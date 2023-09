Maronen richtig und lecker zubereiten: Tipps fürs Rösten und Kochen

Von: Eva Lipka

Es ist wieder Saison für Maronen. Wie man die kleinen Schätze des Waldes richtig zubereitet – in Pfanne, Ofen, Mikrowelle oder Topf – erfährt man hier.

Mit dem ersten Rascheln der fallenden Blätter unter den Füßen, beim Spaziergang durch den kühlen Herbstwald, beginnt die magische Suche nach den kleinen Schätzen der Saison. Zwischen Moos und Laub verbergen sich die unverkennbaren, grün-gelbliche oder auch braunen, stacheligen Hüllen der Maronen. Mit einer gewissen Vorsicht öffnet man sie und entdeckt darin die glänzenden, braunen Edelkastanien – wahre Geschenke des Waldes. Vorsicht beim Selbersammeln: Nicht verwechseln sollten Sie Esskastanien mit der in Deutschland verbreiteten Rosskastanie. Letztere ist nicht genießbar!



Trotz ihres nussigen Geschmacks und ihrer harten Schale sind Maronen interessanterweise keine echten Nüsse. Sie gehören zur Familie der Fagaceae, sind also mit Eichen und Buchen verwandt. Sie sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien, dabei aber kalorienärmer als viele andere Nüsse und Samen. Ihr einzigartiges, süßliches Aroma macht sie zu einer vielseitigen Zutat in der herbstlichen Küche, sowohl in herzhaften Gerichten als auch in süßen Leckereien.

Im Herbst kann man endlich wieder frische Esskastanien (Maronen) im heimischen Wald finden. © Funke Foto Services/Imago

Die Maronensaison erstreckt sich grob von Oktober bis Dezember. In dieser Zeit verwöhnen die Maronen mit ihrem besonderen Geschmack und bringen Wärme in die kühlen Tage. Für Menschen mit Glutenunverträglichkeit sind Maronen zudem eine wunderbare Alternative, da sie glutenfrei sind und sich vielseitig verwenden lassen, etwa gemahlen als Mehl zum Backen.

Ob geröstet, gekocht, gebraten oder schnell in der Mikrowelle zubereitet – jede Methode hat ihre eigenen Vorzüge und entlockt den Maronen unterschiedlichste Geschmacksnuancen.

1. Maronen/Esskastanien richtig zubereiten: Im Backofen rösten

Im Backofen geröstet, entfalten Esskastanien (Maronen) einen besonders intensiven Geschmack. © STPP/IMAGO

Das Rösten im Backofen verleiht den Maronen ein intensives, nussiges Aroma, was sie ideal für Rezepte macht, die einen kräftigen Geschmack erfordern.



Vorbereitend dazu die Schale an der dicken Bauchseite mit einem kleinen, scharfen Küchenmesser oder mit einer Schere kreuzweise bis zum Fruchtfleisch einschneiden. Bei einer Temperatur von etwa 175 Grad Celsius Umluft lassen sie sich in rund 20 bis 25 Minuten zu Perfektion rösten. Ein feuchtes Tuch auf den Maronen und eine Schüssel Wasser im Backofen helfen dabei, das Austrocknen zu verhindern und sorgen für zusätzliche Feuchtigkeit.



Zwar braucht diese Zubereitungsweise ein wenig mehr Zeit und Aufmerksamkeit – es gilt zu schauen, dass die Esskastanien nicht verbrennen –, doch das Ergebnis lohnt sich. Die Maronen sind fertig geröstet, sobald die Einkerbungen weit aufgesprungen sind und die Schale eine etwas dunklere Farbe aufweist. Danach entfalten sie ihren vollen Geschmack in Salaten, vegetarischem Nussbraten oder als Beilage zu Fleischgerichten.

2. Maronen in Wasser kochen

Wenn man Maronen in Wasser kocht, eignet sie sich besonders gut für Suppen und Saucen. © Einfach Tasty

Genau wie bei der Zubereitungsweise im Backofen müssen die Maronen vor dem Kochen kreuzweise eingeschnitten werden. Anschließend werden die Maronen in leicht gesalzenem Wasser für etwa 20 Minuten gekocht. Wenn die Einkerbungen aufgeplatzt sind, können sie entnommen und weiter verarbeitet werden. Sie entwickeln beim Kochen ein mildes, süßliches Aroma und eine weiche Textur, wodurch sie sich besonders für Pürees, aromatische Maronencremesuppe oder Saucen eignen. Nach dem Kochen sollte man sie für einige Minuten auf einem Küchentuch trocknen lassen, damit sie für die Weiterverarbeitung nicht zu wässrig werden.

3. In der Pfanne anbraten

Bei der Zubereitung der Esskastanien in der Pfanne muss man darauf achten, dass sie nicht verbrennen. © CHROMORANGE/IMAGO

Heiße Maroni, wie auf dem Weihnachtsmarkt, kann man zubereiten, indem man sie in einer Pfanne anbrät. Dadurch erhalten sie eine knusprige Konsistenz und ein ausgewogenes Aroma. Maronen kreuzweise einschneiden und in einer heißen Pfanne mit ein wenig Wasser etwa 15 bis 20 Minuten rösten. Ständiges Wenden verhindert das Verbrennen. Aus der Pfanne schmecken sie besonders gut als Snack.

4. In der Mikrowelle erhitzen

In nur wenigen Minuten kann man Maronen in der Mikrowelle garen. © Elbner Europa/IMAGO

Für die schnelle Zubereitung kann man die Maronen in der Mikrowelle erhitzen. Die Dauer, für die Maronen in der Mikrowelle zubereitet werden müssen, hängt von der Wattzahl der Mikrowelle und der Menge der Maronen ab. Im Allgemeinen können Maronen bei einer hohen Wattzahl (ca. 800 Watt) etwa zwei bis drei Minuten pro Portion in der Mikrowelle zubereitet werden. Vorher einschneiden und mit einem feuchten Tuch umwickeln, damit sie nicht austrocknen. Es ist ratsam, die Maronen nach jeder Minute zu überprüfen, um zu verhindern, dass sie austrocknen oder verbrennen. Nach der Zubereitung in der Mikrowelle sollten die Maronen etwas abkühlen, bevor sie geschält und weiterverarbeitet werden. Weniger intensiv im Geschmack, aber praktisch für alle, die es eilig haben.

Jede Zubereitungsweise für Maronen bringt die verschiedenen Eigenschaften und Geschmacksnuancen der Edelkastanie auf unterschiedliche Weise hervor. Je nachdem, in welchem Gericht man sie verwenden will, sollte man sie entweder im Backofen, in der Mikrowelle oder in der Pfanne rösten oder alternativ in einem Topf kochen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Eva Lipka sorgfältig überprüft.