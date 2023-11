Nele Neuhaus‘ „Monster“: Aus dem Stand auf Platz 1 der Bestsellerliste

Von: Sven Trautwein

Drucken Teilen

Kurz nach Erscheinen ihres 11. Taunus-Krimis steigt der neue Titel „Monster“ auf den ersten Platz der Spiegel-Bestsellerliste ein.

Im Bereich Hardcover tut sich bei der Spiegel-Bestsellerliste etwas. Nachdem Ken Follett mit „Die Waffen des Lichts“ in den vergangenen Wochen viele Leser an sich binden konnte und auch Sebastian Fitzek mit „Die Einladung“ an der Spitze stand, ist in der Kalenderwoche 47 Nele Neuhaus mit „Monster“ auf Platz Eins der Bestseller eingestiegen.

Bestseller-Autorin Nele Neuhaus

Nele Neuhaus gelingt mit ihrem 11. Taunus-Krimi „Monster“ ein Senkrechtstart in die Spiegel-Bestsellerliste. © Michael Schick/Imago

Seit Jahren ist Nele Neuhaus Stammgast auf den Top-Positionen der Bestsellerlisten für meistverkaufte Bücher. Dies unterstreicht die Schriftstellerin erneut mit ihrem neuesten Krimi „Monster“, der wie seine Vorgänger sofort den ersten Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik einnimmt, wie das Branchenmagazin buchreport schreibt. Auch mit weiteren Titeln gelang ihr in der Vergangenheit der eine oder andere Bestseller. Ganz besonders dürfen diese vier Krimis von Nele Neuhaus im Bücherregal nicht fehlen.

Spiegel-Bestseller: 10 Autoren, die lange auf Platz 1 standen Fotostrecke ansehen

Die Handlung für den inzwischen 11. Fall des Ermittlerduos Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein, die im Taunus tätig sind, ist packend: Auf einem Acker wird der Leichnam eines jungen Mädchens entdeckt. Schnell rückt ein abgelehnter afghanischer Asylbewerber in den Fokus der Polizei. Er kann sich verstecken, bevor Kirchhoff und Bodenstein die Möglichkeit haben, mit ihm zu sprechen. Anschließend wird nachts auf einer Landstraße ein Mann von einem Auto überfahren und getötet. Sein Körper ist mit Bisswunden übersät, sein Gesicht entstellt. Es gibt einige Ähnlichkeiten zum Mord an dem Mädchen. Viel Arbeit für das Ermittlerduo, das im Laufe der Ermittlungen auf immer mehr mysteriöse Todes- und Vermisstenfälle stößt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem Newsletter unseres Partners 24books.de.

Was fasziniert die im Taunus aufgewachsene Krimiautorin an der regionalen Ausrichtung? „Ein Verbrechen, das in einem kleinen Ort geschieht, ist existenzieller und bedrohlicher, gerade weil sich die Menschen so nah sind – räumlich wie menschlich“, erklärt Neuhaus, die vom Polizeipräsidenten Westhessens zur Ehren-Kriminalhauptkommissarin ernannt wurde, gegenüber buchreport.

Ab wann gilt ein Buch als Bestseller und wie gelingt der Einstieg in die Spiegel-Bestsellerliste? Dieser Frage gehen wir hier nach.

Die Taunus-Krimis von Nele Neuhaus in der richtigen Reihenfolge

Eine unbeliebte Frau, 2006

Mordsfreunde, 2007

Tiefe Wunden, 2009

Schneewittchen muss sterben, 2010

Wer Wind sät, 2011

Böser Wolf, 2012

Die Lebenden und die Toten, 2014

Im Wald, 2016

Muttertag, 2018

In ewiger Freundschaft, 2021

Monster, 2023

Hier finden Sie weitere Krimis, die in und um Frankfurt spielen. Dass Frauen spannende Krimis schreiben, zeigt diese Liste mit fünf Titeln. Und auch die Frage, warum Hardcover so teuer sind, beschäftigt viele Leser.