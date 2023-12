„Iron Flame“: Rebecca Yarros‘ neuer Roman stürmt erneut die Spiegel-Bestsellerliste

Von: Sven Trautwein

Drucken Teilen

Die Fortsetzung der „Fourth Wing“-Romantasy-Drachensaga ist ein voller Erfolg. „Iron Flame“ hat die Bestsellerlisten im Sturm erobert und hält die Spannung hoch.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die amerikanische Schriftstellerin Rebecca Yarros hat Anfang November mit ihrem Roman „Iron Flame“, der Fortführung ihrer „Fourth Wing“-Romantasy-Drachensaga, einen weltweiten Hit gelandet. Wie das Branchenmagazin buchreport schreibt, stiegen die Erwartungen beim Verlag in Bezug auf die Fortsetzung weiter an. Nun herrscht dort Erleichterung: Die deutsche Übersetzung „Iron Flame. Flammengeküsst“ hat sich auch mit dem zweiten Band direkt an die Spitze der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste in der Rubrik Belletristik gesetzt.

Rebecca Yarros gelingt Fortsetzung des Bestsellers „Fourth Wing“

Auch mit dem zweiten Band von „Iron Flame“ landet Rebecca Yarros einen Bestseller. Die Ausgabe stieg kurz nach dem Erscheinen in die Spiegel-Bestsellerliste ein. © Katie Marie Seniors/dtv (Montage)

In den vergangenen Monaten waren unzählige Exemplare des englischsprachigen Originals von der jungen Zielgruppe in Deutschland gekauft worden. Die Importe waren zeitweilig so hoch, dass der Titel die Liste anführte. Dies sorgte laut buchreport auf Verlagsseite für Spannung, ob sich die deutsche Übersetzung lohnen würde. Denn gleichzeitig mit dem englischen Hardcover brachte der Verlag Piatkus Anfang November auch ein großformatiges Taschenbuch auf den Markt, das speziell für den Export nach Europa produziert wurde.

Die zehn erfolgreichsten „Spiegel“-Bestsellerautoren Fotostrecke ansehen

Bestseller aus dem Stand: Rebecca Yarros „Iron Flame – Flammengeküsst“

Doch die Rechnung ging auf. Beide Ausgaben konnten sich mit über 20.000 verkauften Exemplaren in der Spiegel-Bestsellerliste platzieren und behaupten. Das Taschenbuch stieg direkt auf den ersten Platz ein. Der zweite Band erscheint als limitierte Hardcover-Auflage mit farbigem Buchschnitt. Farbige Buchschnitte haben sich in den vergangenen Monaten als Verkaufsargument bestätigt. Wie man selbst einen anlegt, zeigt eine englische Instagrammerin, die nicht nur Harry-Potter-Bände verschönert.

Alle hatten erwartet, dass Violet Sorrengail während ihres ersten Jahres am Basgiath War College sterben würde – Violet eingeschlossen. Doch sie hat überlebt. Das richtige Training beginnt erst jetzt und Violet fragt sich, wie sie das überstehen soll. Die Herausforderungen sind zermürbend, extrem brutal und dafür gedacht, die Schmerzgrenze der Reiter ins Unermessliche zu treiben, aber das größte Problem ist der neue Vizekommandeur, der Violet brechen will – es sei denn, sie hintergeht den Mann, den sie liebt.

Rebecca Yarros „Iron Flame – Flammengeküsst“ Band 2 Aus dem amerikanischen Englisch von Michelle Gyo, Michaela Kolodziejcok und Ulrike Gerstner 2023 dtv, ISBN-13 978-3-423-28383-0 Preis: Hardcover mit Farbschnitt 32 €, E-Book 18,99 €, 960 Seiten (abweichend vom Format) Bei eBay bestellen

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem Newsletter unseres Partners 24books.de.

Rebecca Yarros

Die Bestsellerautorin Rebecca Yarros, deren Werke mehrfach prämiert wurden und sowohl in der „New York Times“, dem „Wall Street Journal“, „USA Today“ als auch international hohe Anerkennung fanden, ist eine unverbesserliche Romantikerin mit einer ausgeprägten Vorliebe für Schokolade und Kaffee. Sie engagiert sich leidenschaftlich für Kinder, die im staatlichen Pflegesystem leben, und hat aus diesem Grund die gemeinnützige Organisation „One October“ ins Leben gerufen. Zusammen mit ihrer sechsköpfigen Familie und einer beeindruckenden Sammlung kleiner Haustiere wohnt sie in Colorado. Die Bücher von Rebecca Yarros sind auch als Fantasy-Serie bei Amazon geplant.