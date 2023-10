Otto Waalkes „Ganz große Kunst“: Ein Ritt mit den Ottifanten durch die Kunstgeschichte

Von: Sven Trautwein

Teilen

Vor fünfzig Jahren schuf der Komiker Otto Waalkes die Ottifanten, die ihn berühmt machten. In einem neuen Buch bereist er mit ihnen die Kunstgeschichte.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Er ist einer der beliebtesten Komiker Deutschlands. Viele Generationen hat er durch seine Auftritte auf Bühnen und in Filmen zum Lachen gebracht. Otto Waalkes ist ohne seine bekannten Comicfiguren, die Ottifanten, kaum vorstellbar. Vielen ist vielleicht nicht bekannt, dass er sich neben der Komik auch als Maler einen Namen gemacht hat. Mit „Ganz große Kunst – 75 Meisterwärke“ und Betonung auf dem „ä“.

Otto Waalkes kann auch malen: „Ganz große Kunst – 75 Meisterwärke“ ist ein wilder Ritt mit den Ottifanten durch die Kunstgeschichte. © Lars Penning/dpa/Heyne (Montage)

Otto Waalkes „Ganz große Kunst – 75 Meisterwärke“: Darum geht es im Buch

Acht Semester Kunststudium hat Otto Waalkes absolviert. Das dürfte dem einen oder anderen Leser neu sein. So kennt er sich aus, mit Kunstgeschichte und wie man mit Pinsel und Farben hantiert, damit aus dem Bild am Ende nicht nur Kritzelei, sondern auch wahre Kunst werden kann. So überzeugt Otto Waalkes mit altmeisterlicher Technik, abstrakt oder impressionistisch, in Öl, Aquarell oder Acryl. Auch der Fernsehkünstler Bob Ross hat seine schönsten Weisheiten in Buchform gepresst.

Anhand von 75 Meisterwärken – von der Höhlenmalerei über Renaissance und Romantik bis zu den Ikonen der Moderne – zeigt Otto die wahre Geschichte der bildenden Kunst. Und die ist ohne den einen oder anderen Ottifanten undenkbar! Begleitet werden die liebevollen Kabinettstücke von 75 sehr unterschiedlichen Begleittexten – da steht eine dramatische Szene aus der Sixtinischen Kapelle neben einem Rubens-Song oder der Rekonstruktion der Ur-Höhle von Transwaal…

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem Newsletter unseres Partners 24books.de.

Otto Waalkes „Ganz große Kunst“: Was zeichnet das Buch aus?

Die Entdeckung des Jahres: Die wahre Geschichte der bildenden Kunst

Von der Höhlenmalerei über van Gogh bis zu Banksy – ein herrlich parodistischer Gang durch die Kunstgeschichte

Hochwertige Ausstattung, Großformat, durchgehend vierfarbig

Otto Waalkes ist so beliebt wie nie, schreibt der NDR. Eigentlich hatte sich der ostfriesische Komiker langsam zur Ruhe setzen wollen, doch der Chartplatz von Rapper Ski Aggu mit Ottos „Friesenjung“-Version macht ihm damit einen positiven Strich durch die Rechnung. So sei ihm ein ganz neues Publikum erschlossen worden. Sein Besuch ist eines der Highlights auf der Frankfurter Buchmesse.

Otto Waalkes: Quer durch die Kunstgeschichte

Das gelingt ihm auch mit der Malerei. Gegenüber dem NDR verrät Otto Waalkes, dass eine Kombination von Kunst und seinen Ottifanten möglich sei und zu manchen Bildern extrem gut passe. So gelänge es ihm „ein bisschen Begeisterung hervorzuholen, ein kleines Lächeln“. Es ist ein wilder Ritt mit den Ottifanten, ob Meisterwerke von Botticelli, die hier Otti-Schelli heißen, Meisterwerke aus der Renaissance oder von Banksy, dessen Mauerstrück mit Möwe einem Abriss zum Opfer fiel.

Die teuersten Bücher der Welt: Werke, die Millionen wert sind Fotostrecke ansehen

Wer Otto Waalkes mochte, wird auch hier wieder lächeln und alle, die ihn bisher nicht kannten, werden überrascht sein, welche Kunstwerke er auf Papier bringt.

Otto Waalkes „Ganz große Kunst – 75 Meisterwärke“ 2023 Heyne, ISBN-13 978-3-453-21861-1 Preis: Paperback 26 €, 176 Seiten Bei Amazon bestellen

Otto Waalkes

Otto Waalkes wurde 1948 in Emden geboren und ist einer der erfolgreichsten Komiker Deutschlands. Schon während seines Studiums der Bildenden Künste trat er auf Bühnen auf. 1972 erschien seine erste LP. Viele weitere und Auszeichnungen folgten. Otto Waalkes lebt und arbeitet in Hamburg.