Gans genial: Ein Festmahl wird mit einer fetten Martinsgans erst komplett

Von: Eva Lipka

Zum Martinstag gibt es klassische Martinsgans nach einem traditionellen Rezept mit raffinierter Semmelfüllung, mit Speck und Apfel.

Na, wenn das kein Grund zum Federschütteln ist! Der St. Martins Tag naht, und was wäre dieser Tag ohne den Duft einer knusprigen Martinsgans, die sich im Ofen räkelt? Genau, nur halb so gemütlich! Dieses traditionelle Schmausen geht zurück auf den heiligen Martin von Tours, einen Burschen, der wohl nie gedacht hätte, dass seine Legende zu einem Festmahl mit gefiedertem Hauptdarsteller führen würde.

Aber fangen wir von vorne an: Der Martinstag am 11. November ist nicht nur ein Tag, an dem Kinder mit Laternen durch die Straßen ziehen und Lieder über einen bescheidenen Mann singen, der seinen Mantel teilte. Nein, es ist auch der Tag, an dem sich die Gans aus dem Staub machen sollte, aber es nicht rechtzeitig geschafft hat. Die Gans hatte das zweifelhafte Glück, mit Sankt Martin in einer Anekdote verknüpft zu sein. Der Legende nach wollte sich Martin, bescheiden, wie er war, vor der Bischofswahl drücken und versteckte sich kurzerhand in einem Gänsestall. Doch die Gänse schnatterten so laut, dass er gefunden wurde. Und schwupp – als Dank für ihre „Hilfe“ wurden sie zum Symbol des Martinsfestes, und zwar auf dem Silbertablett serviert. Ein bisschen makaber? Vielleicht. Aber auch unverschämt lecker!

Während die Martinsgans im Ofen ihre Runden dreht, wird die Tafel reich gedeckt: Farbenfroher Rotkohl winkt aus der Schüssel, süßlich und fein mit der richtigen Apfelsorte abgeschmeckt und butterweiche Knödel, die schmecken, als hätte sie Oma gemacht.

Diese Zutaten braucht man für eine traditionelle Martinsgans:

Zum Tag des heiligen St. Martin darf ein Festmahl inklusive Martinsgans nicht fehlen. Das Rezept mit Semmelfüllung gibt es bei Einfach Tasty. (Symbolbild) © Funke Foto Services/ IMAGO

Martinsgans:

1 (ca. 5 kg) Gans, küchenfertig

1 EL Salz

1 EL Majoran

0,5 EL Pfeffer, frisch gemahlen

Füllung:

300 g Apfel, in Würfeln

1 Stange Zimt

2 Gewürznelken

30 g Dörrpflaumen, gehackt

1 l Apfelsaft

20 g Butter

50 g Speck, in Würfeln

150 g Zwiebeln, in Würfeln

2 Brötchen (vom Vortag), in Würfeln

300 ml Milch

4 Eier

2 EL Petersilie, gehackt

0,5 TL Salz

Außerdem:

1 Bund Suppengemüse

0,5 l Brühe

Küchengarn

So einfach kann man eine traditionelle Martinsgans zu Hause zubereiten:

Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Für die Martinsgans: Die Gans unter fließendem, kalten Wasser abspülen und trocken tupfen. Von innen und außen mit Salz, Majoran und Pfeffer einreiben. Für die Füllung: Äpfel für fünf bis zehn Minuten, mit der Zimtstange, Gewürznelken und getrockneten Zwetschgen in warmen Apfelsaft ziehen lassen. Danach abseihen und Zimtstange und Gewürznelken entfernen. In einer Pfanne Butter erhitzen, Speck darin knusprig braten und Zwiebeln glasig andünsten. Herausnehmen und beiseite stellen. Milch erhitzen, über die Brötchenwürfel gießen und gut verrühren. Dann die Speck-Zwiebel-Masse unterheben und alles auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Eier mit Petersilie und Salz verquirlen und zusammen mit den marinierten Äpfeln zur abgekühlten Füllung geben und nochmals gut vermengen. Zum Schluss die Füllung in das Innere der Gans geben und Öffnung mit Kochgarn vernähen. Die Gans mit dem Rücken nach unten auf den Rost, über einer eingefetteten Rostbratpfanne oder ein tiefes Backblech, legen. Geputztes Suppengrün und ein wenig klare Brühe in die Backform gießen und auf der untersten Schiene in den Backofen schieben. Während des Bratens ab und zu unterhalb der Flügel und Keulen in die Gans stechen, damit das Fett besser austreten kann. Für vier bis fünf Stunden im Backofen braten und immer wieder mit Bratfett und etwas klarer Brühe übergießen. In den letzten 15 Minuten die Temperatur des Backofens auf 250 °C erhöhen, damit die Haut schön knusprig wird. Bratensaft durch ein Sieb gießen und als Fond servieren. Gans entnehmen, tranchieren, Apfelfüllung herausnehmen und mit Fond und weiteren festlichen Beilagen wie beispielsweise Rotkohl oder Kartoffelknödel servieren. Guten Appetit und einen schönen Martinstag!

Das Festmahl zum Martinstag wird durch Knödel und Rotkohl zu einem unwiderstehlichen Rezept. (Symbolbild) © Funke Foto Services/IMAGO

Garzeit der Gans nach Gewicht anpassen Ein allgemeiner Richtwert besagt, dass eine Gans bei einer Backofentemperatur von 180 °C (Ober-/Unterhitze) in etwa 30 Minuten pro Pfund (500 Gramm) Garzeit benötigt. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der nutzt ein Kerntemperatur-Messgerät. Die Gans ist gar und saftig, wenn die Innentemperatur an der dicksten Stelle des Fleisches 75 °C beträgt.

Mit der sorgfältigen Zubereitung und den ausgewählten Aromen wird diese Martinsgans zu einem wahren Festmahl, das Tradition und Geschmack in perfekter Harmonie vereint.

