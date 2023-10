„Anouk und das Geheimnis der Weihnachtszeit“: Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay schreiben Kinderbuch

Von: Sven Trautwein

Teilen

Auf der Buchmesse haben viele Autoren ihre Neuerscheinungen präsentiert. Peter Maffay ist nun auch mit einem Kinderbuch zurück.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ende Oktober kann man schon das eine oder andere Mal an die Weihnachtsgeschenke denken. Was eignet sich da besser, als ein Buch, das man mit den Kindern gemeinsam lesen oder vorlesen kann. Kürzlich hat eine Studie ergeben, dass jedes vierte Grundschulkind nicht gut lesen kann. Ein Grund mehr, sich gemeinsam schönen Weihnachtsgeschichten zuzuwenden. Rockmusiker Peter Maffay hat sich nun nach einigen Sachbüchern, zusammen mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer, an die Fortsetzung der Anouk-Reihe gemacht. Gemeinsam stellten sie es auf der Frankfurter Buchmesse vor.

„Anouk und das Geheimnis der Weihnachtszeit“: Darum geht es im Buch

Peter Maffay und seine Frau Hendrikje Balsmeyer bringen mit „Anouk und das Geheimnis der Weihnachtszeit“ weihnachtliche Vorlesegeschichten heraus. © Weronika Peneshko/dpa/arsEdition (Montage)

Weihnachten ist ein zauberhaftes Ereignis, auf das sich alle freuen. Anouk ist keine Ausnahme, sie würde sich sogar wünschen, dass diese besondere Zeit länger andauert. Es gibt einen Adventskalender und einen Adventskranz, die die Wartezeit bis zum Fest versüßen. Das Backen von Plätzchen bereitet ebenfalls viel Freude. Aber Anouk hat ein Problem: Sie weiß nicht, was sie sich zu Weihnachten wünschen soll, da ihr Kinderzimmer bereits mit Spielzeug überfüllt ist.

In dieser Zeit wird sie von einem Licht in eine Welt voller Abenteuer gezogen. Sie trifft Johanna im Kaufhaus, ein Mädchen, das mit ihrer Mutter alleine lebt und sich keine kostspieligen Geschenke leisten kann. Anouk fühlt sich berufen zu helfen und erhält sogar Unterstützung. Aber auch während der restlichen Weihnachtszeit erlebt Anouk viele Abenteuer und entdeckt dabei sogar das Geheimnis von Weihnachten.

Anouk ist neugierig, schlau und kreativ. Seit einiger Zeit sieht sie Nacht für Nacht ein geheimnisvolles Licht unter ihrer Zimmertür. Sobald sie diese öffnet, beginnt für Anouk eine wundersame Reise. Sie hilft anderen Kindern in schwierigen Situationen und findet neue Freunde. Dieses Mal erlebt Anouk vor Weihnachten spannende Abenteuer in einem Kaufhaus, in einer Eissporthalle, in einem Zoo, einer Schule und in einem echten Schloss. Und sie entdeckt das Geheimnis der Weihnachtszeit …

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem Newsletter unseres Partners 24books.de.

Ein atmosphärisches Weihnachtsbuch von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay, zauberhaft bebildert von Joëlle Tourlonias. Die Erzählungen vermitteln gesellschaftliche Werte, fördern die Vorstellungskraft und stärken das Selbstbewusstsein der Kinder. Sie eignen sich hervorragend zum Selberlesen und Vorlesen für Mädchen und Jungen ab ungefähr 5 Jahren. Ein mit Liebe zum Detail gestaltetes Adventsbuch für die gesamte Familie, reich an farbenfrohen Illustrationen und ein unerlässlicher Begleiter in der Adventszeit. Auch Peter Maffay liest seiner Tochter abends vor.

Zehn Bücher, die Sie Ihren Kindern vorlesen sollten Fotostrecke ansehen

„Anouk und das Geheimnis der Weihnachtszeit“: Zusammenfassend

Als Teil einer abendlichen Routine sollen unsere Geschichten ein Gefühl von Sicherheit und Ruhe vermitteln, um den Kindern einen gesunden Schlaf zu ermöglichen. Gleichzeitig stärken die Geschichten Werte wie den Glauben an sich selbst und das Gespür für ein soziales Miteinander. Denn wir sind überzeugt, dass man soziale Verantwortung nicht früh genug erlernen kann.

Vorlesen zum Einschlafen ist ein wunderschönes Ritual für Eltern und Kinder, um zusammen den Tag ausklingen zu lassen. Das gemeinsame Lesen ist für Kinder oft die schönste Zeit des Tages. Dieses stimmungsvolle Vorlesebuch ist perfekt zum Lesen, Kuscheln und um zur Ruhe zu kommen. Die einzelnen Kapitel sind in sich abgeschlossen und haben genau die richtige Länge als Gutenachtgeschichte.

Hendrikje Balsmeyer, Peter Maffay „Anouk und das Geheimnis der Weihnachtszeit“ Mit Illustrationen von Joëlle Tourlonias 2023 arsEdition, ISBN-13 978-3-8458-5549-3 Preis: Hardcover 18 €, 128 Seiten Bei eBay bestellen

Hendrikje Balsmeyer

Aus Liebe zog Hendrikje Balsmeyer 2016 an den Starnberger See und übernahm die Führung des operativen Bereichs bei Tabaluga Enterprises. Mit ihrer Erfahrung als Gymnasiallehrerin nutzt sie ihre pädagogischen Kenntnisse, um in Zusammenarbeit mit einer wachsenden Anzahl von Partnern innovative Ideen für Kinder und Jugendliche zu entwickeln. Ihr Erstlingswerk „Anouk, die nachts auf Reisen geht“ hat sowohl die Herzen zahlreicher Kinder und Eltern als auch die Bestsellerlisten im Handumdrehen erobert.

Peter Maffay

Geboren 1949 in Kronstadt/Rumänien, gehört Peter Maffay mit über 50 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Zusammen mit Gregor Rottschalk und Rolf Zuckowski brachte er in den 1980er Jahren den Drachen Tabaluga ins Leben. Durch zahlreiche Rockmusicals, Fernsehshows und zuletzt auch einen Kinofilm, vermittelt Tabaluga Werte wie Toleranz, soziale Fähigkeiten und Gewaltlosigkeit. Im Jahr 2000 rief der Musiker die Peter Maffay Stiftung ins Leben, die sich für traumatisierte und benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. Nach der Veröffentlichung mehrerer Sachbücher betätigt er sich nun auch erstmals im Bereich der Kinderliteratur.

Joëlle Tourlonias

Joëlle Tourlonias, Jahrgang 1985 und gebürtig aus Hanau, absolvierte ein Studium der Visuellen Kommunikation mit Fokus auf Illustration und Malerei an der renommierten Bauhaus-Universität in Weimar. Seit 2009 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig und widmet sich dem Zeichnen und Malen in der ländlichen Idylle nahe Frankfurt am Main, wo sie heute lebt und ihre Leidenschaft auslebt.