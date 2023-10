Sein letztes Projekt: Fritz Wepper schreibt Buch über Hunde – „Nur mit Hund bin ich ein Mensch“

Von: Sven Trautwein

Im Fernsehen hatte Fritz Wepper seinen Durchbruch als Harry Klein. Nun schreibt er als letztes Projekt ein Buch über Hunde.

Auch wenn Fritz Wepper seinen Durchbruch als Harry Klein in den Krimiserien „Der Kommissar“ und „Derrick“ feierte, dürfte ihm auch die Rolle als Kaltenthaler Bürgermeister Wolfgang Wöller in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ eine große Fangemeinde beschert haben. In mehr als 20 Staffeln der Serie war er auf dem Bildschim zu sehen. Nun soll es nicht mehr zum Fernsehen zurückgehen, dafür erscheint in Kürze sein Buch „Nur mit Hund bin ich ein Mensch“.

Fritz Wepper „Nur mit Hund bin ich ein Mensch“: Darum geht es im Buch

Hunde begleiteten den Schauspieler Fritz Wepper sein ganzes Leben. Nun erscheint sein Buch „Nur mit Hund bin ich ein Mensch“. © Vistapress/Imago/Goldegg Verlag (Montage)

Gegenüber der Bild am Sonntag bestätigt Fritz Wepper, dass er mit den TV-Auftritten abgeschlossen habe. Seine Frau, Susanne Kellermann, fügte in dem Doppelinterview hinzu, dass das Buch sein allerletztes Projekt sei. Auch die Verlagswebsite betont, dass es mehr als eine bloße Liebeserklärung an die Hunde sei, die ihn schon sein ganzes Leben begleiten. Ab dem 17. Oktober ist das Buch „Nur mit Hund bin ich ein Mensch“ im Handel erhältlich. Vielleicht öffnet er demnächst einen Buchkarton wie Arnold Schwarzenegger mit einem Schwert.

Der bekannte deutsche Schauspieler Fritz Wepper ist seit seiner Kindheit ein Hundefreund. In diesem Buch berichtet er von den vielen Erlebnissen mit Hund, die ihn bis heute prägen. Seine Frau Susanne Kellermann erzählt, wie auch ihr die vierbeinigen Familienmitglieder ans Herz gewachsen sind obwohl sie sich selbst eher als Katzenmensch bezeichnen würde. Aber wer kann schon auf Dauer einem Hundeblick widerstehen?

In dem Buch „Nur mit Hund bin ich ein Mensch“ teilt Fritz Wepper gemeinsam mit Susanne Kellermann seine Gedanken, Erinnerungen und Anekdoten über die bereichernden Augenblicke, die er mit seinen vierbeinigen Begleitern erlebt hat und die für ihn wie Familienmitglieder sind. Er beschreibt die Verbindung, die entsteht, wenn die Liebe und das Vertrauen zwischen Hund und Herrchen so stark sind, wie es bei ihm und insbesondere mit seinem geliebten Aron der Fall war.

Dieses Buch zollt Hunden eine liebevolle Anerkennung, die auf einzigartige Weise das Leben von Fritz Wepper und seiner Familie bereicherten. Bislang unveröffentlichten Fotos aus diesen außergewöhnlichen Begegnungen zeigt das Buch und führt durch die äußerst persönlichen und bewegenden Erzählungen.

Sein treuer, langjähriger Begleiter Aron musste eingeschläfert werden, als Fritz Wepper selbst im Krankenhaus lag, wie n-tv berichtet. Seitdem sei noch kein neuer Hund bei ihm aufgenommen worden. Da Wepper selbst aktuell noch mit Krücken unterwegs ist, wolle er erst einmal die Zeit abwarten, bis er wieder gut zu Fuß ist, so der Bericht. Kürzlich verstarb auch die Dogge Zeus, der weltweit größte Hund, wie landtiere.de berichtet. Nun hat es die Dogge Freddy geschafft, ins Guiness-Buch der Rekorde zu kommen.

Ab dem 17. Oktober kann das Buch im Handel erworben werden.

Fritz Wepper, Susanne Kellermann „Nur mit Hund bin ich ein Mensch“ 2023 Goldegg Verlag, ISBN-13 978-3-99060-361-1 Preis: Softcover 19,80 €, 220 Seiten Bei Amazon bestellen

Fritz Wepper

Der renommierte deutsche Schauspieler Fritz Wepper, hat in einer Vielzahl von Kinofilmen und Fernsehproduktionen die Herzen seiner Fans erobert. Zu seinen bemerkenswerten Filmerfolgen gehören seine Darstellung von „Harry Klein“ in der langanhaltenden und weltweit beliebten Krimiserie „Derrick“, seine Rolle im Oscar-prämierten Film „Cabaret“, in „Des Teufels General“, „Die Brücke“ sowie in der Vorabendserie „Um Himmels willen“. Für seine herausragende Arbeit wurde er mit zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen geehrt, darunter der Bayerische Filmpreis, der „Romy“-Preis, der „Bambi“, der Bayerische Fernsehpreis und der „Askania Award“ für sein Lebenswerk.