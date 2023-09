Meghan Markles Ex-Mann plant Enthüllungsbuch mit Geschichten aus der Beziehung

Von: Sven Trautwein

Nachrichten über royale Enthüllungsgeschichten sind bei Lesern beliebt. Nun scheint ein Buch von Meghan Markles Ex-Mann in den Startlöchern zu stehen.

Prinz Harrys Autobiografie „Reserve“ sorgte schon vor dem Erscheinen für viel Wirbel in den Medien. In dem damalig viel zitierten Oprah-Winfrey-Interview, auf das eine Doku-Serie beim Streaming-Anbieter Netflix folgte, ließen die beiden nicht viel Gutes am britischen Königshaus und kritisierten auch die Medien, die mit ihnen nicht zimperlich umgegangen waren. Ein geplantes Enthüllungsbuch von Meghans Ex-Mann könnte noch Weiteres enthüllen.

Meghan Markle Retourkutsche von Ex-Mann?

Der Ex-Mann von Herzogin Meghan soll ein Enthüllungsbuch planen. (Archivbild) © Imageplotter/Avalon/Imago

Maghan Markle war vor der Ehe mit Prinz Harry schon einmal verheiratet. Fast zehn Jahre waren Meghan und der Filmproduzent Trevor Engelson miteinander verheiratet. Warum sie sich 2004 scheiden ließen, ist laut Boulevardmedien nicht ganz geklärt. In einem Enthüllungsbuch könnte Engelson nun einiges ausplaudern, was bisher nicht bekannt war. Auch Promi-Biografien, darunter die von Paris Hilton, rechnen mit der Vergangenheit ab.

Über die Scheidung zwischen Engelson und Markle ist wenig bekannt. So geht die britische Sun davon aus, Engelson habe nach der Trennung eine harte Zeit durchgemacht. Nun soll ihr Ex-Mann ein Angebot erhalten haben, ein „Enthüllungsbuch“ zu schreiben, so der englische Mirror. Meghan Markle soll nach Bekanntwerden dieser Ankündigung nahezu „erstarrt“ gewesen sein.

Enthüllungsbuch von Meghans Ex?

Wenig ist darüber bekannt, ob der Filmproduzent wirklich an einem Buch arbeitet. Denn laut Daily Mail sei er in der neuen Beziehung mit der Bankierstochter Tracey Kurland sehr glücklich und laut anonymer Quelle ausgeglichener als während der Ehe mit Meghan Markle. Ob hier dann ein Enthüllungsbuch und das erneute Rampenlicht Sinn ergeben, bleibt offen.

Sollte das Buch herauskommen, ist es spannend, wie gut es sich verkaufen wird. „Reserve“ war seinerzeit das am schnellsten verkaufte Sachbuch aller Zeiten. Bei vielen Lesern kam die Autobiografie von Prinz Harry jedoch nicht so gut an, dass sie es nach der Urlaubslektüre wieder mit nach Hause nehmen wollten. Das Buch blieb vielerorts zurück.