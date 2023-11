Bei diesem Kartoffel-Apfel-Gratin gehen Genuss und Nachhaltigkeit Hand in Hand

Von: Anna Yakusheva

Kartoffeln und Äpfel sind im Herbst in aller Munde. In diesem Rezept werden sie zu einem Gratin verarbeitet, das sowohl vegetarisch als auch nachhaltig ist.

Nachhaltiges Kochen liegt im Trend und der Herbst bietet eine Fülle von frischen und saisonalen Produkten, die sich ideal für klimafreundliche Rezepte eignen. Ein köstliches Herbstgericht, das die Aromen der Jahreszeit vereint, ist das Kartoffel-Apfel-Gratin. Es zeigt gleichzeitig einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln, um Verschwendung zu verhindern und die Umwelt zu schonen. Dieses Rezept setzt auf heimische Zutaten, die während der Saison verfügbar sind, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Kartoffeln, Äpfel und Zwiebeln können oft unverpackt und regional bezogen werden, was sowohl unnötigen Plastikmüll als auch den Transportaufwand reduziert und die CO₂-Emissionen minimiert. Als vegetarisches Gericht ist dieses Gratin besonders nachhaltig, da die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln in der Regel weniger Ressourcen und Treibhausgasemissionen verursacht. Darüber hinaus bietet dieser Auflauf eine großartige Möglichkeit, Lebensmittelabfälle zu vermeiden, da er sich hervorragend zur Verwertung von Resten eignet. Die cremige Konsistenz des Gratins kann durch die Verwendung von regional hergestelltem Käse und Milchprodukten erreicht werden, was die Wertschöpfung regionaler Produkte fördert.

Neben dem herbstlichen Kartoffel-Apfel-Gratin und dem klassischen Kartoffelgratin gibt es zahlreiche weitere Variationen dieses Gerichts, die je nach Saison und persönlichem Geschmack angepasst werden können. Beliebte Alternative sind beispielsweise das Rote Bete-Kartoffelgratin, der Kartoffel-Zucchini-Auflauf und das würzige Süßkartoffel-Miso-Gratin. Ebenso lassen sich weitere saisonale Zutaten, wie Wirsing, Kürbis oder Spinat hinzufügen, um das Gratin immer wieder neu zu interpretieren.

Das herbstliche Kartoffel-Apfel-Gratin schmeckt als Beilage und als Hauptgericht. Das schnelle Rezept gibt es hier. (Symbolbild) © Panthermedia/IMAGO

Für das Kartoffel-Apfel-Gratin braucht man diese Zutaten:

750 g festkochende Kartoffeln

3 Äpfel

1 rote Zwiebel

200 g Käse, gerieben

200 ml Schlagsahne

50 ml Milch

2 Knoblauchzehen, gehackt

2 Zweige frischer Rosmarin

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Thymian, getrocknet

Butter, zum Einfetten der Auflaufform

Die Zubereitung des Auflaufs ist einfach:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Kartoffeln waschen, schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Äpfel waschen, halbieren, entkernen und dünn hobeln. Zwiebeln ebenfalls schälen, halbieren und in Ringe schneiden. Eine Auflaufform zuerst mit Butter einfetten und dann abwechselnd Kartoffeln, Äpfel und Zwiebeln schichten. In einem kleinen Topf Sahne und Milch kurz aufkochen lassen. Knoblauch, Salz und Pfeffer hinzufügen und verrühren. Die Sahne-Milch-Mischung über das Gemüse gießen, mit Käse bestreuen und Rosmarinzweige dazugeben. Im vorgeheizten Backofen 45 Minuten goldbraun backen, bis die Kartoffeln gar sind. Kurz abkühlen lassen, mit Thymian bestreuen und servieren. Guten Appetit!

Das herbstliche Kartoffel-Apfel-Gratin ist nicht nur köstlich, sondern bietet auch eine Fülle von Möglichkeiten für kreative Variationen. Man kann zum Beispiel verschiedene Käsesorten verwenden, wie Cheddar, Parmesan oder Blauschimmelkäse, um dem Gericht unterschiedliche Geschmacksrichtungen zu verleihen. Ebenso kann man weitere Kräuter, wie Salbei oder Majoran, hinzufügen, um die Aromen zu variieren. Für eine herzhafte Note kann man auch Speck-, Schinkenwürfel oder Lachs zwischen den Kartoffel-Apfel-Schichten einstreuen. Wenn man auf der süßen Seite des Geschmacksspektrums unterwegs ist, können Zimt und Muskatnuss die Äpfel betonen und dem Gericht eine warme, herbstliche Note verleihen.