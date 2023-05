Fünf leckere Ideen für einfache und herzhafte Blätterteigschnecken

Von: Sandra Keck

Herzhaft, knusprig und einfach zubereitet! Blätterteigschnecken sind der perfekte Snack und für jeden Geschmack, wie diese fünf einfachen Füllungen zeigen.

Eine der besten Zutaten, die man immer im Kühlschrank vorrätig haben sollte, ist Blätterteig. Kostengünstig, mehrere Wochen haltbar und vielseitig einsetzbar – was will man mehr? Die Mehrheit wird bei Leckereien aus Blätterteig zuerst an süße Sachen, wie Blätterteig-Puddingschnecken oder Puddingteilchen mit Pfirsich denken. Doch auch herzhafte Snacks, wie Blätterteig-Pesto-Stangen, können sich sehen lassen und sind gute Begleiter fürs Schwimmbad oder ein Picknick im Park.



Ebenso wichtig wie die Füllung, ist die Form des Blätterteigs. Ob Zöpfe, Knoten, Taschen oder einfach nur eine Pizza – erlaubt ist, was schmeckt (und was das eigene handwerkliche Geschick erlaubt). Am praktischsten zu essen (und am schnellsten in der Zubereitung) sind Schnecken. Ob süß oder herzhaft – Blätterteigschnecken sind handlich und somit der perfekte Snack für Geburtstage, Feste oder Wanderungen. Eben überall da, wo man ohne Teller und Besteck isst.

Die Füllungsmöglichkeiten für herzhafte Blätterteigschnecken sind nahezu endlos. Hier sind einige köstliche Ideen, mit wenigen Zutaten:

1. Vegetarisch mit Spinat und Feta

Am besten verwendet man frischen Babyblattspinat, da man diesen nicht vorher anbraten oder blanchieren muss. Dafür Blätterteig entrollen und mit gewaschenen und trocken geschleudertem Babyspinat und zerbröselten Feta belegen. Eng aufrollen, in Scheiben schneiden und mit Ei bestreichen. Nach Belieben mit Pinienkernen bestreuen und bei 200 °C Umluft etwa 15-20 Minuten backen.

2. Italienische Dreifaltigkeit: Tomate, Mozzarella und Basilikum

Dünn geschnittene Tomatenscheiben, geriebener Mozzarella und frische Basilikumblätter werden auf dem entrollten Blätterteig verteilt und anschließend aufgerollt und zu Schnecken geschnitten. Nach dem Backen erhält man einen Caprese-Salat, für den man kein Besteck braucht.

3. Deftig mit Zwiebeln und (veganem) Hackfleisch

Diese herzhafte Blätterteigschnecke ist minimal aufwendiger, da das Hackfleisch zusammen mit den gewürfelten Zwiebeln vorab in einer Pfanne scharf angebraten und gewürzt werden muss, bevor man die Masse auf den Blätterteig gibt. Wem das noch nicht genug ist, der kann mit Ketchup, Senf, Scheibenkäse und Gewürzgurken leckere „Cheeseburger“-Schnecken kreieren. So herzhaft, so sättigend, so lecker.

4. Cremig-würzig mit Champignons und Frischkäse

Die in Scheiben geschnittenen Champignons werden in etwas Olivenöl scharf angebraten, bevor sie mit Frischkäse vermengt und gewürzt werden. Eine schöne Ergänzung für die vegetarische Füllung sind fein geschnittene Frühlingszwiebeln oder frisch gehackte Petersilie. Diese Variante ist besonders saftig und bietet einen köstlichen Pilzgeschmack.

5. Scharf mit Paprika und Chorizo

Dazu brät man gewürfelte rote Paprikaschoten zusammen mit gewürfelter Chorizo in einer Pfanne an, bis sie leicht karamellisiert sind. Die Füllung auf dem Blätterteig verteilen und nach Belieben mit geriebenem Manchegokäse und Olivenscheiben ergänzen. Die von der spanischen Küche inspirierte Kombination aus herzhafter Wurst und süßen Paprika ist einfach unwiderstehlich.

Natürlich kann man die verschiedensten Zutaten kombinieren und so eigene, kreative Füllungen kreieren. Es ist durchaus erlaubt, der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen und mit Aromen und Texturen zu experimentieren. Sicherlich gibt es noch einige Dinge ganz hinten in der Ecke des eigenen Kühlschranks, die weg müssen und ganz nebenbei die leckerste herzhafte Blätterteigschnecke ergeben.