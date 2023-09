Verona Pooths Buch „Die SuperMILF“ – Erzählungen und besondere Momente der erfolgreichen Entertainerin

Entdecken Sie Deutschlands bekannteste Entertainerin, Werbeikone, Mutter und seit 23 Jahren glücklich verheiratet – sie ist vor allem eines: eine echte SUPERMILF.

Verona Pooth, geboren als Verona Feldbusch, ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten in Deutschland. Sie hat sich in den Bereichen Entertainment, Unternehmertum und Werbung einen beeindruckenden Namen gemacht. Neben ihrer erfolgreichen Karriere ist sie stolze Mutter von zwei Söhnen und seit über zwei Jahrzehnten glücklich mit dem Unternehmer Franjo Pooth verheiratet. Ihre vielseitigen Talente und ihre charismatische Persönlichkeit haben sie zu einer regelrechten Ikone gemacht, die in der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken ist.

„Die SUPERMILF“ hat dich neugierig gemacht?! Was dich aber noch neugieriger machen könnte, ist die Tatsache, dass auch du eine werden kannst. Eben eine Super Mitten Im Leben Frau: eine, die nicht zum alten Eisen gehört, eine, die von innen und außen strahlt, und eine, die mit positivem Mindset durch die Lebensmitte stolziert. Doch leichter gesagt als getan, immerhin befinden wir uns in einer Lebensphase, in der wir eine Art zweite Pubertät durchmachen. Hormonchaos, Gedankenkarussell und Hitzewallungen inklusive. Damit wir entspannter, gesünder, attraktiver und selbstbewusster durchkommen, habe ich dieses Buch geschrieben und mir zwei Ärztinnen ins Boot geholt: die Hormonspezialistin Dr. Petra Algenstaedt und Dermatologin Dr. Birte Prange. Mit dieser geballten SUPERMILF-Power will ich die SUPERMILF in uns aus dem Schlummerschlaf holen. Also erwecke sie mit deiner neuen Lieblingslektüre.

Verona Pooth „Die SuperMILF“: Über das Buch

Verona Pooth veröffentlicht im Oktober ihr Buch „Die SuperMILF: Werde auch du eine SUPER-MITTEN-IM-LEBEN-FRAU“ (Montagebild) © JensKalaene/dpa/ThaliaVertiko/Montagebild

Verona Pooth ist nicht nur eine der bekanntesten Entertainerinnen Deutschlands, erfolgreiche Unternehmerin, Werbeikone, zweifach Mutter von zwei Jungs und seit 23 Jahren glücklich mit dem Unternehmer Franjo Pooth verheiratet– sie ist vor allem eines: eine echte SUPERMILF (SUPER-MITTEN-IM-LEBEN-FRAU), glücklicher, attraktiver und erfolgreicher denn je. Vielleicht, weil sie die Antworten auf folgende Fragen hat, die sich jede Frau in ihrer Lebensmitte stellen sollte: Mit welchem Mindset begegne ich den unausweichlichen Veränderungen des Lebens, die in der Lebensmitte auf mich zukommen? Wie finde ich den richtigen Platz und die richtige Herausforderung in meiner zweiten Lebenshälfte? ...

Verona Pooth „Die SuperMILF“ 18. Oktober 2023, Thaila Vertiko GmbH, ISBN 13-978-3-000-75666-5 Preis: Taschenbuch 22 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 240 (abweichend vom Format)