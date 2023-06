14 spanische Gerichte, die dem Rest der Welt irgendwie Spanisch vorkommen

Von: Sandra Keck

Wer an leckeres spanisches Essen denkt, denkt sofort an Tapas, Kartoffel-Tortilla und Sangria, aber bestimmt nicht an Schweinefüße und Blutwurst, oder?

Wie heißt es so schön? Andere Länder, andere Sitten. Für die einen ist es das leckerste Essen auf der ganzen Welt und für die anderen löst alleine schon die Vorstellung des Verzehrs einen leichten Würgereiz aus. Passend zur spanischen Themenwoche stellen wir 14 solcher Gerichte und Lebensmittel aus dem sonnigen Süden vor, die eher gemischte Reaktionen auslösen können. Brauchen wir eine Trigger-Warnung? Definitiv nicht, denn Lebensmittel sind ein wichtiges Gut, welche mit Respekt behandelt, lecker zubereitet und dann genossen werden sollen – zumindest im besten Fall.

1. Calçots – gegrillte Lauchzwiebeln

Die würzige Romesco-Salsa stammt aus Katalonien und ist für ihr rauchiges Paprikaaroma bekannt und wird zu Calçots serviert. © agefotostock/Imago

Eines der beliebtesten Gerichte in Katalonien. Es handelt sich um eine dünne Lauchstange oder Frühlingszwiebel, die über heißer Kohle gebraten und normalerweise mit einer Romesco-Sauce serviert wird. Die klassische Romesco-Sauce besteht aus Knoblauch, Tomaten, Brot, Mandeln, roter Paprikaschote, Rosmarin, Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer und ist eine Grundsalsa für spanische Tapas. Für alle, die sich jetzt wundern, wie man das Gericht isst: selbstverständlich im Ganzen und in einem Bissen.

2. Escalivada – Grillgemüse mit Olivenöl

Grillgemüse ist immer eine leckere Beilage, aber muss es – wie bei Escalivada – in Olivenöl ertränkt werden? © agefotostock/Imago

Gebratenes Gemüse (Aubergine, rote Paprika, Zwiebel und Tomate), das sowohl als Hauptgericht als auch als Beilage dienen kann. Jetzt wird sich der Großteil der geneigten Leserschaft denken, was ist daran jetzt so ungewöhnlich? Nun, es ist die Menge des Olivenöl – das Gemüse wird darin schwimmend serviert, daher ist es nicht sehr einfach zu essen. Schmeckt aber köstlich. Wer noch etwas mehr Geschmack ans Grillgemüse bringen möchte, der sollte sich die fünf Rezepte für Grillmarinaden mal genauer ansehen.

3. Cachopo – spanisches Cordon bleu

So ein großes Schnitzel bzw. Cordon bleu macht auch die hungrigste Person satt. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Cachopo ist ein typisches Gericht der asturischen Küche im Nordwesten Spaniens und ist eigentlich nichts anderes als ein Cordon bleu – nur das in Großformat, sodass es fast nicht mehr auf den Teller passt. Ganz klassisch wird es aus Kalbsfleisch zubereitet, welches mit Schinken und Käse gefüllt, paniert und knusprig ausgebacken wird. Dazu gibt‘s Pommes.

Wer eher das Mini-Format bevorzugt, ist mit den kleinen Cordon bleu aus Pute vielleicht besser dran.

4. Morcilla – spanische Blutwurst

Morcilla ist eine spanische Blutwurst mit Reis, die oft angebraten als Tapas serviert wird. © Pond5/Imago

Für viele ein Hochgenuss und für andere ein Graus: Blutwurst. Wie auch bei der deutschen Blutwurst wird in der spanischen Delikatesse Schweineblut verwendet – und Reis. Bei manchen Varianten kommen zusätzlich noch Pinienkerne oder Zwiebeln hinzu. Aber ob es das für den Großteil bekömmlicher macht ...?

5. Sándwich vegetal – vegetarisches Sandwich mit Thunfisch

Was ist schon seltsam an einem normalen Veggie-Sandwich? Eigentlich nichts, außer dass es in Spanien noch mit Thunfisch, Eiern und vielleicht sogar Schinken und Käse serviert wird. Aber wenigstens ist irgendwo dazwischen noch etwas Gemüse drauf, wie auch bei einem klassischen Eiersalat-Sandwich.

6. Migas con chorizo – gebratenes Brot mit Chorizo

Die Hauptzutat für dieses Gericht ist … Brot. Und doch ist es eines der beliebtesten Gerichte Spaniens. Dazu wird altbackenes Brot in Würfel geschnitten, mit Wasser und Gewürzen vermischt und dann so lange gebraten, bis die Masse wieder fest wird. Dann kommen die restlichen Zutaten, wie Chorizo, Eier, Weintrauben oder Mandarinen dazu. Es ist ein ideales Resteessen und auch als Frühstück (vor allem mit Ei und Chorizo) sehr beliebt.

7. Pipas - Sonnenblumenkerne zum Snacken

Ein leckerer und beliebter Snack für zwischendurch sind Pipas oder geröstete Sonnenblumenkerne. © imagebroker/Imago

Das ist DER Snack: gesalzene Sonnenblumenkerne. Man knackt sie mit den Zähnen und wirft dann die Schale entweder weg oder spuckt sie aus. Macht wirklich süchtig.

Und wer lieber etwas zum Kauen hat, das auch satt macht, der ist mit dem Low Carb Saatenbrot mit Sonnenblumenkernen gut beraten.

8. Lamprea cocinada en su sangre – Wirbeltier im eigenen Blut

Das Wirbeltier Meerneunauge gilt gekocht im eigenen Blut als echter Leckerbissen – zumindest in Spanien. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Wie man wohl auf die Idee kam, ein furchterregendes Meeresungeheuer namens Meerneunauge (das ohne geöffneten Mund eigentlich ganz niedlich aussieht) im eigenen Blut zu garen und als Delikatesse zu servieren? Es waren die Galicier und nicht – wie oft verwechselt – die Gallier. Obwohl der Gedanke naheliegt, dass das Gericht, das ursprünglich zur Beschwörung von Dämonen gekocht, im selben Kessel wie der Zaubertrank von Mirakulix zubereitet wurde …

Wer jetzt spontan darüber nachdenkt, ab sofort vegan zu leben, der kocht sich heute vielleicht ein leckeres Sellerieschnitzel mit Erbsen-Dip.

9. Manitas de cerdo – Schweinefüße

Geschmorte Schweinefüße sind nicht nur super zart, sondern auch super lecker, wenn man den Spaniern glauben darf. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Ein spanisches Sprichwort besagt: „An ein Schwein ist nichts zu verschwenden“. Dazu gehören natürlich auch die Füßchen, die über mehrere Stunden in einem würzigen Sud gegart werden, bis sie ganz zart sind.

10. Pa amb tomaquet – Tomatenbrot

So einfach, so gut: Pa amb tomaquet – geröstetes Brot mit Tomate, Olivenöl und Knoblauch. © Pond5/Imago

Was erhält man, wenn man ein Stück geröstetes Brot mit einer Tomate einreibt? Na Spaniens beliebtestes Frühstück natürlich! Pa amb tomàquet ist ein typisches Gericht der katalanischen Küche, was nicht nur zum Frühstück, sondern auch als Vorspeise oder einfach zwischendurch gesnackt wird. Früher ein typisches Arme-Leute-Essen und das spanische Pendant zum italienischen Bruschetta – aber einfacher in der Zubereitung (das Schnippeln der Tomaten kann man sich nämlich sparen).

Wer ein ausgiebigeres Frühstück bevorzugt, der gibt seiner Stulle ein Upgrade und zaubert sich diesen italienischen „Strammen Max“.

11. Berberechos – Herzmuscheln

Für viele gibt es wahrlich etwas Appetitlicheres als Herzmuscheln in ihrem eigenen Saft, die in Blechdosen verkauft werden. Für manche ist das aber eine echte Delikatesse. So können die Muscheln direkt aus der Dose, mit etwas Zitronensaft verzehrt oder mit Pasta oder Reis zu einem leckeren Gericht verwandelt werden.

12. Porras – gigantische Churros

Ein typisches Sonntagsfrühstück in Madrid sind Porras (riesige Churros) mit heißer Schokolade. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Frei übersetzt bedeutet Porras „Schlagstock“ oder „Knüppel“, was bei riesigen Churros wohl auch den Nagel auf den Kopf trifft.

13. Cortezas – knusprige Schweineschwarte

Für viele sind Cortezas sogar noch besser als Chips. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Eine beliebte spanische Knabberei, die wie Chips in Tüten verkauft werden. Dahinter verbergen sich aber keine frittierten Kartoffeln, sondern Schweineschwarte. Es ist sooo lecker, aber leider überhaupt nicht gesund.

14. Pimientos de padrón – Bratpaprika

Die kleinen grünen Bratpaprika (Pimientos de padrón) können mal angenehm mild und dann feurig scharf sein. © Shotshop/Imago

Gesalzene, gebratene, grüne Paprika. Gar nicht so ungewöhnlich, oder? Nun, einige von ihnen sind höllisch scharf, andere nicht. Und es gibt keine Möglichkeit zu wissen, welche von den Schoten jetzt die scharfen sind und welche eben nicht. Sie sind beide lecker, aber bei einigen von ihnen braucht man danach ein Glas Milch.

Dieser Post von Guillermo del Palacio wurde aus dem Englischen übersetzt und von Redakteurin Sandra Keck ergänzt.