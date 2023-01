Dagmar Berghoff: Erinnerungen an die erste Sprecherin der Tagesschau

Von: Sven Trautwein

Am 25. Januar feierte die Grande Dame der Abendnachrichten ihren 80. Geburtstag. In „Guten Abend, meine Damen und Herren“ stellt Constantin Schreiber ihr Leben vor.

Mehr als 10.000 Mal begann Dagmar Berghoff mit „Guten Abend, meine Damen und Herren“ die Nachrichten in der Tagesschau zu verlesen, nüchtern und neutral, wie es sich für eine Nachrichtensprecherin gehörte. Als sie 1976 ihren ersten Auftritt vor Millionen Fernsehzuschauern in der Nachrichtensendung hatte, brach eine neue Ära an. Ob es ihr gelingen sollte, die Herzen der Zuschauer zu erobern, war zu Beginn unsicher. Laut Medienberichten hatte man sicherheitshalber einen männlichen Ersatzsprecher zur Hand. In dem Interviewbuch „Guten Abend, meine Damen und Herren“ spricht sie mit dem Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber über ihr Leben und ihre Karriere.

Dagmar Berghoff, Constantin Schreiber „Guten Abend, meine Damen und Herren“: Das Buch

Dagmar Berghoff, Constantin Schreiber „Guten Abend, meine Damen und Herren“ © Future Image / Imago / Hoffman und Campe

Im Gespräch mit seiner Vorgängerin Dagmar Berghoff eröffnet der heutige Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber die einzigartige Geschichte ihres bewegten und bewegenden Lebens. Wo zunächst wenig darauf hindeutete, dass sie einmal Fernsehgeschichte schreiben würde – das Geld für die Schauspielschule musste sie sich hart erarbeiten –, wurde Dagmar Berghoff 1976 mit ihrem Einstieg als Sprecherin der Tagesschau zum Vorbild und zur Wegbereiterin einer ganzen Generation von Frauen.

Dagmar Berghoff war gelernte Schauspielerin und nicht die erste Nachrichtensprecherin im deutschen Fernsehen. Den Anfang machte 1963 Anne-Rose Neumann, die in der DDR die Aktuelle Kamera moderierte, gefolgt von Wibke Bruhns, 1971 im ZDF. Keine andere Sprecherin gab der Tagesschau über 23 Jahre ein Gesicht. Dabei waren die Zweifel zu Beginn sehr groß. Dem NDR gegenüber sagte sie, der damalige Chefsprecher der Tagesschau, Karl-Heinz Köpcke, sei skeptisch gewesen, als man ihm eine blonde Sprecherin präsentierte. Lange Jahre hielt sich das Vorurteil, Frauen könnten keine Nachrichten sprechen, weil sie nichts von Politik verstünden und bei Unglücksmeldungen in Tränen ausbrächen.

Am 31. Dezember 1999 trat Dagmar Berghoff, die sich privat lange Jahre für terre des hommes engagierte, im Alter von 56 Jahren als Chefsprecherin zurück. Mit „Guten Abend, meine Damen und Herren“ reiht sie sich in die schreibenden Nachrichtensprecher ein. Ulrich Wickert, langjähriger Moderator der Tagesthemen, hat mit seinen Krimis um Jacques Riceau großen Erfolg. Marietta Slomka veröffentlichte mit „Nachts im Kanzleramt“ (werblicher Link) ein Sachbuch mit allen wissenswerten Themen rund um Politik.

