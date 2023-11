Bücher von und über Henry Kissinger: Drei Empfehlungen, die Sie lesen sollten

Von: Sven Trautwein

Im Alter von 100 Jahren verstarb der frühere US-Außenminister und Friedensnobelpreisträger Henry Kissinger. Diese drei Bücher sollten Sie gelesen haben.

Henry Kissinger, der ehemalige Außenminister der USA, ist tot. Am 29. November 2023 verstarb der deutschstämmige Diplomat im Alter von 100 Jahren in seinem Haus in Connecticut, wie die Kommunikationsagentur Edelman gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in den späten Abendstunden (Ortszeit) bestätigte. Als Friedensnobelpreisträger war Kissinger eine leuchtende Persönlichkeit in der amerikanischen Politiklandschaft, bekannt für seine geheimen diplomatischen Manöver. Er wird als einer der herausragendsten Diplomaten des 20. Jahrhunderts in Erinnerung bleiben. Einer seiner bemerkenswertesten Triumphe war die Annäherung der USA an China in den frühen 1970er Jahren. Auch als Buchautor machte er sich einen Namen. Drei Bücher von und über ihn, die Sie gelesen haben sollten, stellen wir Ihnen hier vor.

Vorschau: Walter Isaacson „Kissinger“

Henry Kissinger: Im Alter von 100 Jahren verstarb der ehemalige US-Außenminister. Drei Bücher, die Sie gelesen haben sollten. © Sven Simon/Imago/FinanzBuch Verlag (Montage)

Walter Isaacson ist auf dem Markt der Biografien kein Unbekannter. Über viele Prominente hat er diese verfasst, unter anderem über Elon Musk und Apple-Gründer Steve Jobs. Für das kommende Jahr hat der FinanzBuch Verlag die knapp 900 Seiten starke Neuauflage der Biografie angekündigt.

Die Neuausgabe dieser ersten vollständigen Biografie stützt sich auf ausführliche Interviews mit Kissinger und 150 weiteren Gesprächspartnern und nutzt viele von Kissingers privaten Papieren und geheimen Memos. Das Ergebnis ist eine intime Erzählung voller überraschender Enthüllungen, die diesen facettenreichen Staatsmann von seiner Kindheit als verfolgter Jude in Nazi-Deutschland über seine schwierige Beziehung zu Richard Nixon bis hin zu seinen späteren Jahren als international tätiger Unternehmensberater zeigt.

Walter Isaacson „Kissinger“ 2024 FinanzBuch Verlag, ISBN-13 978-3-959-72775-4 Preis: Hardcover 27 €, 880 Seiten

Hochaktuell: Henry Kissinger „Staatskunst“

Ein hochaktuelles und beeindruckendes Vermächtnis hat Henry Kissinger in „Staatskunst“ hinterlassen, das im Herbst 2023 als Taschenbuch erschienen ist. Der Friedensnobelpreisträger und Politiker zeigt in dem Buch, was Staatskunst in Zeiten von Krise und Umbruch auszeichnet, wie es auf der Verlagswebsite heißt.

Am Beispiel von sechs Staatenlenkern, denen er persönlich verbunden war – Konrad Adenauer und Charles de Gaulle, Richard Nixon und Anwar el-Sadat, Lee Kuan Yew und Margaret Thatcher –, führt er uns vor Augen, wie aus dem Zusammenspiel von Strategie, Mut und Charakter politische Führung erwächst.

Henry Kissinger „Staatskunst“ Aus dem Englischen von Henning Dedekind, Helmut Dierlamm, Karlheinz Dürr, Anja Lerz, Karsten Petersen, Sabine Reinhardus, Karin Schuler, Thomas Stauder 2023 Pantheon, ISBN-13 978-3-570-55491-3 Preis: Paperback 24 €, 602 Seiten

Weitere Biografie: Dr. Wolfgang Seybold „Henry Kissinger – Die Biografie“

Wolfgang Seybold, Rechtsanwalt und seit 40 Jahren Gastgeber des deutsch-amerikanischen Dinners am Vorabend der Münchner Sicherheitskonferenz, fasst in der Biografie persönliche Erinnerungen und Anekdoten zusammen, die „hinter die Fassade des Jahrhundertpolitikers blicken“ und ihn „menschlich greifbar“ machen, wie es in der Verlagsankündigung heißt. Zudem schildert Seybold den Werdegang Kissingers, sowie dessen Methode der politischen Strategie und Demokratie, die weiterhin Bestand hat.

Harvard-Professor, US-Außenminister, Friedensnobelpreisträger – wie wurde aus einem deutsch-jüdischen Flüchtlingskind Jahrzehnte später der Altmeister der amerikanischen Diplomatie? Und wer ist der Mensch Henry Kissinger wirklich? Zum 100. Geburtstag würdigt Dr. Wolfgang Seybold eine der prägendsten politischen Figuren des 20. Jahrhunderts.

Dr. Wolfgang Seybold „Henry Kissinger – Die Biografie“ 2023 FinanzBuch Verlag, ISBN-13 978-3-95972-720-4 Preis: Hardcover 18 €, 176 Seiten