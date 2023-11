„Tintenherz“, „Tintenblut“, „Tintentod“: Kann man Bücher aus der Kindheit als Erwachsener noch lesen?

Von: Janine Napirca

20 Jahre nach dem ersten Band erschien dieses Jahr die Tintenwelt-Fortsetzung „Die Farbe der Rache“. Ausreichende Erinnerung oder die ersten Bände erneut lesen?

„Die Wilden Hühner“, „“Drachenreiter“, „Herr der Diebe“ – Sie haben in Ihrer Kindheit die Bücher von Cornelia Funke verschlungen und verbinden Nostalgie und positive Erinnerungen damit? Wie schön, dass dieses Jahr mit „Die Farbe der Rache“ ein vierter Band der spannenden Tintenwelt-Reihe erschien. Inhaltlich können Sie sich aber nicht mehr so wirklich an die Geschehnisse rund um Meggie und ihren Vater, der Figuren aus Büchern herauslesen kann, erinnern? Damit sind Sie nicht allein – die Autorin selbst hat noch einmal die Hörbücher „Tintenherz“, „Tintenblut“ und „Tintentod“ gehört, bevor sie sich an die Fortsetzung machte.

Es empfiehlt sich, vor dem vierten Band einen sogenannten Reread (Deutsch: erneut lesen) zu starten. Denn obwohl die Reihe eigentlich an ein jüngeres Lesepublikum gerichtet ist, kann man die Geschichten um Staubfinger und Co. auch im Erwachsenenalter noch genießen – oder sogar inzwischen den eigenen Kindern vorlesen.

Band 1 und 2: „Tintenherz“ und „Tintenblut“ von Cornelia Funke

In einer stürmischen Nacht bekommen Meggie und ihr Vater, der Buchbinder Mo, Besuch von einem unheimlichen Gast, der Mo vor einem Mann namens Capricorn warnt. Am nächsten Morgen reisen Mo und Meggie zu Tante Elinor, die über eine sehr kostbare Bibliothek verfügt. Hier versteckt Mo jenes Buch, das im Mittelpunkt eines unglaublichen, magischen und atemberaubenden Abenteuers steht. Ein Abenteuer, in dessen Verlauf Meggie das Geheimnis um Zauberzunge und Capricorn löst und auch selbst in große Gefahr gerät.

Natürlich kann man auch als Erwachsener noch „Tintenherz“ und „Tintenblut“ lesen. © Dressler Verlag/Chromorange/Imago (Montage)

Eigentlich könnte alles so friedlich sein. Doch der Zauber von „Tintenherz“ lässt Meggie nicht los. Und eines Tages ist es so weit: Gemeinsam mit Farid geht Meggie in die Tintenwelt, denn sie will den Weglosen Wald sehen, den Speckfürsten, den Schönen Cosimo, den Schwarzen Prinzen und seine Bären. Sie möchte die Feen treffen und natürlich Fenoglio, der sie später zurückschreiben soll. Vor allem aber will sie Staubfinger warnen, denn auch der grausame Basta ist nicht weit.

Band 3 und 4: „Tintentod“ und „Die Farbe der Rache“ von Cornelia Funke

Die Weißen Frauen haben Staubfinger mit sich genommen. Meggie lebt mit ihren Eltern auf einem verlassenen Hof in den Hügeln östlich von Ombra, wo sich beinahe vergessen lässt, was auf der Nachtburg geschehen ist. Doch in der Dunkelheit, wenn Meggie am Fenster steht und auf Farid wartet, hört sie den Eichelhäher schreien. Dann verschwindet ihr Vater mit dem Schwarzen Prinzen und dem Starken Mann im Wald, denn es muss alles getan werden, damit die Schatten über Ombra weichen. Noch einmal nimmt Cornelia Funke ihre Leser*innen mit auf eine Reise voller Gefahren, wilder Schönheiten und magischer Fantasie – möge diese Reise niemals enden.

16 Jahre nach „Tintentod“ erschien 2023 der vierte Band „Die Farbe der Rache“. © Dressler Verlag/Imago (Montage)

Fünf Jahre sind seit den Geschehnissen in „Tintentod“ vergangen. Fünf glückliche Jahre. Aber dann wird Eisenglanz gesichtet, der Glasmann von Orpheus, dem erbitterten, silberzüngigen Feind von Meggie, Mo und Staubfinger. Der Grund: Orpheus plant Rache an allen, die ihn zu Fall gebracht haben, doch vor allem an Staubfinger, und er nutzt einen furchtbaren Zauber. Sind Bilder mächtiger als Worte? Staubfinger zieht aus, die Antwort zu finden. Der Schwarze Prinz aber macht sich auf die Jagd nach Orpheus.

Autorin Cornelia Funke

Cornelia Funke ist die international erfolgreichste und bekannteste deutsche Kinderbuchautorin. Sie hat eine Ausbildung zur Diplom-Pädagogin gemacht und Grafik studiert. Anschließend arbeitete sie als Kinderbuchillustratorin. Weil ihr die Geschichten, die sie bebildern sollte, nicht immer gefielen, begann sie schließlich selbst zu schreiben.