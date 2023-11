Mit einer Tasse goldener Milch schläft man wie ein Murmeltier

Von: Eva Lipka

Goldene Milch ist mehr als nur ein Trendgetränk; es ist ein Kurkuma-Kraftpaket für erholsame Nächte und entspannte Abendstunden an kalten Tagen.

Draußen ist es dunkel und ein kühler Wind weht über die Straßen. Die Kälte kriecht in jede Ecke, doch gelingt es ihr nicht an diesen einen kleinen Platz zu gelangen, der schon wohlig warm und gemütlich vorbereitet ist. Die dicke Wolldecke ist bereits auf dem Sofa drapiert und die Kerzen verbreiten ein sanftes, flackerndes Licht. Alles, was jetzt noch fehlt, ist eine Tasse mit einem wohltuenden Getränk, das die Seele wärmt.



Was wäre da besser, als eine leuchtende und würzig-riechende goldene Milch?

Goldene Milch kommt ursprünglich aus Indien und ist dort für seine heilende Wirkung bekannt. (Symbolbild) © The Picture Pantry/IMAGO

Diese spezielle Mischung findet ihren Ursprung in der ayurvedischen Tradition und ist eine Milch, die dank Kurkuma, Ingwer und schwarzem Pfeffer eine beruhigende Wirkung haben soll.

Kurkuma, der Hauptbestandteil, verleiht nicht nur die auffällige goldgelbe Farbe, sondern bringt auch zahlreiche gesundheitsfördernde Eigenschaften mit sich. Gemeinsam mit Ingwer und schwarzem Pfeffer, die das Getränk vervollständigen, entsteht eine harmonische Komposition, die einen intensiven Geschmack und Geruch entstehen lässt.

Im Körper wirkt die goldene Milch auf verschiedenen Ebenen. Ein besonders interessanter Aspekt ist ihre Fähigkeit, dem oxidativen Stress entgegenzuwirken. Dieser Zustand entsteht, wenn freie Radikale Überhand nehmen. Radikale sind instabile Moleküle, die in der Lage sind, Zellen zu schädigen. Die Antioxidantien in der goldenen Milch helfen, diese freien Radikale zu neutralisieren, wodurch die Zellen geschützt und Entzündungsprozesse im Körper reduziert werden können. So trägt das Getränk dazu bei, den Körper von innen heraus zu stärken und das Wohlbefinden zu fördern.

Damit erweist sich die goldene Milch als perfekter Begleiter für eine entspannende Abendroutine, wie auch der „Sleepy Girl“-Mocktail. Sie schafft eine Atmosphäre der Ruhe und Geborgenheit, während sie gleichzeitig dem Körper hilft, sich von den Strapazen des Tages zu erholen. So wird der kleine warme Platz in der Wohnung zu einer wahren Oase der Entspannung, in der die goldene Milch ihre wohltuende Wirkung entfaltet.

In seinem Video zeigt der TikTok-Creator quincylk, wie man eine goldene Milch zum Einschlafen zubereitet:

Diese Zutaten braucht man für eine traditionell zubereitete goldene Milch:

450 ml Milch (oder pflanzliche Milchalternative)

1 TL gemahlenen Kurkuma

1 TL Ingwerpulver

1 TL Zimt

1 TL Ahornsirup

1 Prise schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

So einfach ist die Zubereitung:

Milch oder Milchalternative in einem Topf erwärmen. Kurkuma, Ingwerpulver und Zimt hinzufügen. Gründlich rühren, sodass keine Klumpen entstehen. Anschließend die goldene Milch mit Ahornsirup und schwarzem Pfeffer abschmecken. Nochmals rühren. Für drei bis fünf Minuten ziehen lassen und weiterhin erhitzen. Danach sofort servieren und genießen. Gute Nacht!

Variationen und Abwandlungen für goldene Milch

Statt mit Pulver, kann man die goldene Milch auch mit frischem Ingwer und Kurkuma zubereiten. (Symbolbild) © Panthermedia/IMAGO

Die Zubereitung von goldener Milch bietet einen kreativen Spielraum, der weit über das Grundrezept hinausgeht. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das Getränk an persönliche Vorlieben oder spezielle Ernährungsbedürfnisse anzupassen, ohne dabei auf die charakteristische Farbe und die positiven Eigenschaften verzichten zu müssen.

Alternative für Milch: Nicht nur Kuhmilch eignet sich für die Zubereitung der goldenen Milch. Pflanzliche Alternativen wie Mandel-, Soja- oder Kokosmilch sind nicht nur vegan, sondern bringen auch jeweils ihre eigenen, einzigartigen Geschmacksnoten mit sich.

Alternative für Milch: Nicht nur Kuhmilch eignet sich für die Zubereitung der goldenen Milch. Pflanzliche Alternativen wie Mandel-, Soja- oder Kokosmilch sind nicht nur vegan, sondern bringen auch jeweils ihre eigenen, einzigartigen Geschmacksnoten mit sich.

Frische Zutaten: Traditionell wird goldene Milch mit Kurkumapaste zubereitet. Diese lässt sich einfach herstellen, indem man frischen Kurkuma schält, klein schneidet und mit etwas Wasser in einem Mixer zu einer Paste verarbeitet. Auch Ingwer kann frisch verwendet werden. Hierzu sollte die Knolle geschält und fein gerieben oder ebenfalls zu einer Paste verarbeitet werden, um die bestmöglichen Aromen freizusetzen.

Gesundheitliche Vorteile von goldener Milch

Die goldene Milch hat in der ayurvedischen Tradition seit Jahrhunderten einen festen Platz und wird für ihre heilenden und stärkenden Eigenschaften geschätzt. Insbesondere die Gelbwurzel Kurkuma steht im Mittelpunkt dieser traditionellen Heilweise, allerdings entfaltet sie erst in Kombination mit den anderen Bestandteilen des Getränks ihr volles Potenzial.

Kurkuma: Der darin enthaltene Wirkstoff Curcumin soll entzündungshemmend wirken, das Immunsystem stärken, die Verdauung fördern und antioxidative Eigenschaften besitzen. Diese helfen, Zellschäden zu verhindern und könnten sogar vor Krankheiten und vorzeitiger Alterung schützen.

Ingwer: Die ätherischen Öle und Bitterstoffe im Ingwer wirken ebenfalls entzündungshemmend und aktivieren die Darmtätigkeit. Laut dem Universitätsklinikum Freiburg war Ingwer sogar in mehreren Laborversuchen gegen verschiedene Viren wirksam.

Schwarzer Pfeffer: Er unterstützt nicht nur die Aufnahme von Curcumin im Körper, sondern hat auch eigene antioxidative Eigenschaften und trägt zur Anregung der Verdauung bei.

Ein wenig Me-Time vor dem Schlafen gehen. Zum Aufstehen gibt es dann ein einfaches Granola mit Joghurt und Früchten. So fühlt sich Selfcare an.

Und bevor man sich versehen kann, steht auch schon der Frühling vor der Tür.

Hinweis: Die goldene Milch hat in der Ayurveda-Tradition einen festen Platz und ist von vielen für ihre positiven Eigenschaften geschätzt. Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass ihre gesundheitsfördernden Effekte wissenschaftlich noch nicht abschließend bestätigt sind.