Diese einfachen Apfel-Quark-Küchlein sind zuckersüß und lecker zimtig

Von: Sandra Keck

Ein echter Klassiker von Oma mit unkomplizierten Zutaten. Die leckeren Küchlein bekommt jeder hin – ganz einfach aus dem Ofen.

Es gibt Gerichte, die einem beim ersten Bissen sofort in Omas Küche zurückversetzen. Neben Pfannkuchen oder Crêpes sind das bei einigen leckere Apfel-Küchlein, die dick mit Zucker und viel Zimt bestreut wurden. So lecker und so gut, dass man die Apfel-Küchlein auch heute noch gerne nachkochen würde. Dieses Rezept ist die schlankere Version von Omas Klassiker, da sie mit Quark zubereitet und fettarm im Backofen gebacken wird, statt in viel Öl frittiert. Schmeckt natürlich trotzdem!

Leckere Apfel-Quark-Küchlein, die schmecken wie damals bei Oma. © Einfach Tasty

Zutaten für 6 Apfel-Quark-Küchlein:

400 g Äpfel

200 g Magerquark

1 Ei

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

100 ml neutrales Speiseöl

300 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

Nach Belieben:

Zucker-Zimt-Mischung

Und so einfach sind die Apfel-Quark-Küchlein zubereitet:

Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vorheizen. Äpfel waschen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und in Würfel schneiden.



Magerquark, Ei, Zucker, Vanillezucker und Öl mit den Quirlen des Handrührgerätes verrühren. Mehl und Backpulver hinzugeben und mixen, bis ein homogener Teig entsteht. Apfelwürfel unterheben. Aus dem Teig sechs handflächengroße Küchlein formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Im Backofen ca. 22 Minuten backen, bis die Quark-Apfel-Küchlein goldbraun sind. Nach Belieben noch warm in Zucker-Zimt-Mischung wenden. So lecker!

