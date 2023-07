Klassiker bis Neuerscheinung: Fünf Bücher zur Einstimmung auf den Sommerurlaub in Italien

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Im Sommer steht für viele Erholung an. Der Alltag wird für hinter sich gelassen und die Seele baumelt. Zur Entspannung gehört ein Buch oft dazu. Hier eine kleine Auswahl.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wegträumen – mit Büchern geht das besonders gut. Man taucht in die Welten ein, die die Autorinnen und Autoren geschaffen haben, lernt Charaktere kennen und lässt sich komplett in die Geschichte fallen. Quasi ein Kurzurlaub, ohne selbst wegzufahren. Hier eine Auswahl für alle, die sich nach Italien träumen oder die Vorfreude auf den Urlaub steigern wollen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Fünf Bücher für den Sommerurlaub in Italien: Valentina Cebeni „Der Orangengarten“

Zum Urlaub in Italien gehört ein gutes Buch. Vielleicht ist „Der Orangengarten“ etwas für Sie? © Fotomontage: Imagebroker/Imago/Penguin

Es duftet nach Orangen, Liebe und Pasta. Bereits das Cover wispert: „Leserinnen und Leser, der der Sommer ist da.“ Ein sattes Blau, darauf saftige Orangen, ein bisschen Grün und eine Muschel. Das Buch selbst führt einen auf eine kleine Insel vor Sizilien – es geht um Liebe, Leid, den Familiensinn und eine folgenschwere Begegnung.

Calliopes Leben scheint perfekt. Sie lebt auf einer kleinen Insel vor Sizilien auf einem wunderschönen Landgut und hat mit Ettore den Mann ihrer Träume geheiratet. Doch dann hat Ettore einen folgenschweren Unfall und zieht sich völlig zurück. Calliope versucht verzweifelt, seinen Lebenswillen neu zu entfachen und gleichzeitig die in eine Krise geratene Pastamanufaktur der Familie zu retten. Als ihre Jugendliebe Amos auf die Insel zurückkehrt, steht plötzlich nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz Kopf. Und während im Garten des Landguts die Orangen zu blühen beginnen, muss Calliope die wohl schwerste Entscheidung ihres Lebens treffen ...

Valentina Cebeni „Der Orangengarten“ 2020, Penguin, ISBN: 978-3-328-10561-9 Preis: Taschenbuch, 10,00 Euro, 448 Seiten Bei Amazon bestellen

Buch 2: Rebecca Serle „Ein Sommer in Italien“

Was weiß man eigentlich über einen Menschen? Nie kann man wirklich alles wissen. Diese Erfahrung macht auch Katy. Nach dem Tod ihrer Mutter reist sie alleine an die Amalfiküste und scheint dort ihre Mutter in jung zu treffen. Auch hier lädt das Cover lädt zum Wegträumen ein: Meer mit Blick auf ein Dorf an der Küste, mit Liebe zum Detail skizziert.

Als ihre Mutter Carol stirbt, gerät Katys Welt ins Wanken. Denn Carol war ihre engste Vertraute und stets ihre erste Anlaufstelle. Ausgerechnet jetzt, wo Katy sie am meisten braucht, ist sie nicht mehr da. Und sie hatten doch diese ganz besondere gemeinsame Reise geplant, nach Positano – jenen Ort, an dem Carol einst einen magischen Sommer verbrachte, bevor sie Katys Vater traf. Kurz entschlossen reist Katy alleine an die Amalfiküste. Sobald sie das charmante kleine Hotel betritt, fühlt Katy sich zurückversetzt in die Zeit, als ihre Mutter jung war. Plötzlich steht die dreißigjährige Carol vor ihr – sonnengebräunt, lebenshungrig und quicklebendig. Im Laufe eines Sommers, der wie im Traum vergeht, muss Katy feststellen, dass sie nicht alles über ihre Mutter wusste ...

Rebecca Serle „Ein Sommer in Italien“ 2023, btb, ISBN: 978-3-442-77356-5 Preis: Paperback, 15,00 Euro, 320 Seiten Bei Amazon bestellen

Bücher tauschen und neue entdecken: Bücherschränke weltweit Fotostrecke ansehen

William Shakespeare „Romeo & Julia“

Ein Klassiker, den Sie zu Schulzeiten vielleicht mal gekauft, aber nie wirklich zu Ende gelesen haben? Manchmal lohnt ein Blick in die alte Schullektüre doch – nehmen Sie sich doch einmal die Zeit und lesen Sie die tragische Liebesgeschichte. Das macht sich besonders gut, wenn Sie nach Verona fahren und die Casa di Guilietta besuchen. Sie sehen den Balkon, auf dem Julia ihrem Romeo die Liebe versprochen haben soll. Auch eine Bronzestatue der jungen Julia können Sie vor Ort bewundern. Mit dem Klassiker von Shakespeare stimmen Sie sich darauf ein.

»Romeo und Julia«, das wohl berühmteste Liebespaar der Welt, ist eine Tragödie von William Shakespeare und erzählt von den unglücklichen Umständen einer verbotenen Liebe in der italienischen Stadt Verona. Erstmals erschienen 1597, gehört die Lektüre zu den unvergänglichen Werken der Literaturgeschichte.

William Shakespeare „Romeo & Julia“ 2020, Nikol Verlagsges.mbH, ISBN 978-3-868-20568-8 Preis: gebundene Ausgabe, 7,00 Euro, 144 Seiten Bei Amazon bestellen

Mia Sole „Verliebt in Limone – Ein Urlaubsroman am Gardasee“

Der Gardasee ist ein beliebter Urlaubsort der Deutschen. Besonders aus München ist man schnell mit dem Auto dort. Das Örtchen Limone liegt genau am Westufer des Gardasees an einem steilen Berghang. Dort gibt es viele kleine Gassen und einen lebendigen Hafen. Genau dies ist der Ort, in dem der Roman von Mia Sole spielt. Es geht um eine Serena, eine 22-jährige junge Frau, die eine andere Meinung vom Leben hat, als ihre Eltern. Ein neuer Job in Limone bringt Chaos und Überraschungen mit sich.

Nach einem heftigen Disput mit ihren Eltern gibt es für Serena kein Halten mehr – in ihrem Leben soll es schließlich um mehr gehen, als nur um Obst und Gemüse. Da kommt Lorenzo, ein charismatischer Hotelchef, mit seinem Jobangebot gerade gelegen. Als eine berühmte Modeikone sein Hotel für eine Party mietet, wird die frischgebackene Rezeptionistin in die intrigante Welt der Schönen und Reichen hineingezogen.

Mia Sole „Verliebt in Limone – Ein Urlaubsroman am Gardasee“ 2020, Independently published, ISBN-13: ‎ 979-8696473413 Preis: Taschenbuch, ab 14,00 Euro, 400 Seiten Bei Amazon bestellen

Sie interessieren sich für weitere Sommerbücher? Das lesen die Redakteurinnen und Redakteure aus unserer Redaktion im Moment.

Thomas Mann „Der Tod in Venedig“

In die Kategorie Schullektüre gehört auch dieser Vorschlag: die Novelle „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann. Eine verbotene Liebe und der Ausbruch eine Pandemie. Eine Geschichte, die mit den Schlagworten wunderbar in die heutige Zeit passt.

Sehnsucht und Begehren, Schönheit und Tod. Wo sonst als im alten Venedig kann man sich so verlieben und verzehren wie der Schriftsteller Gustav Aschenbach in Thomas Manns berühmter Novelle. Vom »Einbruch der Leidenschaft« erzählt Thomas Mann, von der verbotenen Liebe des Schriftstellers zu dem schönen Jungen Tadzio. Zugleich aber erzählt er auch vom Ausbruch einer Pandemie, der Cholera, an der Aschenbach schließlich stirbt. Von Luchino Viscontis Verfilmung bis zu John Neumeiers Ballett hat die Novelle sehr unterschiedliche Künstler inspiriert – so wie sie auch uns Leserinnen und Leser immer wieder dazu einlädt, sie neu zu entdecken.

Thomas Mann „Der Tod in Venedig“ 2022, S.Fischer, ISBN: 978-3-10-397184-2 Preis: Geschenkausgabe in Leinen, 24 Euro, 128 Seiten