Die vier besten Krimis, die Sie im Oktober wach halten werden

Von: Sven Trautwein

Mag Sie jetzt vielleicht der Vollmond vom Schlafen abhalten, werden es demnächst spannende Krimis tun. Diese vier Titel legen Sie nicht so schnell aus den Händen.

Die Tage werden dunkler und kühler. Der perfekte Zeitpunkt, sich mit einer spannenden Geschichte an einen der Lieblingsplätze zum Lesen zurückzuziehen. In Krimis eintauchen, Rätsel lösen und auf die Spur des Verbrechens kommen, reizt gerade besonders im Herbst. Ob Cosy-Krimi, klassische Spurensuche oder die härteren Bücher, beispielsweise von einem der Vertreter des Nordic Noir. Wir stellen Ihnen hier vier spannende Krimis vor, die Sie nicht so schnell vergessen werden.

Spannung im Oktober: Die vier besten Krimis, die Sie im Herbst wach halten werden. © Design Pics/Imago/Piper (Montage)

Thomas Bagger „Nacht – Die Toten von Jütland“

Dies ist nicht unbedingt ein Wohlfühlkrimi, aber ein Buch, das Sie nicht so schnell aus der Hand legen werden. Es passt in die Kategorie der Nordic-Noir-Krimis. Düster, rasant und brutal, mit einem überraschenden Ende. Es ist ein vielversprechender Auftakt der neuen dänischen Krimiserie um die Sonderermittler der Task Force 14 aus Kopenhagen. Für Fans von düsteren skandinavischen Krimis à la Stieg Larsson oder Jussi Adler-Olsen. Das Buch wird Sie garantiert wach halten.

Ein grausiger Leichenfund schreckt das beschauliche Jütland im Süden Dänemarks auf. In die Brust des Toten, der aus dem Leichenschauhaus entwendet wurde, ist Grandberg eingeritzt, der Name der mächtigsten Familie im Dorf – und des örtlichen Polizeichefs. Und neben der Leiche steckt eine Schaufel im Boden, die ein mörderisches Geheimnis enthüllt: das Massengrab eines Serienkillers, der seine jungen Opfer mit kochender Milch verbrühte.

Thomas Bagger „Nacht – Die Toten von Jütland“ Übersetzt von Maike Dörries 2023 Droemer, ISBN-13 978-3-426-52966-9 Preis: Paperback 16,99 €, E-Book 4,99 €, 416 Seiten (abweichend vom Format)

Katrine Engberg „Glutspur“

Eine Privatdetektivin, ein iranischer Automechaniker und eine Krisenpsychologin bilden das unterschiedliche Gespann und den Auftakt der neuen Liv-Jensen-Reihe aus Dänemark. Für Fans der Bücher von Jørn Lier Horst („Blutnacht“) oder Elina Backmann. Katrine Engberg ist bereits eine bekannte Bestsellerautorin mit ihrer Reihe um Jeppe Kørner und Anette Werner. In einem Interview mit dem Piper Verlag verriet sie, dass es an der Zeit sei, ein anderes Thema anzugehen. Durch einen alten Polizeibericht kam ihr die Idee zu der neuen Serie, die viel Spannung verspricht.

Der Selbstmord eines Häftlings auf Freigang, der Tod einer Museumsangestellten und ein dreieinhalb Jahre zurückliegender Mord an einem Journalisten – diese Fälle können keine Gemeinsamkeit haben. Oder doch? Die ehemalige Polizistin Liv Jensen, die sich gerade als Privatdetektivin in Kopenhagen selbstständig gemacht hat, versucht genau das herauszufinden.

Katrine Engberg „Glutspur“ Übersetzt von Hanne Hammer 2023 Piper, ISBN-13 978-3-492-06511-5 Preis: Taschenbuch 18 €, 464 Seiten

Viveca Sten „Tief im Schatten“

Ein weiterer Krimi aus dem hohen Norden. Dieses Mal geht es fast an den Polarkreis, mit dem zweiten Fall für Hanna Ahlander nach „Kalt und still“. Viveca Sten gehört mit zu den erfolgreichsten Krimischriftstellerinnen Schwedens. Ihre Bücher wurden in 24 Sprachen übersetzt und vielfach verfilmt. Ein spannender Plot und ein tolles Setting am Polarkreis machen das Besondere des Buches aus. Spannung ist garantiert.

Winterferien in Åre. In der turbulentesten Zeit des Jahres wird außerhalb des Dorfes eine Männerleiche gefunden. Das Opfer wurde schwer misshandelt. Doch der Mord gibt Rätsel auf: Das Opfer hatte scheinbar keine Feinde. Als in einem der umliegenden Dörfer die Frau eines freikirchlichen Pastors verschwindet, geraten Hanna Ahlander und Daniel Lindskog unter Druck. Die Gesuchte ist hochschwanger. Und sie braucht Medikamente ...

Viveca Sten „Tief im Schatten“ Übersetzt von Dagmar Lendt 2023 dtv, ISBN-13 978-3-423-28365-6 Preis: Hardcover 24 €, E-Book 17,99 €, 512 Seiten (abweichend vom Format)

Zoë Beck „Memoria“

Nach ihrem preisgekrönten Bestseller „Paradise City“ entwirft Zoë Beck eine neue, erschreckend aktuelle Zukunftsvision: Wie zuverlässig sind unsere Erinnerungen? Was machen sie mit uns? Und wer bestimmt, was wir vergessen dürfen? Zoë Beck gehört zu den wichtigsten deutschen Krimischriftstellerinnen und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter mit dem Glauser-Preis, sowie dem Deutschen Krimipreis.

Ein Sommer in naher Zukunft. Harriet wird von Erinnerungen heimgesucht, die ihr vollkommen fremd vorkommen. Nach und nach tauchen immer mehr Bruchstücke auf, und Harriet muss sich eingestehen, dass das, was sie bislang für ihr Leben hielt, vielleicht niemals so stattgefunden hat ...

Zoë Beck „Memoria“ 2023 Suhrkamp, ISBN-13 978-3-518-47292-7 Preis: Broschiert 16,95 €, E-Book 14,99 €, 281 Seiten (abweichend vom Format)