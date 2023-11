Die vier besten Krimis von Nele Neuhaus, die Sie gelesen haben sollten

Von: Sven Trautwein

Nele Neuhaus gehört zu den renommiertesten Krimischriftstellerinnen Deutschlands. Wir stellen Ihnen vier Krimis vor, die unbedingt verschlungen werden sollten.

Nele Neuhaus, wurde in Münster geboren und verbringt seit ihrer Kindheit ihre Zeit im Taunus. Dort ist sie als Autorin tätig. Ihr großer Erfolg begann mit dem 2010 veröffentlichten Krimi „Schneewittchen muss sterben“ und sie gilt heute als die meistgelesene Krimischriftstellerin Deutschlands. Neben Krimis widmet sich die begeisterte Reiterin auch dem Schreiben von Pferde-Jugendbüchern und Belletristik. Ihre Werke werden in mehr als 30 Ländern veröffentlicht. Der Polizeipräsident von Westhessen ernannte Nele Neuhaus zur Ehren-Kriminalhauptkommissarin. Diese vier Krimis von Nele Neuhaus sollten Sie unbedingt gelesen haben.

Mit dem vierten Band um Bodenstein und Kirchhoff begann für Nele Neuhaus der Durchbruch im Krimibereich in Deutschland. Der Bestseller von ihr erschien 2010. Ein Krimi voller Spannung und Überraschungen, die den Leser bis zur letzten Seite gefangen halten. Man kann das Buch nur sehr schwer zur Seite legen.

Sulzbach im Taunus: An einem regnerischen Novemberabend wird eine Frau von einer Brücke auf die Straße gestoßen. Die Ermittlungen führen Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein in die Vergangenheit: Vor vielen Jahren verschwanden in dem kleinen Taunusort Altenhain zwei Mädchen. Ein Indizienprozess brachte den mutmaßlichen Täter hinter Gitter. Nun ist er in seinen Heimatort zurückgekehrt. Als erneut ein Mädchen vermisst wird, beginnt im Dorf eine Hexenjagd …