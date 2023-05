„Es gab auch schwierige Tage!“: Tom Hanks plaudert in seinem Roman aus dem Nähkästchen

Von: Sven Trautwein

Tom Hanks veröffentlicht „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“ und berichtet über schwierige Tage am Set.

Der zweimalige Oscar-Gewinner veröffentlicht „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“, inspiriert von seiner eigenen Karriere auf der Leinwand. Tom Hanks sagt, er habe seinen ersten Roman als „Befreiung von dem niemals endenden Druck“ geschrieben, Filme zu machen. In dem Buch plaudert der bekannte Schauspieler aus dem Nähkästchen, und es weist autobiografische Züge auf.

Tom Hanks plaudert in seinem neuen Roman „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“ aus dem Nähkästchen. © ZUMA Wire/Imago/Cornerstone PRH (Montage)

Tom Hanks hatte Zweifel: „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“

In den vergangenen Monaten erschienen immer wieder Autobiografien von Promis, darunter die Bücher von Pamela Anderson und Paris Hilton. Auch der Roman „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“ (dt. in etwa „Die Entstehung eines weiteren Film-Meisterwerks“) weist laut BBC autobiografische Züge auf. So haben die langen Dreharbeiten für Filme bei Hanks dafür gesorgt, dass er einfach keine Neugierde mehr für den Job entwickelt hatte. Gegenüber der BBC erklärte der Schauspieler, dass es manchmal einen ganz anderen Grund brauche, um die eigene Fantasie zu entfachen.

„The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“: Darum geht es in Hanks‘ Buch

In seinem Roman geht es um die Dreharbeiten eines Multi-Millionen-Dollar Films rund um einen Superhelden, das Casting, einen exzentrischen Regisseur und einen sehr selbstgefälligen Schauspieler, der andauernd den Dreh stört und somit alles verzögert. Ob die autobiografischen Züge in der Figur des Schauspielers zu finden sind, ließ Hanks gegenüber der BBC offen.

Bei der Buchvorstellung kam Tom Hanks noch auf die Anpassungen von Klassikern, beispielsweise von Ian Fleming oder Roald Dahl zu sprechen. Er sehe es nicht ein, warum diese Klassiker umgeschrieben werden. Schließlich seien die Leser erwachsen genug, es selbst einzuschätzen, in welcher Zeit das betreffende Buch geschrieben wurde. Tom Hanks würde kein Buch mehr kaufen, dass mit dem Zusatz „gekürzt“ oder „überarbeitet“ versehen ist.

Richard Osman findet den neuen Roman von Tom Hanks außerordentlich unterhaltsam. Die menschlichen Beziehungen und die Magie des Films kämen in der Geschichte sehr gut heraus. Auch weitere Medien, darunter Booklist, Daily Express und The Telegraph halten das Buch für ein wunderbares Debüt. Einen weiteren Roman könne er sich vorstellen, jedoch sei er die kommenden Monate mit engen Drehterminen sehr eingespannt. Der Wunsch, ein weiteres zu schreiben, sei jedoch sehr hoch. Auch deutsche Schauspieler, wie Johann von Bülow, haben kürzlich ihr Erstlingswerk veröffentlicht.

Tom Hanks „The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece“ Englische Originalversion 2023 Cornerstone, ISBN-13 978-1-529-15180-0 Preis: 24,99 €, E-Book 11,87 €, 448 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!