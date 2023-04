„Herr der Ringe“: Amazon wird auf Millionenbetrag verklagt

Von: Sven Trautwein

Ein Autor von Fan-Fiction hat Amazon verklagt. Er behauptet, dass für die Serie „Ringe der Macht“ Namen und Ideen direkt aus seinem Buch kopiert wurden.

Der Autor Demetrious Polychron verklagt Amazon wegen Urheberrechtsverletzung und fordert 250 Millionen Dollar. Er behauptet, dass die Ideen für die Serie „Ringe der Macht“ (werblicher Link) direkt aus seiner Fan-Fiction von „Der Herr der Ringe“ gestohlen wurden.

Im September 2022 veröffentlichte der Autor Demetrious Polychron eine Fan-Fiction mit dem Titel „The Fellowship of the King: The War of the Rings“. Berichten von GameStar zufolge soll das Buch auf Tolkiens Welt basieren, jedoch ein komplett eigenständiges Werk sein.

Komplexe Rechtslage

Die rechtliche Lage in diesem Fall ist komplex. Es ist fraglich, ob Polychron seine Klage gegen Amazon überhaupt geltend machen kann. Bereits im Jahr 2017 hatte er versucht, die Rechte für Mittelerde mit „The Tolkien Estate“ zu verwalten, jedoch ohne Erfolg. Er erhielt nie eine Antwort.

J. R. R.Tolkien J.R.R. Tolkien (1892-1973) war ein englischer Schriftsteller und Professor für englische Sprache und Literatur an der Universität Oxford. Bekannt wurde er vor allem durch seine Fantasy-Romane „Der Hobbit“ (werblicher Link) und „Der Herr der Ringe“ (werblicher Link), die in Mittelerde spielen, einer fiktiven Welt, die er selbst erschaffen hat. Tolkien gilt als einer der einflussreichsten Autoren des 20. Jahrhunderts im Bereich Fantasy-Literatur und hat zahlreiche Werke verfasst, darunter auch Gedichte und Kurzgeschichten. Seine Bücher wurden in über 40 Sprachen übersetzt und haben weltweit Millionen von Fans.

Generell sind Fan-Fictions laut GameStar erlaubt, solange die Copyright-Inhaber nicht ausdrücklich dagegen Widerspruch einlegen. Zudem sollten sie als inoffizielle Werke gelten und keinen Verdienst erzielen. Mehr zu J. R. R. Tolkiens „Herr der Ringe“ hier.