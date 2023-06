Der Juni ist Happy-Pride-Month: fünf empfehlenswerte LGBTQ+-Romane

Von: Jessica Bradley

Liebe kennt keine Unterschiede. Passend zum Pride Month empfehlen wir fünf LGBTQ+-Romane: Offen. Tolerant. Respektvoll.

1978 entwarf der amerikanische Künstler und Aktivist Gilbert Baker die Regenbogenfahne, auch bekannt als Pride Flag, als ein positives Symbol für die LGBTQ+ Gemeinschaft. Diese Flagge verkörpert Toleranz, Offenheit und Stolz und jeder einzelnen Farbe hat Baker eine bestimmte Bedeutung zugewiesen.

Casey McQuiston, eine amerikanische Journalistin und Autorin, hat mit ihrem Buch „Red, White & Royal Blue“ die Bestseller-Listen in den USA im Sturm erobert. Diese Liebesgeschichte zwischen Alex, dem Sohn der amerikanischen Präsidentin, und Prinz Henry ist herzerwärmend romantisch und sprüht vor positiver Energie.

Die einstige Hollywood-Filmlegende Evelyn Hugo ist bereit, endlich ihre Geschichte zu enthüllen - die Wahrheit über ihr glamouröses Leben und ihre skandalösen sieben Ehen. Als Ghostwriterin bittet sie die Lokaljournalistin Monique Grant, ihre Memoiren zu schreiben. Monique ist überrascht von der Anfrage, da sie seit Jahren keinen bedeutenden Artikel mehr verfasst hat. Doch könnte dies ihre Chance sein?

Volker Weidermann verfasst mit Leichtigkeit und Humor, mit Wärme und großer Klarheit ein Buch über den Nobelpreisträger, seine Sehnsüchte und seine Lieben. Es ist die Geschichte eines deutschen Jahrhunderts, eine Biografie eines bedeutenden Schriftstellers und seiner Familie. Vor allem jedoch ist es ein Roman, der das Dunkle, Glänzende, Bedrohliche, Verlockende und Befreiende einfängt – eine Erzählung über Thomas Mann und das Meer.

Vielleicht fängt alles dort an, wo seine Mutter das Glück der Kindheit erlebt: im brasilianischen Urwald, in einem großen, hellen Haus am Meer. Mit sieben kommt sie nach Travemünde, in die deutsche dunkle Kälte, mit einer Sehnsucht, die bleibt. Ihr Sohn Thomas wächst an der Ostsee auf, in Lübeck, aber sobald er kann, geht er in den Süden, reist nach Italien, ans Mittelmeer, verliebt sich in junge Männer, folgt aber den Konventionen der Zeit und heiratet Katia. Jahre später: Der Gang ins Exil.