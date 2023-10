Ein Drittel der Eltern lesen nicht vor: Bildungsstudie „Vorlesemonitor 2023“ ist alarmierend

Von: Sven Trautwein

Die Bildungsstudie „Vorlesemonitor“ zeigt alarmierende Zahlen: Rund ein Drittel der Eltern lesen ihren Kindern nicht oder nur kaum vor.

Es besteht laut „Vorlesemonitor 2023“ akuter Handlungsbedarf. Schon vor einigen Monaten wurde eine Studie veröffentlicht, bei der rund ein Viertel aller Grundschüler hierzulande nicht gut lesen können. Nun legt die aktuelle Bildungsstudie von der Wochenzeitung Die Zeit, Stiftung Lesen und der Deutschen Bahn Stiftung mit aktuellen Zahlen nach. Hierbei kam heraus, dass ein Drittel aller Eltern ihren Kindern kaum oder nie vorlesen. Doch eines steht fest: Kinder, denen vorgelesen wird, geben dies an die nachfolgenden Generationen weiter.

Vorlesemonitor 2023: Vorlesen fördert die Entwicklung von Kindern. Es kann die Kreativität anregen und den Wortschatz vergrößern. Rund ein Drittel der Eltern lesen ihren Kindern nicht vor. © Hans-Thomas Frisch/dpa

Seit 2004 rufen die Wochenzeitung DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung zum bundesweiten Vorlesetag auf. Seit 2007 flankiert der Vorlesemonitor als etablierte Bildungsstudie den Aktionstag aus Forschungssicht. 833 Eltern wurden daher auch in diesem Jahr zu ihrem Vorleseverhalten befragt – die Ergebnisse wurden nun in Berlin vorgestellt.

„Vorlesemonitor“: Worum geht es?

Der Vorlesemonitor hat auch in diesem Jahr Faktoren untersucht, die Vorlesen begünstigen können. Ein zentrales Ergebnis: Neben den Eltern selbst können auch Impulse von außen einen Unterschied machen. Durch Buchgeschenke von verschiedenen Seiten halten Bücher Einzug in Familien und machen es wahrscheinlicher, dass dort regelmäßiger vorgelesen wird, heißt es in der Pressemitteilung.

Bücher können in Familien die Lust auf Vorlesen wecken.

Jürgen Kornmann, Beauftragter Leseförderung der Deutschen Bahn Stiftung sieht noch viel ungenutztes Potenzial für Ausleihmöglichkeiten in Schule und Kita. Durch eine große Auswahl an Titeln können die Kinder zum Lesen animiert werden. Dazu kann beispielsweise ein Tag, wie der Manga Day beitragen.

Was ist der Vorlesemonitor? Seit dem Jahr 2022 läuft die Bildungsstudie unter dem Namen Vorlesemonitor und neuem Studiendesign: Ein jährlich vergleichbarer Fragenkatalog ermöglicht die Beobachtung von (Vor-)Leseverhalten bei Kindern im Alter von ein bis acht Jahren. Durch die Befragung von über 800 Eltern gibt der Vorlesemonitor Aufschluss über die Vorlesepraxis in Familien, zieht Rückschlüsse im Vergleich zu den letzten Jahren und analysiert Vorlesebiografien und Risikofaktoren, sowie den Einfluss der Verfügbarkeit von Vorlesestoff – sowohl in Bezug auf analoge als auch digitale Angebote.

Ebenso verdeutlicht die diesjährige Untersuchung, dass Kinder oft von sich aus das Vorlesen wünschen, insbesondere in Familien, in denen Eltern seltener vorlesen und es an etablierten Vorlese-Ritualen mangelt. Dies stellt speziell jene Personen vor eine Herausforderung, die Kinder außerhalb des familiären Umfelds betreuen und begleiten, da sie das Vorlesen erlebbar gestalten können und Kinder dazu ermutigen können, auch zu Hause das Vorlesen einzufordern. Darüber hinaus können alle, die direkten Kontakt zu Eltern haben, dazu ermutigen und praktische Unterstützung bieten.

Weitere Vorleseanlässe gefordert

Sandra Kreft, Mitglied der Geschäftsleitung der ZEIT Verlagsgruppe, fordert weitere Vorleseanlässe. Gerade Schulen und Büchereien böten eine Vielzahl an Möglichkeiten, die sich noch ausbauen ließen. Kürzlich wurde auch darüber beraten, Bibliotheken flächendeckend auch sonntags zu öffnen. Grundtenor der Studie sei es, die positiven Erfahrungen des Vorlesens mit den Familien zu verknüpfen. Familien könnten dadurch zum Vorlesen „angestiftet“ werden, heißt es. Vorlesen ist wichtig und stärkt die Bindung.

Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, betonte bei der Vorstellung der Studie, dass Vorlesen „vererbt“ werden könne. Dies sei ein ermutigender Befund, denn die lesenden Kinder von heute seien die vorlesenden Eltern von morgen. Wichtig sei es, sich auf dem aktuellen Stand nicht auszuruhen. Es bestehe Handlungsbedarf, so Maas.

Vorlesemonitor 2023: In 36 % der Familien findet kein Vorlesen statt

Die Zahl der Familien, in denen nicht vorgelesen wird, ist mit 36 Prozent alarmierend hoch. Durch das fehlende Vorlesen entstehe bei vielen Kindern ein Lerndefizit, der sich auf den späteren Lebensweg auswirken könne. So solle die Sprach- und Lesekompetenz von klein auf gefördert werden. Dazu diene auch der bundesweite Vorlesetag, der 2023 am 17. November stattfindet.

