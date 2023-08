Der einfachste Pfannkuchen aller Zeiten kommt aus dem Backofen

Von: Eva Lipka

Wenn der Pfannkuchen aus dem Ofen kommt, ist die Zubereitung einfach. Das Ergebnis ist saftig, knusprig und kann nach Belieben süß oder herzhaft gefüllt werden.

Wie der Name verrät, wird ein klassischer Pfannkuchen natürlich in der Pfanne zubereitet. Doch was wäre das Leben ohne ein paar kulinarische Experimente? Heute kommt der Pfannkuchen aus dem Ofen.

Richtig! Damit ist ein dramatischer Auftritt sicher. Ein charakteristisches Merkmal des Ofenpfannkuchens ist, dass er sich im Ofen aufbläht und dadurch nicht nur für einen „Wow“-Effekt beim Servieren sorgt, sondern auch seine schüsselartige Form erhält.

Die Vertiefung, die in der Mitte des Ofenpfannkuchens entsteht, eignet sich hervorragend zum Füllen. (Symbolbild) © Panthermedia/IMAGO

Die Vertiefung in der Mitte dieses außergewöhnlichen Pfannkuchens, der auch „Dutch Baby“ genannt wird, eignet sich hervorragend zum Befüllen. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob süß mit Puderzucker, Früchten und Ahornsirup oder als herzhaft gefüllter Pfannkuchen mit Speck und Käse – alles geht, nichts muss.

Obwohl das Endergebnis beeindruckend aussieht, ist die Zubereitung ziemlich einfach. Mit nur wenigen Zutaten und einem heißen Ofen kann man in kürzester Zeit ein spektakuläres Frühstück oder Dessert zaubern.



Der TikTok-Creator thecoreyb zeigt in seinem Video, wie genau das „Dutch Baby“ zubereitet wird:

Hier ist eine Liste der benötigten Zutaten für Pfannkuchen aus dem Backofen:

6 TL Butter

8 Eier

0,5 TL Salz

250 g Weizenmehl

350 ml Milch

Die Zubereitung könnte nicht einfacher sein:

Den Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Die Butter in eine Auflaufform geben und in den Backofen stellen, bis sie geschmolzen ist. Eier, Salz, Mehl und Milch in einem Standmixer verquirlen. Die Auflaufform aus dem Backofen nehmen und die Teigmischung dazu geben. Nochmals 20 Minuten in den Backofen geben. Schon fertig!

Die Verwirrung in der Kommentarspalte des Videos ist groß. Der TikTok-Creator spricht von einem deutschen Pfannkuchen. Doch kein deutscher Follower scheint den Ofenpfannkuchen zu kennen.

German pancake, den kein einziger german kennt 😂

Deutsche Einwanderer machten den Pfannkuchen aus dem Ofen in den USA, genauer gesagt in einem Café in Seattle, populär. Aus „Deutsch“ wurde schnell „dutch“ und so handelt es sich bei diesem Gericht tatsächlich um ein „deutsches Baby“.