige Assistentin Rozie nicht eben einfacher macht. Die Spurensuche führt die beiden Damen schließlich bis ins alte Wasserschloss Godwick Hall. Aber wie passen die Teile des Puzzles zusammen? Und puzzeln Rozie und die Queen schnell genug, um das nächste Opfer zu retten?

S. J. Bennett „Ein höchst royaler Mord“ Übersetzt von Werner Löcher-Lawrence 2023 Droemer, ISBN-13 978-3-426-22742-8, 336 Seiten Preis: Gebunden 20 €, E-Book 14,99 € Bei Thalia bestellen

Lars Haider „Einer muss den Job ja machen“

Der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Lars Haider, legt einen unterhaltsamen Krimiauftakt vor: Reporter Lukas Hammerstein hatte es sich alles ganz anders vorgestellt. Es sollte ein entspanntes Sabbatical werden. Doch dazu kommt es nicht. Ein humorvoller Krimi, der Lust macht, die Hansestadt Hamburg einmal auf diesen Spuren zu erkunden. Wie die Hörzu sagt: „Augenzwinkernd, mit Lokalkolorit“. Angelehnt ist der Buchtitel an den gleichnamigen Songtitel von Udo Lindenberg und macht ihn, zusammen mit der Dackeldame Finchen, zu den eigentlichen Stars des Buches. Was will man mehr?

Hamburg, 2017: Die Elbphilharmonie ist eröffnet, die Rolling Stones spielen im Stadtpark, beim G20-Treffen brennt das Schanzenviertel – und Lukas Hammerstein kann nicht mehr. Der Reporter hat das ganze Jahr durchgearbeitet und freut sich auf ein Sabbatical. Wenn nur Dackeldame Finchen nicht wäre, die Lukas aufgenommen hat, ohne zu wissen, dass der Hund einen kleinen Schaden hat … Und es kommt noch schlimmer: Ein Journalist wird ermordet, die Polizei ist ratlos. Lukas bleibt keine Wahl, denn: „Einer muss den Job ja machen“ – wie es in einem Song seines guten Freundes Udo heißt.

Lars Haider „Einer muss den Job ja machen“ 2023 Hoffmann und Campe, ISBN-13 978-3-455-01630-7 Preis: Broschiert 18 €, 384 Seiten Bei Thalia bestellen

Sollten Sie ab und an auch eher die härteren Krimis bevorzugen, stellen wir Ihnen hier vor, was sich hinter dem Genre Nordic Noir verbirgt. Hier haben wir Ihnen weitere fünf Bücher zum Entspannen zusammengestellt, die nicht nur im Urlaub Spaß machen.