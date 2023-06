Deutliches Zeichen: Verlag stellt geplanten Bildband von Till Lindemann und Joey Kelly zurück

Von: Jessica Bradley

Das Verlagshaus GeraNova Bruckmann hat beschlossen, den für Herbst 2023 geplanten National-Geographic-Bildband „Der Rhein“ vorläufig zurückzustellen – aufgrund der laufenden Untersuchungen gegen Autor Till Lindemann.

Verleger Clemens Schüssler betonte, dass das Verlagshaus GeraNova Bruckmann keinerlei voreilige Schlüsse ziehen möchte. Gleichzeitig jedoch bringt er seinen großen Respekt für die Frauen zum Ausdruck, die den Mut gefunden haben, ihre Perspektive zu teilen und an die Öffentlichkeit zu gehen. In Anbetracht der Vorwürfe hat das Verlagshaus beschlossen, die endgültige Entscheidung über die Veröffentlichung des Buches zu verschieben, bis die Vorwürfe vollständig geklärt sind. In der Zwischenzeit bleibt der Verlag in engem Austausch mit den Autoren und dem Management.

Zweiter Verlag setzt vorerst Zusammenarbeit mit dem Rammstein-Frontmann aus

Rammstein-Skandal: Verlag stellt geplantes Buch zurück. © DROFITSCH/EIBNER/Imago

Im frühen Juni traf der Verlag Kiepenheuer & Witsch aufgrund des Lindemann-Skandals bereits erste Maßnahmen und beendete die Zusammenarbeit mit dem Künstler. Nun zieht auch das Verlagshaus GeraNova Bruckmann nach. Die Veröffentlichung von „Der Rhein“, einem Bildband, in dem Till Lindemann (60) und Joey Kelly (50) erneut mit einem Kanu auf dem Fluss unterwegs sind, wird vorerst zurückgestellt, bis die Vorwürfe geklärt sind.

Joey Kelly bleibt bisher persönlich stumm zu den gegen Lindemann erhobenen Vorwürfen

Ursprünglich war geplant, dass „Der Rhein“ im kommenden Herbst veröffentlicht wird und bereits bei Amazon zum Preis von 118 Euro gelistet ist – mit einem geplanten Veröffentlichungsdatum am 27. Oktober 2023. Es handelt sich um den dritten gemeinsamen National-Geographic-Bildband von Lindemann und Joey Kelly (50), obwohl sie musikalisch betrachtet weit voneinander entfernt sind, verbindet sie ihre gemeinsame Liebe zur Natur.

Bereits im Jahr 2017 wurde das Buch „Yukon – Mein gehasster Freund“ veröffentlicht, für das die beiden Künstler in einem Kanu durch Alaska fuhren. Es folgte im Jahr 2021 „Amazonas – Reise zum Rio Javari“, ein weiterer Bildband, für den sie in einem Kanu den Fluss in Südamerika erkundeten.