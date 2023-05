Testen Sie Ihr Buchwissen: Wie gut kennen Sie noch Ihre Lieblingskinderbücher?

Von: Jessica Bradley

Teilen

Als Kind haben Sie bestimmt die Klassiker von Astrid Lingren bis Michael Ende verschlungen. Aber erinnern Sie sich noch an Details? Stellen Sie Ihr Wissen mit diesem Quiz unter Beweis.

Bücher für Kinder, die zu zeitlosen Klassikern avanciert sind, erzählen außergewöhnliche Geschichten. Diese Geschichten beflügeln die Fantasie und wecken die Freude am Lesen und an der Welt. Sie werden zu Lieblingsbüchern, die ein Leben lang begleiten. Aber erinnert man sich noch nach Jahren an Einzelheiten? Nehmen Sie am Buchquiz teil und erraten Sie ob Sie noch richtig liegen.

Von Astrid Lindgren bis Michael Ende, Sie haben als Kind bestimmt einige Kinderbuchklassiker gelesen. Aber können Sie sich noch erinnern? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz. (Symbolbild) © SergeyNivens/Imago

Buchquiz: Kinderbuch-Klassiker, was wissen Sie noch?

Von „Pipi Langstrumpf“ bis „Die kleine Hexe“, viele von Ihnen haben damals die Kinderbücher geliebt. Doch können Sie sich an die Details noch erinnern? Testen Sie hier ihr Buchwissen:

Konnten Sie Ihr Wissen auf die Probe stellen und einen Großteil der Geschichtendetails erinnern , vielleicht sogar alle, richtig zuordnen? Wir gratulieren herzlichst. Klassiker, die Sie unbedingt gelesen haben sollten finden Sie hier.

Zehn Bücher, die Sie Ihren Kindern vorlesen sollten Fotostrecke ansehen

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit unserem Newsletter

Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ ist das meistverkaufte Kinderbuch der Welt, mit einer Auflage von über 200 Millionen Exemplaren. Es gilt nicht nur als eines der erfolgreichsten Kinderbücher aller Zeiten, sondern auch als eines der besten Bücher, die jemals geschrieben wurden. Vielleicht wird eins dieser Bücher, zum Lieblingsbuch Ihrer Kinder oder Enkel.