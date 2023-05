Die besten Buch-Klassiker, die Sie gelesen haben sollten

Von: Jessica Bradley

Es wird Zeit für den zweiten Teil der Liste: Welche Bücher man gelesen habe sollte. Fantastische Klassiker, die Sie nicht verpassen sollten.

Ich schreibe mittlerweile seit eineinhalb Jahren Buchtipps und ich finde, es ist an der Zeit, den zweiten Teil meiner Lieblingsklassiker mit Ihnen zu teilen. Auch diesmal fiel es mir erneut schwer, auszuwählen. Vielleicht gibt es in naher Zukunft noch einen dritten Teil. Sollten Sie den ersten Teil verpasst haben, können Sie sich die Liste gerne hier ansehen.

Platz 11: „Dune – Der Wüstenplanet“

Als Kind fand ich die Riesen-Sandwürmer im Film gleichermaßen faszinierend wie auch erschreckend. Erst Jahre später griff ich dann zum Buch und war auch dort gefesselt. Ich kann Ihnen auch die Graphic Novels empfehlen. Ich war davon restlos begeistert. Frank Herbert hat eine grandiose Welt geschaffen.

Das atemberaubende Panorama unserer Zivilisation in ferner Zukunft – und eine Welt, die man nie vergisst: Arrakis, der Wüstenplanet. Einzigartig, herrlich – und grausam. Und doch haben es die Menschen geschafft, sich dieser lebensfeindlichen Umwelt anzupassen …

Frank Herbert „Dune – Der Wüstenplanet“ 2021 (neu übersetzt), Heyne Verlag, ISBN 13-978-3-453-32122-9 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 800 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 12: „20.000 Meilen unter den Meer“

Ich liebe Jules Vernes Geschichten. Eine Auswahl zu treffen, fiel mir sehr schwer. Am Ende hatte „20 000 Meilen unter den Meeren“ mit einer Nasenlänge vorne gelegen. Kann sein, dass meine Affinität zu Wasser eine Rolle spielt. Was man gegebenenfalls auch im weiteren Ranking sehen kann.

„Weißt du, mein Freund, es geht um das Ungeheuer … Wir werden die Meere von ihm befreien! Eine sehr ruhmreiche Mission, die … allerdings auch gefährlich ist! Das ist eine dieser Reisen, von denen man nicht genau weiß, ob man wieder heimkehrt.“

Jules Verne „20 000 Meilen unter den Meer“ 2023 (Schmuckausgabe), Coppenrath Verlag, ISBN 13-978-3-649-64608-2 Preis: gebundenes Buch 38 €, Seitenzahl: 528 Hier bestellen

Platz 13: „Moby Dick“

Dass jeder Mensch auf seine Weise dem eigenen weißen Wal hinterherjagt, wurde mir erst viel später bewusst. Bis heute zitiere ich gerne den ersten Satz aus diesem Buch „Nennt mich Ismael“. Warum ich das mache? Ich weiß es nicht, aber er ist mir ebenso im Gedächtnis geblieben, wie das Schicksal von Kapitän Ahab. Herman Melvilles „Moby Dick“ ist und bleibt ein Klassiker, der seinesgleichen sucht.

Seit er auf hoher See im Kampf mit dem legendären weißen Wal ein Bein verloren hat, ist Ahab, der selbstherrliche Kapitän des Walfängers Pequod, von grenzenlosem Hass erfüllt. Von Rachegelüsten getrieben und ohne Rücksicht auf Verluste macht sich Ahab auf die erbitterte Jagd nach seinem gespenstischen Widersacher …

Herman Melville „Moby Dick“ 2012, Anaconda Verlag, ISBN 13-978-3-866-47764-3 Preis: gebundenes Buch 4,95 €, E-Book 0,99 €, Seitenzahl: 320 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 14: „Miss Marple“

Ich liebe alle Romane von Agatha Christie. Sie und Edgar Wallace sind und bleiben meine Lieblingskrimi-Autoren. Dabei ist mir Christies „Miss Marple“ am sympathischsten. Auch, wenn ich Hercule Poirot auch sehr mag.

Mit der etwas skurrilen, aber stets freundlichen Ermittlerin Miss Marple hat Agatha Christie eine der beliebtesten Figuren der Kriminalliteratur geschaffen. In verblüffenden Fällen voller rätselhafter Mordfälle und betrügerischer Verdächtiger lässt sich die alte Dame mit dem exzellenten Gedächtnis nicht hinters Licht führen und beweist ein ums andere Mal: Nichts ist, wie es scheint.

Agatha Christie „Das große Miss-Marple-Buch: Sämtliche Kriminalgeschichten“ 2019, Atlantik Verlag, ISBN 13-978-3-455-00678-0 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 15: „Der Frosch mit der Maske“

Was mir an Edgar Wallace am besten gefällt, sind seine düsteren Geschichten. Für mich eine Mischung aus Krimi, Thriller und ein wenig Horror. Ich habe mich für „Der Frosch mit der Maske“ entschieden, weil es eindeutig eine meiner Lieblingsgeschichten von ihm ist. Dicht gefolgt vom „Hexer“.

Eine Verbrecherorganisation terrorisiert ganz London und sorgt mit ihren mörderischen Anschlägen fast täglich für Schlagzeilen. Ihr Erkennungszeichen ist ein auf das linke Handgelenk tätowierter Frosch. Anführer ist der Frosch mit der Maske, ein stets maskiert auftretender Mann, der allseits Angst und Schrecken verbreitet. Scotland Yard versucht zwar, Agenten in die Froschbande einzuschleusen – meist jedoch mit tödlichem Ende.

Edgar Wallace „Der Frosch mit der Maske“ 2022, Goldmann Verlag, ISBN 13-978-3-442-49331-9 Preis: Taschenbuch 11 €, E-Book kostenlos, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 16: „Die Schatzinsel“

Wer hat als Kind nicht eigene Schatzkarten gemalt und versucht, den größten Schatz zu finden? Ein Abenteuerroman, wie er sein sollte, spannend und mit vielen Wendungen. Auch zur heutigen Zeit noch lesenswert.

Der junge Jim Hawkins gerät an eine Schatzkarte und begibt sich mit seinen Freunden Dr. Livesey und Squire Trelawney auf die Suche nach dem verborgenen Schatz des Piratenkapitäns Flint. Doch die frühere Piratenmannschaft Flints ist ebenfalls hinter dem Schatz her und heuert unerkannt auf dem Schiff des Expeditionsteams an. Auf der geheimnisvollen Schatzinsel angekommen, beginnt ein unerbittlicher Kampf um Leben und Tod.

Robert Louis Stevenson „Die Schatzinsel“ 2015, dtv, ISBN 13-978-3-423-14430-8 Preis: Taschenbuch 12,90 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 17: „Wüstenblume“

Einer der berührendsten Romane, die ich in meinem Leben gelesen habe. Vielleicht kein Klassiker im eigentlichen Sinne, aber definitiv genau richtig in dieser Liste. Auch die Verfilmung war mitreißend und sehr emotional. Dass es diese Praktiken auch in der heutigen Zeit noch gibt, ist tief verstörend. Heute kämpft Waris Dirie mit ihrer Desert Flower Foundation gegen diese Praktiken.

„Wüstenblume“ ist die faszinierende wahre Geschichte eines somalischen Mädchens, das als Kind durch die Hölle ging und später als internationales Top-Model Karriere machte. Es ist die Geschichte einer Befreiung, die Mut macht, für seine Träume zu kämpfen. Vom Nomadenleben in der somalischen Wüste auf die teuersten Designer-Laufstege der Welt – ein Traum.

Waris Dirie „Wüstenblume“ 2018, Knaur, ISBN 13-978-3-426-78985-8 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 392 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 18: „Samira & Samir“

Eine berührende Geschichte über Identität und das Leben tief in der Bergwelt des Hindukusch. Selten hat sich ein Roman so in mein Gedächtnis gebrannt, wie dieser. Auch heute noch bin ich ergriffen von dieser Geschichte.

In der wilden Bergwelt des Hindukusch wird einem Kommandanten eine Tochter geboren. Um sein Gesicht nicht zu verlieren, beschließt er, das Kind als Junge zu erziehen – und so wird aus Samira mit der Zeit Samir. Die Lüge verschafft dem Mädchen Freiheiten, die sonst nur einem Mann zustehen. Doch als junge Frau ist Samira schließlich gezwungen, ihr Geheimnis preiszugeben, denn sie empfindet eine tiefe Zuneigung zu ihrem Jugendfreund Bashir …

Siba Shakib „Samira & Samir“ 2004, Goldmann Verlag, ISBN 13-978-3-442-45853-0 Preis: Taschenbuch 12,99 €, E-Book 6,99 €, Seitenzahl: 288 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 19: „The Hate U Give“

Auch dieser Roman könnte nicht als Klassiker gewertet werden. Doch für mich hat er eben dieses Potenzial. Allein durch die gehäuften Berichterstattungen über rassistische Gewalt in den Medien sorgt er für die Dringlichkeit dieses Themas.

Die 16-jährige Starr lebt in zwei Welten: in dem verarmten Viertel, in dem sie wohnt, und in der Privatschule, an der sie fast die einzige Schwarze ist. Als Starrs bester Freund Khalil vor ihren Augen von einem Polizisten erschossen wird, rückt sie ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Khalil war unbewaffnet.

Angie Thomas „The Hate U Give“ 2018, cbj, ISBN 13-978-3-570-31299-5 Preis: Taschenbuch 11 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 512 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 20: „Die tägliche Katastrophe“

Ich liebe die Satire von Ephraim Kishon. Ich konnte mich für keines seiner Werke entscheiden, also habe ich einfach das erstbeste aus meinem Regal gezogen. Welches Sie wählen, ist völlig egal. Eines lesen sollten Sie aber unbedingt. Ich verspreche Ihnen: Sie werden lachen, bis der Bauch weh tut.

Sie lauern überall und unaufhörlich, die Stolpersteine in Familie, Politik, Beruf und Finanzwesen. Ephraim Kishon, hat es geahnt: Was wir wirklich brauchen, in guten wie in schlechten Zeiten, ist das Lachen. Und die Erkenntnis, dass Krisen vorübergehen, solange der Humor bleibt. Eine amüsante Zusammenstellung der positivsten Satiren, die in Zeiten wie diesen jedem von uns nur guttun kann.

Ephraim Kishon „Die tägliche Katastrophe“ 2020, Langen-Müller, ISBN 13-978-3-784-43543-5 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 8,99 €, Seitenzahl: 176 (abweichend vom Format) Hier bestellen