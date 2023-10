„Steckerlfischfiasko“: Neuer Eberhofer-Krimi von Rita Falk

Von: Sven Trautwein

Auch im 12. Eberhofer-Krimi bleibt sich Bestsellerautorin Rita Falk treu. Fans bietet sie wieder gelungene Krimi-Unterhaltung.

Für Rita Falk war es ein turbulentes Jahr. Nach der Bekanntgabe zur Verleihung des Österreichischen Krimipreises hatte sie in den Medien ihrem Unmut über die ihrer Meinung nach nicht gelungene Verfilmung von „Rehragout-Rendezvous“ Luft gemacht. Nun ist ihr zwölfter Eberhofer-Krimi „Steckerlfischfiasko“ im Handel erhältlich und verspricht wieder kultige Krimi-Unterhaltung.

Rita Falk „Steckerlfischfiasko“: Darum geht es im Buch

Bestsellerautorin macht mit „Steckerlfischfiasko“ das Dutzend bei den Eberhofer-Krimis voll. © Future Image/Imago/dtv (Montage)

Es geht wieder hoch her bei Rita Falks Eberhofer-Krimis, die den Untertitel „Ein Provinzkrimi“ tragen. Hier wird deutlich, dass es sich nicht um einen Thriller im Stil der Nordic-Noir-Romane handelt, sondern um einen Krimi mit Wohlfühlfaktor, gerne auch als Cosy-Krimi bezeichnet.

Wegen dem Golfclub ist Niederkaltenkirchen eh schon gespalten wie ein Holzscheit, aber jetzt liegt auch noch der Steckerlfischkönig höchstselbst und mausetot in der clubeigenen Spa-Landschaft. Der Franz ermittelt unter dubiosen Volksfestclans und golfenden Schickimickiarschlöchern, während seine Susi ganz andere Pläne hat: Sie kandidiert als Bürgermeisterin, was beim aktuellen Dorfoberhaupt hochgradig nervöse Zuckungen auslöst …

Für Fans von kultigen Regionalkrimis, deren Erfinder Hermann-Josef Emons war, wird im neuen Rita-Falk-Krimi „Steckerlfischfiasko“ wieder viel geboten. Franz Eberhofer muss wieder einmal ermitteln und Susi kandidiert für den Posten als Bürgermeisterin. Wenn das nicht schon für Spannung sorgt.

Alle Eberhofer-Krimis in der richtigen Reihenfolge

Band 1: Winterkartoffelknödel

Band 2: Dampfnudelblues

Band 3: Schweinskopf al dente

Band 4: Grießnockerlaffäre

Band 5: Sauerkrautkoma

Band 6: Zwetschgendatschikomplott

Band 7: Leberkäsjunkie

Band 8: Weißwurstconnection

Band 9: Kaiserschmarrndrama

Band 10: Guglhupfgeschwader

Band 11: Rehragout-Rendezvous

Band 12: Steckerlfischfiasko

Rita Falk: Ende der Eberhofer-Krimis? Danksagung gibt Hinweise

Die Frage bleibt ein wenig, wie es mit dem Dorfpolizisten Franz Eberhofer weitergeht. Das Dutzend an den Provinzkrimis ist jetzt voll. Vor mehr als zehn Jahren begann die Reihe und feierte einen Erfolg nach dem anderen. Viele der Krimis wurden auch fürs Kino verfilmt. Das ist eigentlich alles, was man sich als Bestsellerautor wünschen kann.

Schon im vergangenen Jahr dachte Rita Falk in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung über das Ende der Eberhofer-Krimis nach. Ein Ende und eine Neuausrichtung kann nicht verkehrt sein. Die Schriftstellerkollegen Volker Klüpl und Michael Kobr haben gezeigt, dass ein Weggang von den Kluftinger-Krimis zu einer neuen Reihe, die im Süden Frankreichs spielt, nicht verkehrt sein kann. Michael Kobr hat kürzlich sogar einen Solo-Krimi, „Sonne über Gudhjem“, gestartet, dessen Reihen-Auftakt in Dänemark angesiedelt ist.

Offen ist, wie es weitergeht. Die Danksagung in „Steckerlfischfiasko“ lässt jedoch den Schluss zu, dass es mit dem 12. Band der Eberhofer-Reihe ein Ende findet. Dort heißt es: „Das Dutzend ist voll. In diesem Sinne, auf zu neuen Ufern...“. Es bleibt also spannend, was aus der Feder von Rita Falk zu lesen sein wird.

Rita Falk „Steckerlfischfiasko“ 2023 dtv, ISBN-13 978-3-423-26377-1 Preis: Taschenbuch 18 €, 288 Seiten Bei Amazon bestellen

Rita Falk

Geboren wurde Rita Falk im Jahr 1964 in Oberammergau und hat ihrer bayerischen Heimat bis zum heutigen Tag die Treue gehalten. Mit ihren ländlichen Kriminalromanen rund um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer sowie ihren Büchern „Hannes“ und „Funkenflieger“ hat sie sich einen festen Platz in den Herzen ihrer Leserschaft erobert – und das weit über die bayerischen Landesgrenzen hinaus.