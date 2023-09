Drogerie-Milliardär Dirk Rossmann veröffentlicht weiteren Klima-Thriller: „Das dritte Herz des Oktopus“

Von: Sven Trautwein

Immer wieder gibt es Klima-Thriller, die spannend sind und aufrütteln. Nun legt Dirk Rossmann seinen dritten Oktopus-Thriller vor.

Ab Mitte Oktober erscheint der dritte Band der „Oktopus“-Thriller, die Dirk Rossmann zusammen mit Ralf Hoppe geschrieben hat. Oft ist zu lesen, dass es dem Drogerie-Milliardär bei allen Geschäften ums Geld geht. So auch bei seinen Büchern. Doch lässt sich nicht beides miteinander verbinden und gleichzeitig die Leserschaft auf das Thema Klimakrise einstimmen und aufrütteln? Der nächste Versuch mit „Das dritte Herz des Oktopus“ steht in den Startlöchern.

Dirk Rossmann „Das dritte Herz des Oktopus“: Darum geht es im Buch

Dirk Rossmann hat mit Ralf Hoppe seinen dritten Klima-Thriller „Das dritte Herz des Oktopus“ herausgebracht. © localpic/Imago/Lübbe (Montage)

In einem aktuellen Interview im Magazin der Süddeutschen Zeitung berichtet Dirk Rossmann darüber, wie er sich beim Schreiben seines ersten Romans gefühlt hat. Trotz eines Gefühls für Sprache, weil er seit seiner Jugend immer viel gelesen hat, dachte er, er bekomme es nicht hin. Mehrere Wochen habe er sich schlecht gefühlt und an seinem Selbstbewusstsein gezweifelt, von dem Außenstehende immer denken, reiche Menschen hätten keine Probleme.

Das Jahr 2032, die Weltregierung kämpft gegen die Klimakatastrophe. Aber immer noch sperren und sträuben sich auf der Welt viel zu viele Menschen – wie kann man sie überzeugen, zur Einsicht bringen? Oder sogar – ändern? Ein ehrgeiziger Wissenschaftler hat eine Lösung: Ein Parasit, der unser Denken verwandelt, der uns zu besseren Menschen macht. Doch als ein Verbrecher diesen Parasiten für seine skrupellosen Ziele benutzen will, liegt unser aller Schicksal in den Händen eines kleinen Beamten und einer temperamentvollen Millionärin.

Auf den Vorwurf, er könne sich als Milliardär die Werbespots zu den wichtigen Zeiten im Fernsehen leisten, lässt er im Interview nicht viel kommen. Er sei sich bewusst, dass er sich das leisten könne. Auch auf den Einwurf, er habe sich in den Verlag eingekauft, der seine Bücher veröffentlicht, reagiert er gelassen. Er sähe es als ein schlaues Investment, nicht nur an seinen Büchern zu verdienen, sondern auch anteilig an den Erlösen der anderen Schriftsteller, die dort verlegen, allen voran Ken Follett, dessen neuer Roman „Die Waffen des Lichts“ erschienen ist. Vielleicht funktioniert aber das Thema der Klimakrise einmal mehr, wenn man einen Namen und Geld hat, um dafür zu trommeln. Auch Heiko von Tschischwitz, der den Klima-Thriller „Die Welt kippt“, geschrieben hat, ist kein Unbekannter.

Thriller gelten oft nicht als hohe Literatur. Bei rund 70.000 Neuerscheinungen auf dem deutschen Buchmarkt können aber auch nicht alle Titel hohe Literatur sein, wie vielleicht die Titel, die für den Deutschen Buchpreis nominiert wurden. Sie können aber unterhalten und in gewisser Weise aufrütteln. „Das dritte Herz des Oktopus“ ist kein Sachbuch, wie beispielsweise „3 Grad mehr“ von Klaus Wiegandt. Aber es kann trotz der Thematik für spannende Unterhaltung sorgen. Damit ist schon viel gewonnen.

Dirk Rossmann / Ralf Hoppe „Das dritte Herz des Oktopus“ 2023 Lübbe, ISBN-13 978-3-7577-0007-2 Preis: 20 €, E-Book 15,99 €, 704 Seiten (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Dirk Rossman

Dirk Rossmann wurde 1946 geboren und ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er ist Mitgründer der „Deutschen Stiftung Weltbevölkerung“ und hat als Schriftsteller weitere Bücher veröffentlicht. Seine Autobiografie „... dann bin ich auf den Baum geklettert“, stieg sehr hoch in die Spiegel-Bestsellerliste ein. Dirk Rossmann ist verheiratet und setzt sich intensiv für den Klimaschutz ein.

Ralf Hoppe

Ralf Hoppe, im Iran geboren, studierte Kunst und Wirtschaft und arbeitete dreißig Jahre als Journalist für Die Zeit und Spiegel. Er wurde unter andere mit dem Henri-Nannen-Preis und dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. Nebenher ist Ralf Hoppe auch als Drehbuchautor tätig.