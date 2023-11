Mit dem schnellen Drei-Zutaten-Rezept macht man knusprige Schokocrossies einfach selbst

Von: Sandra Keck

Schokocrossies sind ein beliebter Snack für Groß und Klein. In wenigen Schritten backt man Leckereien, die sich perfekt zum Naschen oder als Geschenk eignen.

Was gibt es Besseres als Geschenke aus der Küche? Sowohl Schenker als auch der glückliche Empfänger sind doch wohl mehr als entzückt beim Gedanke an Mini-Stollen aus dem Glas oder an einen leckeren Bratapfellikör, oder? Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Schenker zeigt mit seinem Einsatz nicht nur sein Können in der Küche, sondern auch, wie viel ihm die Person bedeutet. Schließlich wollen die kleinen Köstlichkeiten nicht nur zubereitet, sondern auch noch hübsch verpackt werden. Und der Beschenkte? Der freut sich über seinen Lieblingssnack, wie Bruchschokolade mit gebrannten Mandeln oder eine dieser weiteren Ideen für Geschenke aus der Küche.

Ein echter Dauerbrenner sind leckere Schokocrossies aus gehackten Nüssen, Cornflakes und Schokolade. Die gehen immer und lassen sich in kürzester Zeit zubereiten. Ideal für ein Last Minute-Geschenk.

Für knusprige Schokocrossies braucht man nur drei Zutaten:

Selbstgemachte Schokocrossies sind das perfekte Geschenk. Damit sie besonders hübsch aussehen, kann man sie mit Löffeln formen. (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

50 g gehackte Nüsse (z. B. Mandeln, Haselnüsse oder Walnüsse)

200 g Schokolade (Zartbitter, Vollmilch oder Weiß)

100 g Cornflakes

Die Zubereitung ist einfach und dazu noch schnell:

Einfach Tasty-Tipp: Für extra knackige und aromatische Schokocrossies kann man die Nüsse vorab in einer Pfanne ohne Öl kurz anrösten. Die Schokolade im Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen lassen. Die Cornflakes und Nüsse in eine Schüssel geben und mischen. Die geschmolzene Schokolade unter die Cornflakes-Nüsse-Mischung rühren, bis alles gut vermengt ist. Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Die Schokocrossies im Kühlschrank oder an einem kühlen Ort für mindestens 30 Minuten fest werden lassen. Zack – fertig!

Das einfache Rezept für knusprige Leckerbissen oder auch Schokocrossies, die jedem schmecken, gibt es hier. (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

Ein Grundrezept mit unzähligen Varianten

Schokocrossies eignen sich perfekt, wenn nach dem Backen eines saftigen Rotweinkuchens noch Schokolade übrig ist oder man beim Einkauf für den Nuss-Crunch des orientalischen Obstsalates etwas übertrieben hat. Die Lebensmittel sind zu gut, um weggeworfen zu werden und Schokocrossies sind einfach die perfekte Resteverwertung. Nach Lust und Laune kann das Grundrezept angepasst werden und so hat man jederzeit das perfekte Geschenk aus der Küche zur Hand.

Schokocrossies mit Trockenfrüchten: Rosinen, Cranberries, Aprikosen oder Datteln passen gut zu Schokocrossies und sind perfekt für Früchtebrot-Fans.

Rosinen, Cranberries, Aprikosen oder Datteln passen gut zu Schokocrossies und sind perfekt für Früchtebrot-Fans. Schokocrossies mit Lebkuchengewürz: Lebkuchengewürz macht die Schokocrossies zu einem weihnachtlichen Leckerbissen.

Lebkuchengewürz macht die Schokocrossies zu einem weihnachtlichen Leckerbissen. Schokocrossies mit Marzipan: Etwas geraspeltes Marzipan verleiht den Schokocrossies einen süßen und cremigen Geschmack.

Etwas geraspeltes Marzipan verleiht den Schokocrossies einen süßen und cremigen Geschmack. Schokocrossies mit Kokosraspeln: Kokosraspeln verleihen den Schokocrossies einen exotischen Geschmack und sind mit weißer Schokolade die perfekte Begleitung zu einem alkoholfreien Banana Colada.

Kokosraspeln verleihen den Schokocrossies einen exotischen Geschmack und sind mit weißer Schokolade die perfekte Begleitung zu einem alkoholfreien Banana Colada. Schokocrossies mit gefriergetrockneten Früchten: Himbeeren, Erdbeeren, Bananen oder Mango bringen nicht nur Farbe in die Schokocrossies, sondern extra Crunch und Geschmack.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Einfach ausprobieren und herausfinden, was einem selbst (und dem Beschenkten) am besten schmeckt. Und damit hat man zugleich die perfekte Ausrede fürs Naschen von Unmengen selbstgemachter Schokocrossies. Viel Spaß!

