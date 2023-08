Drei Krimis, die unbedingt in Ihren Reisekoffer gehören

Urlaubslektüre

Mord im Urlaub. Immer mehr Reisende greifen im Urlaub zu Krimis. Welche Krimis Sie nicht verpassen sollten. Spannende Geschichten eignen sich zum perfekten Sommer-Leseerlebnis

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

In den letzten Jahren ist ein bemerkenswerter Trend unter Urlaubern zu beobachten: Das Lesen von Krimis erfreut sich während der Ferienzeit immer größerer Beliebtheit. Ob am Strand, am Pool oder im gemütlichen Strandkorb, die Kombination aus packenden Ermittlungen und exotischen Schauplätzen verspricht eine unwiderstehliche Mischung für Entspannungssuchende und Abenteurer gleichermaßen.

Ein Schwedenkrimi mit August Strindberg

Zwei Bootshäuser gehen in Flammen auf, darunter Augusts Eigentum. Als eine Leiche auftaucht, wird aus Brandstiftung Mord. In dem Küstenort versteckt sich ein düsteres Geheimnis, und Maria und August geraten ins Visier der Ermittlungen.

August Strindberg ist so glücklich wie schon lange nicht mehr. Sein Secondhand-Laden läuft besser als gedacht, und: August ist verliebt – nämlich in die Kriminalkommissarin Maria Martinsson. Doch dann bricht in seinem neuen Heimatort Hovenäset in einer kalten Januarnacht ein Feuer aus.

Kristina Ohlsson „Das Feuer im Bootshaus“ 2023, Limes Verlag, ISBN 13-978-3-809-02754-6 Preis: Taschenbuch 18 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 592 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Der neue Thriller des internationalen Bestsellerautors JP Delaney

Geheimnisvolle Adoption: Anna‘s merkwürdiges Verhalten wirft Fragen auf. Traumatische Vergangenheit oder dunkle Absichten? Ein Netz aus Lügen entwirrt sich.

„Hallo, ich bin Anna. Aber geboren wurde ich als Sky und ich glaube, dass du meine leibliche Mutter bist.“ Diese Nachricht trifft Susie wie ein Schlag in die Magengrube. Tatsächlich hat sie vor 15 Jahren als junge, mittellose Musikerin ihre Tochter zur Adoption freigegeben – und diese Entscheidung seitdem stets bitter bereut.

JP Delaney „Die Fremde in meinem Haus“ 2023, Penguin Verlag, ISBN 13-978-3-328-60288-0 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Schwedische Krimiautoren: Fesselnde Pageturner mit Tiefgang

Mörderjagd im Sommer `94: Journalistin Vera Berg und Ermittler Tomas auf gefährlicher Spurensuche. Eine tödliche Verbindung, die bis in die dunkelsten Abgründe führt.

Die Sonne brennt heiß auf den Asphalt in einem Stockholmer Vorort, als eine junge Frau gefunden wird, vergewaltigt und erdrosselt. Kriminalkommissar Tomas Wolf kann den Anblick der Toten kaum ertragen – zu sehr erinnert sie ihn an die dunkle Zeit in seiner Vergangenheit, die er am liebsten vergessen würde.

Pascal Engman und Johannes Selåker „Sommersonnenwende“ 2023, Ullstein, ISBN 13-978-3-864-93239-7 Preis: Taschenbuch 17,99 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 592 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

