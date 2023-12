Bücher einpacken ohne Klebeband: Tipps und Tricks nicht nur für Weihnachten

Von: Sven Trautwein

Drucken Teilen

Vergessen Sie das Klebeband! Mit unserem Trick sparen Sie nicht nur Material, sondern Ihre verpackten Bücher sehen auch noch besser aus.

Weihnachten naht. Die Geschenke, darunter viele Bücher, sind gekauft und müssen jetzt eingepackt werden. Doch plötzlich merkt man, dass kein Klebeband mehr da ist. Manche verzichten auch aus Umweltgründen auf Klebestreifen. Doch wie kann man Bücher ohne Tesa & Co. einpacken? Wir stellen Ihnen ein paar Möglichkeiten vor, wie man ohne Klebeband ein Buch verpackt.

Verpacken von Büchern ohne Klebeband

Ein Buch als Geschenk zu Weihnachten und anderen Festen ohne Klebeband einpacken. So geht‘s. © Jochen Tack/Imago

Falls Sie entweder Klebeband einsparen wollen oder einfach die sichtbaren Streifen auf Ihren Präsenten nicht schätzen, ist unser Tipp die Lösung. Hier ist die Vorgehensweise:

Nach der Auswahl des richtigen Buches, beispielsweise eines der sechs Bücher, die in jedes Regal gehören, geht es um die Größe des Geschenkpapiers. Zunächst schneiden Sie mit einer Schere ausreichend Geschenkpapier ab, um das Buch vollständig darin einzuwickeln. Um die passende Größe zu bestimmen, rollen Sie das Papier über dem Buchgeschenk aus und schneiden es mit einem kleinen Zusatz von einigen Zentimetern ab. Mindestens fünf Zentimeter oder eine Handbreit sollten es möglichst ein.

Die zehn schönsten Buchhandlungen der Welt Fotostrecke ansehen

Als nächstes falten Sie eine Ecke des Papiers zur gegenüberliegenden Seite, sodass ein Dreieck mit einem rechteckigen Abschnitt an der Unterseite entsteht. Vermeiden Sie es jedoch, das Papier zu fest zu drücken, um die Falzlinie später nicht zu sehen. Schneiden Sie das untere Rechteck mit der Schere ab und klappen Sie das Dreieck wieder auf, sodass ein Quadrat sichtbar wird.

Positionieren Sie Ihr Präsent in der Mitte des Papiers und drehen Sie es so, dass die Kanten des Geschenks und des Papiers etwa 45 Grad zueinander versetzt sind.

Nehmen Sie nun eine Ecke des Papiers und legen Sie diese über das Buch. Ziehen Sie diese so weit, dass beide Kanten des Buches vom Papier berührt werden und die Spitze den gegenüberliegenden Boden berührt. Sobald das Buchgeschenk richtig ausgerichtet ist, klappen Sie die Ecke wieder zurück.

Buch ohne Tesa verpacken: Die letzten Schritte

Jetzt nehmen Sie die gegenüberliegende Ecke und falten diese auf das Buch. Sie sollte in der Mitte des Buches liegen. Mit Ihrem Zeigefinger ziehen Sie nun eine Kante in das Geschenkpapier auf einer Seite und falten es zum Geschenk hin ein.

Klappen Sie das Papier um und drücken Sie es mit den Fingern fest an. Auf der anderen Seite verfahren Sie genauso, dann fehlt nur noch die zuvor verlängerte Ecke aus dem vorherigen Schritt.

Auch die verlängerte Ecke falten Sie nach innen und ziehen Sie über das Geschenk. Seien Sie dabei möglichst vorsichtig, um das Papier nicht zu stark zu knicken und das Aussehen zu beeinträchtigen. Um ein sauberes Ergebnis zu erzielen, müssen Sie beide Außenkanten gleichzeitig einklappen.

Falten Sie die Ecke über das Geschenk und knicken Sie sie zwischen die zuvor eingefalteten Seiten und dadurch entstandene Lasche. Dadurch erhält das Papier einen festen Halt und Ihr Geschenk ist verpackt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem Newsletter unseres Partners 24books.de.

Bitte beachten Sie: Diese Verpackungsmethode erfordert etwas Übung, insbesondere das Einfalten der Ecken müssen Sie vielleicht mehrmals üben, um gute Ergebnisse zu erzielen. Diese Verpackungsmethode eignet sich hervorragend für Buchgeschenke, da sie eckig sind. Um sicherzustellen, dass das Papier hält, müssen Sie die Falzlinien mit den Fingern gut nachziehen und festdrücken. Und nun viel Freude mit dem Buchgeschenk.

Sollte Ihnen das Falten mit dem Geschenkpapier nicht so leicht von der Hand gehen, lässt sich das Buch, egal ob Krimi, Roman oder Sachbuch, auch gut in ein Geschenkpapier in Kombination mit einem Paketband oder einer hübschen Kordel verpacken.

Sie möchten sich von Büchern trennen? Hier finden Sie fünf Möglichkeiten zum Entsorgen oder Weitergeben.