Braten, Backen, Brotaufstrich: Ist Margarine gesünder als Butter?

Von: Janine Napirca

Butter oder Margarine? Was ist gesünder, was schmeckt besser? Was ist besser zum Backen, Kochen oder Braten geeignet?

Sind Sie Team Butter oder Margarine? Die einen schmieren sich lieber Margarine aufs Frühstück oder Vesper, bei den anderen muss es das Butterbrot oder gar das Butterbrett sein – oder kennen Sie schon den TikTok-Trend karamellisierte Butter mit Zwiebeln? Auch beim Backen, Anbraten oder Einfetten scheiden sich die Geister. Viele Menschen denken, dass Margarine gesünder ist als Butter, aber stimmt das überhaupt?

Butter vs. Margarine: Worin unterscheiden sie sich?

Butter Margarine Verwendungszweck Brotaufstrich, braten, backen, kochen Brotaufstrich, braten, backen, kochen Herstellung aus Milch (Kuh, Schaf, Ziege) industriell hergestellt aus pflanzlichen und tierischen raffinierten Ölen Fette gesättigte Fettsäuren ungesättigte Fettsäuren/Transfettsäuren Kalorien circa 9 kcal/g circa 9 kcal/g Haltbarkeit geöffnet circa 2 Wochen, ungeöffnet siehe Mindesthaltbarkeitsdatum geöffnet circa 6 Wochen, ungeöffnet siehe Mindesthaltbarkeitsdatum

Butter können Sie allerdings auch einfrieren, um die Haltbarkeit zu verlängern und mit einem Butterfass können Sie Butter sogar einfach selber herstellen.

Schmieren Sie sich lieber Butter oder Margarine aufs Brot? © Joerg Beuge/Imago

Ist Margarine wirklich gesünder als Butter? Auf die Qualität der Produkte kommt es an

Es lässt sich nicht pauschal beantworten, ob Margarine nun gesünder ist oder Butter. Denn es kommt vor allem auf die Qualität der Produkte, insbesondere auf die Inhaltsstoffe an. Für Menschen mit erhöhten Blutfettwerten ist aber tatsächlich Pflanzenmargarine gesünder als Butter, weiß Edeka. Die Supermarktkette weist jedoch darauf hin, dass Sie kontrollieren sollten, ob tatsächlich nur pflanzliche Nährstoffe enthalten sind. Dem Bericht zufolge ist Butter hingegen leichter verdaulich und möglicherweise in Margarine enthaltene schädliche Transfette müssen bislang laut Edeka noch nicht gekennzeichnet werden. Chip.de berichtet zudem, dass es eine Rolle spielt, wofür man Butter bzw. Margarine verwenden möchte:

Halbfettmargarine: weniger Fett, nicht geeignet zum Braten oder Backen

weniger Fett, nicht geeignet zum Braten oder Backen Pflanzenmargarine: enthält mehr gesunde, ungesättigte Fettsäuren, ab Fettgehalt von 70 Prozent zum Backen und Braten geeignet

enthält mehr gesunde, ungesättigte Fettsäuren, ab Fettgehalt von 70 Prozent zum Backen und Braten geeignet Süßrahmbutter: gut zum Kochen, insbesondere Soßen

gut zum Kochen, insbesondere Soßen Rohmilchbutter: schonende Herstellung, besonderer Geschmack

Dem Bericht nach sollten Sie sowohl beim Kauf von Butter als auch von Margarine auf eine biologische Erzeugung und die Inhaltsstoffe achten, vor allem Emulgatoren und gehärtete Fette sollten gemieden werden. Wussten Sie schon, dass Rama eigentlich gar keine Margarine ist?

Butter oder Margarine aufs Brot, Backblech oder in die Pfanne? Die Vor- und Nachteile von Butter

Butter enthält gesättigte Fettsäuren: Zum einen braucht der menschliche Körper die Botenstoffe fürs Nervensystem, wie die AOK berichtet, zum anderen kann dadurch der Cholesterinspiegel erhöht werden, was dem Bericht zufolge zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes führen kann. Das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt daher, Butter nur in Maßen zu verzehren.

Zum einen braucht der menschliche Körper die Botenstoffe fürs Nervensystem, wie die AOK berichtet, zum anderen kann dadurch der Cholesterinspiegel erhöht werden, was dem Bericht zufolge zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes führen kann. Das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt daher, Butter nur in Maßen zu verzehren. Wertvolle Inhaltsstoffe in der Butter: Besonders in Buttersorten, die aus Milch von mit Weidegras und Grünfutter genährten Kühen hergestellt wurde (Alpenbutter, Weidebutter, Bergbauernbutter), sind laut AOK Vitamin A, D und E sowie Kalium, Kalzium und Phosphor. Auch der Omega-3-Fettsäuren-Anteil der Butter erhöht sich dem Bericht nach durch qualitativ hochwertiges Futter – im Gegensatz zu einer Fütterung mit Mais und/oder Kraftfutter.

Die in Butter enthaltenen gesättigten Fettsäuren sind zwar wichtige Botenstoffe fürs Nervensystem, können aber auch den Cholesterinspiegel erhöhen. © velkol/Imago

Butter oder Margarine aufs Brot, Backblech oder in die Pfanne? Die Vor- und Nachteile von Margarine

Margarine enthält einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren: Die guten Fette können den Cholesterinspiegel senken. Jede Ölsorte hat andere Vorteile, so enthält Margarine aus Lein- und Rapsöl der AOK zufolge einen höheren Anteil an mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, aus Sonnenblumenöl hingegen Omega-6-Fettsäuren.

Die guten Fette können den Cholesterinspiegel senken. Jede Ölsorte hat andere Vorteile, so enthält Margarine aus Lein- und Rapsöl der AOK zufolge einen höheren Anteil an mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, aus Sonnenblumenöl hingegen Omega-6-Fettsäuren. Wertvolle Inhaltsstoffe in der Margarine: Zur Margarine werden Vitamin A, D, K und E zugegeben, wie die AOK informiert. Dem Bericht nach gibt es sogar Margarinen, die Pflanzensterinen enthalten und dadurch den Cholesterinspiegel senken – allerdings nur für Personen mit erhöhtem Cholesterinwert und in ärztlicher Absprache empfohlen.

Margarine aus Lein- und Rapsöl enthält einen höheren Anteil an mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, Margarine aus Sonnenblumenöl hingegen Omega-6-Fettsäuren. © YAY Images/Imago

Damit Margarine so schmeckt wie Butter, werden häufig Zusatzstoffe wie Aromen, Gelatine oder Konservierungsstoffe hinzugefügt. Um die Konsistenz des Aufstrichs zu erreichen, können zum einen die ungesättigten Fettsäuren verloren gehen und zum anderen schädliche Transfettsäuren entstehen, die sich negativ auf den Magen-Darm-Trakt auswirken können, wie Chip.de berichtet.