Games of Thrones: Wird das vorletzte Buch bald erscheinen?

Von: Sven Trautwein

Drucken Teilen

„The Winds of Winter“ von George R. R. Martin sollte längst erschienen sein. Nun gibt es ein neues Update zum Erscheinungstermin.

Der Autor von „Das Lied von Eis und Feuer“, George R. R. Martin, verriet kürzlich, dass er bereits 1.100 Seiten seines nächsten Buches „The Winds of Winter“ geschrieben hat. An dem Stand seit Dezember 2022 hat sich seitdem nichts geändert. Stattdessen verriet der Bestseller-Autor, dass es neben „House of the Dragon“ acht weitere Spin-off-Shows von „Games of Thrones“ geben wird. Somit scheint George R. R. Martin sehr beschäftigt, doch die finalen Seiten des Buches lassen weiter auf sich warten.

Games of Thrones: Wird das vorletzte Buch bald erscheinen?

Wann erscheint das vorletzte Buch der „Games of Thrones“-Reihe von George R. R. Martin. Ein Update soll Klarheit bringen. © Wirestock/Imago

In einem Gespräch mit Bangcast gab Martin den Fans, die auf „The Winds of Winter“ warten, nicht viel Hoffnung. Der bisher neun Jahre verspätete Roman habe seit dem letzten Jahr kaum Fortschritte gemacht, zumindest was die Seitenzahl betrifft, so das amerikanische Online-Magazin IGN.

„Das Hauptding, woran ich tatsächlich schreibe, ist natürlich dasselbe … Ich wünschte, ich könnte so schnell schreiben wie Bernard Cornwell (Autor von „Das letzte Königreich“), aber ich bin 12 Jahre verspätet dran mit diesem verfluchten Roman, und ich kämpfe damit“, sagte Martin. Rund 1.100 Seiten des Fantasy-Romans seien fertig, doch es müssten noch mehrere Hundert geschrieben werden. In der „Late Show mit Stephen Colbert“ verriet Martin, dass er noch 400 bis 500 Seiten vor sich habe.

Schreiben ist echtes Handwerk, wie auch Bestseller-Autorin Nele Neuhaus im Interview bestätigt. Das Buchschreiben umfasse nicht nur den Entwurf, sondern auch Recherche, Lesen, Überarbeiten, Editieren, Plotten und so einiges mehr. Dies erhöhe nicht die Seitenzahl, sondern verlängere den Schreibprozess.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem Newsletter unseres Partners 24books.de.

Das Lied von Eis und Feuer: Die Romane von George R. R. Martin in der richtigen Reihenfolge

Die Herren von Winterfell, 1996

Das Erbe von Winterfell, 1996

Der Thron der Sieben Königreiche, 1999

Die Saat des goldenen Löwen, 1999

Sturm der Schwerter, 2000

Die Königin der Drachen, 2000

Zeit der Krähen, 2005

Die dunkle Königin, 2005

Der Sohn des Greifen, 2011

Ein Tanz mit Drachen, 2011

The Winds of Winter (noch nicht übersetzt), 2024

A Dream of Spring (noch nicht übersetzt), 2024

Targaryen: Der Aufstieg des Drachens – Die illustrierte Geschichte einer Dynastie, 2022

Im Oktober 2022 sagte Martin, dass das Buch zu etwa drei Vierteln fertig sei, merkte aber an, dass er die Geschichten einiger Charaktere komplett abgeschlossen habe, während er noch andere darin verweben müsse. Der Gesamtfortschritt von „The Winds of Winter“ ist jedoch zu einer fortlaufenden Gag in der Fiktionsgemeinschaft geworden, selbst Martin macht bei dem Spaß mit.

Nach der Publikation von „Ein Tanz mit Drachen“ (Originaltitel „A Dance With Dragons“) wurde 2011 ein erstes Datum für die Veröffentlichung von „The Winds of Winter“ genannt. Damals veranschlagte George R. R. Martin drei Jahre für die Fertigstellung. Trotzdem erschien das Buch 2014 nicht und jedes neue Datum wurde immer weiter nach hinten verschoben. Neben seiner Schreibarbeit arbeitet Martin auch mit HBO zusammen, um weitere „Games of Throne“-Spin-Offs für die Leinwand zu adaptieren.

Spiegel-Bestseller: 10 Autoren, die lange auf Platz 1 standen Fotostrecke ansehen

Wann schließlich „The Winds of Winter“ von George R. R. Martin erscheinen wird, bleibt offen. „Games of Thrones“-Fans können sich die Wartezeit mit unserem Quiz vertreiben. Gefängnisinsassen in den USA haben es hingegen in manchen Fällen nicht leicht mit der Buchauswahl. So ist „Games of Thrones“ in einigen Bundesstaaten verboten.