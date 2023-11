Fünf Romane, die Oma gern gelesen hat – die besten Bücher der 1970er Jahre

Von: Sven Trautwein

Bestseller verraten aktuelle Trends. Doch was lasen unsere Großeltern früher? Hier fünf beliebte Romane aus den 70er Jahren.

Aktuell stieg kürzlich Axel Hacke mit seinem Sachbuch „Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte“ hoch in die Bestsellerlisten ein. Wöchentlich richten sich Buchinteressierte immer gern nach solchen Listen oder einzelnen Empfehlungen zu Romanen. Doch welche Titel standen in den 1970er Jahren in vielen Bücherregalen, die noch nicht farblich sortiert waren? Die folgenden fünf Buchtitel fanden sich sehr häufig in den Wohnzimmern vor 50 Jahren.

In den 1970er dominierten Bücher von Simmel, Konsalik und Grass die Bücherregale der Republik. Was wurde gelesen? © Gerhard Leber/Imago/Droemer Knaur (Montage)

1970: Johannes Mario Simmel „Und Jimmy ging zum Regenbogen“

Johannes Mario Simmel erzählt in diesem Werk eine tiefgreifende Geschichte über Schuld und Wiedergutmachung, die zugleich packend und emotional bewegend ist. Es handelt sich hierbei um weit mehr als nur einen Roman mit einer brisanten Thematik, fesselnder Spannung, harter Realität und schwarzem Humor. Simmel meistert die Darstellung unvergesslicher Charaktere, die Interpretation ewiger menschlicher Dramen und, am wichtigsten, den Beweis, dass nichts zufällig und ohne Bedeutung geschieht. Jeder von uns ist in das magische Gewebe des Lebens verwickelt und trägt daher Verantwortung, selbst für den unbedeutendsten unserer Mitmenschen, wie es auf der Verlagsseite heißt.

Johannes Mario Simmel „Und Jimmy ging zum Regenbogen“ 2010 Droemer, ISBN-13 978-3-426-40408-9 Preis: E-Book 6,99 €, 638 Seiten

1972: Heinz G. Konsalik „Wer stirbt schon gerne unter Palmen?“

1972 erhielt Heinrich Böll den Nobelpreis für Literatur. Beliebt war in diesem Jahr auch dieser Titel von Konsalik. Mit diesem packenden Abenteuerroman führt Konsalik seine Leser in die wilde Südsee. Was für die meisten ein Ausflug ins Paradies ist, wird für die Protagonisten des Buches zur Hölle auf Erden.

Werner Bäcker ist der einzig Überlebende eines Schiffbruchs in der Südsee. Schwer verletzt wird er an eine Insel angeschwemmt und versucht dort mit allen Mitteln, in der brennenden Hitze zu überleben. Nach einiger Zeit werden zwei weitere Menschen angespült: Anne Perkins ist für den Mord an ihrem Ehemann angeklagt und sollte von Polizeiinspektor Paul Shirley zum Gericht überführt werden, als ihr Flugzeug in einen Sturm geriet und abstürzte. Während die Schuld von Anne weiterhin ungeklärt bleibt, bereiten sich die drei auf die Flucht aus ihrem paradiesischen Gefängnis vor. Werden sie den langen und gefährlichen Weg über das Meer zurück ans Festland überleben? Und kann Anne ihre Unschuld beweisen?

Heinz G. Konsalik „Wer stirbt schon gerne unter Palmen?“ 2017 Konsalik Verlag, ISBN-13 978-3-947-02206-9 Preis: E-Book 4,99 €, 300 Seiten

1974: Stephen King „Carrie“

Auch wenn Milan Kundera mit „Das Leben ist anderswo“ oder ein weiterer Titel von Heinz G. Konsalik „Die Verdammten der Taiga“ in den Buchregalen zu finden gewesen sein dürfte, erschien „Carrie“ von Stephen King. Der Meister des Horrors gelang mit dem Buch ein großer Erfolg. 2023 erschien von ihm „Holly“. Auch diese acht Romane von King sollte man gelesen haben.

Carrie war schon immer anders. Wegen ihrer unbeholfenen Art ist sie in der Schule eine Außenseiterin und wird gnadenlos gehänselt. Zu Hause leidet sie unter dem religiösen Fanatismus ihrer Mutter. Nur ein einziges Mal fühlt sich Carrie so wie alle anderen Mädchen: Als sie zum Schulball eingeladen wird. Doch der Abend endet nach einem grausamen Streich in einer Katastrophe. Denn Carrie ist beseelt von einer unheimlichen Gabe. Und nun sinnt sie auf Rache ...

Stephen King „Carrie“ 2020 Bastei Lübbe (5. Auflage), ISBN-13 978-3-404-18006-6 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 7,99 €, 302 Seiten (abweichend vom Format)

1977: Günter Grass „Der Butt“

Nicht wegzudenken, aus den Schrankwänden der 1970er Jahre, ist Günter Grass. „Der Butt“ wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Neben „Die Blechtrommel“ gilt „Der Butt“ als Grass‘ bedeutendstes Werk.

Von den blutigen Köpfen, die sich steinzeitliche Horden schlagen, bis zu den Interkontinentalraketen: 400 Jahre Männergeschichte als sinnloser Reigen der Gewalt werden in der Danziger Bucht vom Erzähler und unsterblichen Märchenhelden selbst erlebt, während Ilsebill, seine Geliebte und Partnerin zu allen Zeiten, für den wirklichen Fortschritt sorgt: die Beseitigung des Hungers. Den abgewirtschafteten Männern und wundersamen Plattfisch eröffnet ein Frauentribunal 1974 in Berlin den Prozess, denn jetzt wollen die Frauen Geschichte machen. Doch Hoffnung liegt nur in der gemeinsamen Emanzipation zu etwas Drittem.

Günter Grass „Der Butt“ Neue Göttinger Ausgabe 2023 Steidl, ISBN-13 978-3-958-29454-7 Preis: Hardcover mit Leinen, 38 €, 688 Seiten

1979: Stefan Heym „Collin“

Auch 1979 legt Stephen King mit „Dead Zone – Das Attentat“ einen neuen Schocker vor. In diesem Literaturjahr sind auch wieder Heinz G. Konsalik mit „Sie waren zehn“ und Heinrich Bölls „Fürsorgliche Belagerung“ in den Buchhandlungen vertreten. Stefan Heyms „Collin“ ist eine provokante Abrechnung mit der stalinistischen Vergangenheit der DDR.

Zwei sterbenskranke Männer haben miteinander gewettet, wer von ihnen seine Krankheit überstehen und den Widersacher überdauern wird. Der eine, Schriftsteller und Staatspreisträger, will überleben, um seine Memoiren zu schreiben und eine alte Schuld zu tilgen, die schwer auf ihm lastet. Der andere, ein Stasi-Funktionär, will das Erscheinen dieser Memoiren verhindern, weil darin etwas über ihn offenbart würde, was er lieber im Dunkeln weiß.

Stefan Heym „Collin“ 2023 Penguin (13. Auflage), ISBN-13 978-3-328-11019-4 Preis: Taschenbuch 15 €, 400 Seiten