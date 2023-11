Prix Goncourt, Bayerischer Buchpreis und Wilhelm-Raabe-Literaturpreis verliehen

Von: Sven Trautwein

Teilen

Gleich drei wichtige Literaturpreise wurden verliehen. Darunter der wichtigste französische Literaturpreis Prix Goncourt und der Bayerische Buchpreis.

Jean-Baptiste Andrea gewinnt die wichtigste literarische Auszeichnung Frankreichs. Beim Bayerischen Buchpreis konnten sechs Titel auf die Auszeichnung hoffen und der mit 30.000 Euro dotierte Wilhelm-Raabe-Literaturpreis geht 2023 an die Schriftstellerin Judith Hermann. Unterschiedlicher könnten die Dotierungen kaum aussehen. Signalwirkung für den Buchmarkt haben alle drei Auszeichnungen.

Der französische Prix Goncourt geht an Jean-Baptiste Andrea. Zudem wurde auch der Bayerische Buchpreis und der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis verliehen. © Bertrand Guay/dpa

Literaturpreis Prix Goncourt: Mit zehn Euro dotiert

In diesem Jahr geht der renommierte französische Literaturpreis, der Prix Goncourt, an Jean-Baptiste Andrea. Der 52-Jährige wird für seinen Roman „Veiller sur elle“ (auf Deutsch: (“Sie zu behüten“) ausgezeichnet, wie die Jury in Paris bekannt gab. Der Roman, der im 20. Jahrhundert im faschistischen Italien spielt, erzählt die Geschichte einer Beziehung zwischen einem proletarischen Bildhauer und einer Aristokratin.

Die zehn meistübersetzten Bücher der Welt: Welches davon kennen Sie? Fotostrecke ansehen

Viertes Buch von Jean-Baptiste Andrea

Andrea wurde 1971 nahe Paris geboren. Er absolvierte ein Studium in Politik und Wirtschaft. Seine ersten Filme, darunter „Dead End“, inszenierte er in englischer Sprache, wobei er gemeinsam mit Fabrice Canepa Regie führte.

Der prestigeträchtige Prix Goncourt ist mit lediglich zehn Euro dotiert, fördert jedoch vor allem die Verkaufszahlen. Die Auszeichnung wird seit 1903 verliehen, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa). 2021 erhielt Mohamed Mbougar Sarr mit „Die geheimste Erinnerung der Menschen“ die Auszeichnung.

Bayerischer Buchpreis 2023 an Deniz Utlu und Jan Philipp Reemtsma

Die Verleihung des 10. Bayerischen Buchpreises fand statt: Deniz Utlu wurde in der Kategorie Belletristik für seinen Roman „Vaters Meer“ (Suhrkamp) ausgezeichnet, während Jan Philipp Reemtsma in der Kategorie Sachbuch für sein Werk „Christoph Martin Wieland“ (C.H.Beck) geehrt wurde. Beide Preisträger erhalten jeweils 10.000 Euro und eine Preisfigur aus Nymphenburger Porzellan. „Vaters Meer“ sorgte auch in der Oktober-Ausgabe von „Das Literarische Quartett“ für eine angeregte Diskussion.

Darüber hinaus überreichte Staatsminister Florian Herrmann den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten an Florian Illies. Caroline Wahl konnte sich über den Bayern 2-Publikumspreis für ihr Buch „22 Bahnen“ (Dumont) freuen, hieß es in der Pressemitteilung.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Am 7. November diskutierte die Jury des Bayerischen Buchpreises traditionsgemäß live auf der Bühne über drei Romane und drei Sachbücher, in Gegenwart aller nominierten Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie vor einem eingeladenen Publikum in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz. Nach insgesamt 60 Minuten intensiver Diskussion entschied die Jury, „Vaters Meer“ von Deniz Utlu und „Christoph Martin Wieland“ von Jan Philipp Reemtsma als die besten Bücher des Jahres in der Kategorie Belletristik bzw. Sachbuch zu küren. Die diesjährige Jury besteht aus Andreas Platthaus (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Marie Schoeß (Bayerischer Rundfunk) und Cornelius Pollmer (Süddeutsche Zeitung).

Wilhelm-Raabe-Literaturpreis an Judith Hermann

Die Autorin Judith Hermann wurde für ihr Werk „Wir hätten uns alles gesagt“ (S. Fischer Verlag) mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2023 ausgezeichnet, der von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk gestiftet und mit 30.000 Euro dotiert ist. Ihr Buch hielt sich ab März 2023 für 16 Wochen in der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik und erreichte dort den zehnten Platz, so das Branchenmagazin buchreport.

In „Wir hätten uns alles gesagt“ habe Judith Hermann laut Jurybegründung weit mehr als nur Poetikvorlesungen verfasst. „Es sind Erzählungen über das Schweigen und Verschweigen-Müssen, über die Annäherung an das Unsagbare, das den Urgrund des Schreibens ausmacht – wenn nicht von Literatur und Kunst überhaupt.“

Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, verliehen von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk, würdigt jährlich ein auf Deutsch verfasstes erzählerisches Werk, das einen signifikanten Meilenstein in der Karriere der Preisträgerin oder des Preisträgers darstellt. Es muss im Jahr der Vergabe veröffentlicht worden sein. Ausgenommen sind Erstlingswerke oder das Gesamtwerk eines Autors, so die Pressemitteilung.

Auch diese weiblichen Autoren dürfen in Ihrem Bücherregal nicht fehlen.