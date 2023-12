Die schönsten Bildbände, die sich – nicht nur zu Weihnachten – als Geschenk eignen

Von: Sven Trautwein

Von atemberaubenden Landschaften bis hin zu stilvollen Fotos – diese Bildbände sind das perfekte Weihnachtsgeschenk.

Bildbände oder exquisite Coffee Table Books sind keine spontanen Einkäufe – sie gelten oft als kostspielig und als ein Luxusgut für das festlich dekorierte Bücherregal. Deswegen stellen sie das perfekte Weihnachtsgeschenk für jeden dar, der sich von atemberaubenden Landschaften, eleganten Fotografien und faszinierenden Motiven begeistern lässt, beispielsweise im Bildband „Nackt im Wind“ von der Band „Die Ärzte.“ Sie sind ideal zum Durchblättern und zur entspannten Beschäftigung während der friedlichen und erholsamen Feiertage. Allerdings ist die Auswahl an beeindruckenden Bildbänden umfangreich. Welche Coffee Table Books finden dieses Jahr ihren Weg unter den Weihnachtsbaum? Vier Titel stellen wir Ihnen vor.

Die schönsten Bildbände zu Weihnachten: „Weltreise“

Eine Reise in Bildern. Dies gelingt mit diesen Coffee Table Books besonders gut. Die vier schönsten Bildbände 2023 nicht nur als Weihnachtsgeschenk. © blickwinkel/Imago/Lonely Planet (Montage)

Eine Reise in ein fremdes Land, zu fremden Kulturen ist bereichernd. Doch manches Mal fehlen Zeit oder finanzielle Möglichkeiten. Dann ist es besonders schön, eine Reise im Kopf durchzuspielen. Mit dem richtigen Bildband als Begleiter gelingt dieses Ausbrechen aus dem Alltag. Mittlerweile in der vierten Auflage erschienen, bietet „Lonely Planet Weltreise“ eine Reise zu den Nationen der Welt. Auf über 400 Seiten beeindrucken die wunderschönen Fotoaufnahmen und die zusätzlichen Infotexte.

Lonely Planets Weltreise bringt die Welt in all ihrer Schönheit und Vielfalt zu dir nach Hause. Wie lebt es sich auf der anderen Seite des Globus? Was ist die beste Reisezeit? Was muss man unbedingt gesehen und getan haben? Lonely Planet hat die Antwort. Mit spektakulären Fotografien von Mensch, Natur und Metropolen sowie detaillierten Karten erwacht die Welt in diesem Buch für eine neue Generation zum Leben.

Lonely Planet „Weltreise“ 2023 Lonely Planet Deutschland, ISBN-13 978-3-575-01060-5 Preis: gebunden 49,90 €, 408 Seiten

Bildband: Siobhan Ferguson „Paris – Wie es keiner kennt“

Paris, die Stadt der Liebe. Siobhan Ferguson schafft mit „Paris – Wie es keiner kennt“ einen ganz neuen, unbefangenen Blick auf die Metropole. Wer auf der Suche nach neuen Fotospots ist und die Stadt auf andere Art erleben möchte, liegt mit diesem Band genau richtig. Paris, die Stadt der Lichter, mit ihren 20 Bezirken, bietet unzählige Möglichkeiten für atemberaubende Fotografien. Abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten gibt es unzählige Ecken, die nur darauf warten, durch das Objektiv einer Kamera eingefangen zu werden. Siobhan Ferguson präsentiert in ihrem ästhetisch ansprechenden Coffee Table Book eine Vielzahl von Anregungen für Ihren nächsten Trip in die französische Hauptstadt. Die vielen Bilder wecken die Sehnsucht nach einem Café au Lait – vielleicht begleitet von einem verführerischen Pain au Chocolat? Gestärkt kann dann die individuelle Erkundung der schönsten Plätze in Paris beginnen!

Oder soll es lieber nach London gehen? Hier haben wir „London – Wie es keiner kennt“ vorgestellt.

Eine Stadt voller weltberühmter Sehenswürdigkeiten: Paris hat für seine Besucher:innen unzählige Attraktionen zu bieten. Doch gerade abseits der Touristenpfade findet die Fotografin Siobhan Ferguson die besten Motive für schöne Bilder.

Siobhan Ferguson „Paris – Wie es keiner kennt“ 2024 Midas, ISBN-13 978-3-03876-260-7 ab Februar – vorbestellbar, Preis: gebunden 25 €, 256 Seiten

Armin Walcher „Zeitlos in Begegnung – Im Wald“

Österreichs Landschaft ist zu fast 50 Prozent von dichten Wäldern geprägt. Der Fotograf Armin Walcher verbringt seit Jahren seine Zeit damit, die ausgedehnten heimischen Wälder zu durchstreifen und ihre Einzigartigkeit durch seine Linse festzuhalten. Seine Fotografien verdeutlichen auf beeindruckende Weise die vielfältigen Facetten des Waldes: Er ist ein Ort der Sehnsucht und des Rückzugs, ein Kraftspender, ein Raum für Reflexion und Fantasie.

Nachdem Walcher in seinem ersten großformatigen Bildband „Zeitlos in Bewegung“ das Ausseerland auf ungewöhnliche Weise porträtiert hat, steht nun sein zweiter Bildband in den Startlöchern. Der preisgekrönte Fotograf setzt damit seine künstlerische Reise fort.

Der Wald ist ein Ort der Begegnung: Wo die Natur unberührt ist, kann man ihr am besten näherkommen. Die vielen Seiten der heimischen Wälder, ihre Bedeutungen und Gesichter werden in diesem hochwertigen Bildband porträtiert.

Armin Walcher „Zeitlos in Begegnung – Im Wald“ 2023 Benevento, ISBN-13 978-3-7109-0172-0 Preis: gebunden 90 €, 264 Seiten

Für Potterheads: „Der inoffizielle Harry Potter Reiseführer“

Harry-Potter-Fans aufgepasst: Zum 25. jährigen Jubiläum gibt es ein Buch, das die magischen Schauplätze von Harry Potter auferstehen lässt. Abgerundet wird das Buch mit einem Exklusiv-Interview mit dem Hörbuchsprecher Rufus Beck. Das Buch ist mit seinen Bildern und Reiseinfos mehr in die Rubrik „Reiseführer“ einzuordnen, gehört aber für jeden Potter-Fan ins Bücherregal und auf den Couchtisch. Testen Sie Ihr Wissen rund um Harry Potter in unserem Quiz.

Erlebe die magische Welt von Harry Potter wie nie zuvor mit unserem ultimativen Harry Potter Reiseführer, der dich zu den magischen Schauplätzen der Filme führt. Tauche ein in die Welt von Hogwarts, Hogsmeade und Diagon Alley und entdecke die Orte, die du bisher nur aus den Filmen und Büchern kanntest.

Antje und Annina Gerstenecker „Der inoffizielle Harry Potter Reiseführer“ 2023 Bruckmann, ISBN-13 978-3-734-32749-0 Preis: Paperback 19,90 €, 208 Seiten

Möchten Sie mal einen Blick auf die Örtchen der Welt werfen? Dann ist „Stille Örtchen“ – die Kulturgeschichte der Toilette genau der richtige Bildband. Sollte Geld keine Rolle spielen, könnte auch der neue Bildband über Bruce Springsteen etwas für Sie sein. Die Ausgabe ist auf 1.778 Exemplare limitiert.

