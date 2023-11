„Ein großartiges Buch“, sagt Olaf Scholz: „Die geheimste Erinnerung der Menschen“ von Mohamed Mbougar Sarr

Von: Janine Napirca

Ein ausgeklügelt kluger Roman, der die Literatur auf den ihr gebührenden Sockel hebt und zu Recht mit dem höchsten französischen Literaturpreis ausgezeichnet wurde.

Haben Sie schon einmal einen Roman gelesen, der mit dem französischen Literaturpreis Prix Goncourt ausgezeichnet wurde? Erfahrungsgemäß dauert es immer eine gewisse Zeit, bis das preisgekürte französische Buch auf Deutsch übersetzt wird. Der 2021 ausgezeichnete Roman „La plus secrète mémoire des hommes“ ist dank Holger Fock und Sabine Müller seit Ende des Vorjahres in der deutschen Übersetzung „Die geheimste Erinnerung der Menschen“ im Hanser Verlag und inzwischen auch in der Büchergilde verfügbar – und Bundeskanzler Olaf Scholz findet, es ist „ein großartiges Buch“.

Mohamed Mbougar Sarr „Die geheimste Erinnerung der Menschen“: Über das Buch

Für seinen Roman „La plus secrète mémoire des hommes“ (Deutsch: „Die geheimste Erinnerung der Menschen“) wurde Mohamed Mbougar Sarr 2021 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. © Hanser Verlag/IP3press/Imago (Montage)

Mohamed Mbougar Sarr erzählt virtuos von der Suche nach einem verschollenen Autor: Als dem jungen Senegalesen Diégane ein verloren geglaubtes Kultbuch in die Hände fällt, stürzt er sich auf die Spur des rätselhaften Verfassers T.C. Elimane. Dieser wurde in den dreißiger Jahren als „schwarzer Rimbaud“ gefeiert, nach rassistischen Anfeindungen und einem Skandal tauchte er jedoch unter. Wer war er? Voll Suchtpotenzial und unnachahmlicher Ironie erzählt Sarr von einer labyrinthischen Reise, die drei Kontinente umspannt. Ein meisterhafter Bildungsroman, eine radikal aktuelle Auseinandersetzung mit dem komplexen Erbe des Kolonialismus und eine soghafte Kriminalgeschichte. Ein Buch, das viel wagt – und triumphiert.

Mohamed Mbougar Sarr „Die geheimste Erinnerung der Menschen“: Fazit

Die Geschichte beginnt mit einem geheimnisvollen Buch „Das Labyrinth des Unmenschlichen“, das es nur sehr selten gibt, und das so einzigartig sein soll, dass es Leserinnen und Leser total fasziniert. Auch der junge Senegalese Diégane ist nach der Lektüre hin und weg und begibt sich auf die Suche nach der Geschichte des Werks und dem geheimnisvollen Autor T.C. Elimane.

Die zahlreichen Charaktere, Handlungsstränge und Wendungen mögen anfangs so geheimnisvoll wie der Titel des Romans sein, doch mit ein wenig Durchhaltevermögen, eröffnet sich Seite um Seite ähnlich einer Schnitzeljagd ein schlüssiges Bild. Erst durch das Lesen erfährt man, wer hinter der seltenen Geschichte steckt und inwiefern Menschen, denen der Protagonist auf seiner Suche begegnet, in das Konstrukt hinein gewoben sind. Eine wahre Liebeserklärung an die hohe Kunst der Literatur.

Wenn Sie sich mehr mit dem Thema Kolonialismus beschäftigen möchten, sei Ihnen das Sachbuch „Kulturelle Aneignung“ von Lars Distelhorst aus der Edition Nautilus wärmstens ans Herz gelegt.

Mohamed Mbougar Sarr „Die geheimste Erinnerung der Menschen" 2022 Hanser Verlag, ISBN-13 978-3446274112 Preis: Hardcover 27 €, E-Book 19,99 €, 448 Seiten (abweichend vom Format)

Autor Mohamed Mbougar Sarr

Der 1990 in Dakar geborene Mohamed Mbougar Sarr ist im Senegal aufgewachsen und hat in Frankreich Literatur und Philosophie studiert. „Die geheimste Erinnerung der Menschen“ ist das erste seiner Bücher, das mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet und auf Deutsch übersetzt wurde. Für weitere Romane erhielt er unter anderem den Prix Stéphane-Hessel und den Grand prix du roman métis.