„Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown veröffentlicht ihr erstes Buch

Vom Bildschirm zur Bücherwelt: Millie Bobby Brown, bekannt aus der Serie „Stranger Things“, enthüllt ihr Debüt als Schriftstellerin.

Die britische Schauspielerin und Model Millie Bobby Brown, die weltweit für ihre beeindruckende Darstellung der Eleven in der Erfolgsserie „Stranger Things“ gefeiert wurde, erweitert nun ihr kreatives Repertoire. In einer überraschenden Wendung hat Brown kürzlich ihren Debütroman veröffentlicht, der die Fans gespannt aufhorchen lässt.

Brown, die bereits zweimal für einen Emmy als beste Nebendarstellerin nominiert wurde, beweist erneut ihr vielseitiges Talent und zieht die Aufmerksamkeit ihrer Fans aus der Film- und Fernsehwelt in die aufregende Welt der Literatur. Ihr Debütroman wird zweifellos mit großer Spannung erwartet und könnte einen weiteren beeindruckenden Meilenstein in ihrer Karriere markieren. Übrigens: Stephen King, der ein großer Fan der Serie „Stranger Things“ ist, schrieb ein thematisch zur Serie ähnliches Buch.

Inspiriert von der Lebensgeschichte meiner Großmutter Ruth, ist dieser Roman unglaublich persönlich für mich und liegt mir deshalb sehr am Herzen. Ich bin mit Ruths Erzählungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen, und es ist mir eine Ehre, ihre Geschichte durch dieses Buch am Leben erhalten zu können.

London, 1942: Trotz des um sie herum tobenden Krieges gibt die 18-jährige Nellie Morris alles dafür, um Ruhe und Ordnung in den Alltag ihrer Familie zu bringen. Ihrer Sehnsucht nach einer unbeschwerten Jugend und einem Leben in Freiheit hat sie längst abgeschworen – bis sie den amerikanischen Piloten Ray kennenlernt. Er zeigt ihr, dass es gerade in diesen Zeiten wichtig ist zu träumen und für diese Träume einzustehen. Doch als sich eine schreckliche Tragödie ereignet, droht das Glück des jungen Paares zu zerbrechen. Und auch Nellies Familie gerät in höchste Gefahr …