Jeden Tag erscheinen neue Buchtipps auf TikTok. Gerade die junge Zielgruppe hat diesen Kanal für ihre Empfehlungen entdeckt.

Sucht man bei TikTok nach dem Hashtag #BookTok, findet man sich schnell bei der „Leseecke“ wieder. Jeden Tag erscheinen unter dem Sammelbegriff Hunderte von individuellen Empfehlungen. BookTok ist auch mittlerweile auf dem deutschen Buchmarkt angekommen. Ob liebevoll gestaltete Bücherregal oder Empfehlungen zu Lieblingstiteln, nach und nach kommen weitere Videos hinzu. Diese Titel werden derzeit auf der Plattform besonders häufig mit Likes versehen.

Eine schonungslos ehrliche Liebesgeschichte der Autorin aus Texas, die mit ihren Titeln seit geraumer Zeit die BookTok-Listen anführt.

Ausgezeichnet mit dem Orange Prize for Fiction und New-York-Times-Bestseller. Es ist eine erfrischende Erzählung, die den Mythos Achill modern erzählt.

Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gesäumt mit all den Leben, die du hättest führen können. Buch für Buch gefüllt mit den Wegen, die deiner hätten sein können. Hier findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, eröffnet sich für Nora plötzlich die Möglichkeit herauszufinden, was passiert wäre, wenn sie sich anders entschieden hätte. Jedes Buch in der Mitternachtsbibliothek bringt sie in ein anderes Leben, in eine andere Welt, in der sie sich zurechtfinden muss. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist?