Das Bücherquiz: Wie gut kennen Sie Sebastian Fitzek?

Sebastian Fitzek ist ein Meister des Erzählens und gehört zu den bekanntesten Thriller-Autoren. Doch wie gut kennen Sie den Autor wirklich? Machen Sie mit beim Bücherquiz.

1971 geboren, hat Sebastian Fitzek in den vergangenen Jahren als Bestseller-Autor mehr als fünfzehn Millionen Exemplare verkauft. Einige der spannenden Geschichten wurden fürs Fernsehen und Kino verfilmt. Doch auf wie vielen Covern der Bücher von Sebastian Fitzek ist eine Hand abgebildet? Und wo findet er seine Inspiration für die Geschichten? In unserem aktuellen Bücherquiz zu Sebastian Fitzek können Sie Ihr Wissen auf die Probe stellen.

+ Sebastian Fitzek ist einer der bekanntesten Thriller-Autoren. Wie gut kennen Sie ihn wirklich? Beteiligen Sie sich am Bücher-Quiz. © Christian Grube/ArcheoPix/Imago

Krimis und Bestseller gehören zu den meistverkauften Genres auf dem deutschen Buchmarkt und das nicht nur zu Ostern wie in Norwegen. Seit Jahren führen Thriller die Bestsellerlisten einen Großteil des Jahres an, darunter Titel von Sebastian Fitzek. In dessen große Fußspuren möchte auch Vincent Kliesch treten, der sich zusammen mit Fitzek für die Auris-Reihe verantwortlich zeichnet. Über einen Jugendfreund kam Sebastian Fitzek zu Thrillern, die er nach und nach zu schreiben begann und die sich mehrere Millionen Male verkauften.

Was wissen Sie über Sebastian Fitzek? Das Bücherquiz

