Alles Käse: Mozzarella, Burrata, Scamorza – was sind die Unterschiede?

Von: Sandra Keck

Mozzarella, Burrata und Scamorza sind drei exquisite Käsesorten, die oft in einem Atemzug genannt werden, aber dennoch einige markante Unterschiede aufweisen.

Italien ist berühmt für Pizza, Pasta und Amore ... ähm, natürlich Käse! Dabei gibt es drei Sorten, die sich auf den ersten Blick recht ähnlich sehen und auf der ganzen Welt begehrt sind: Mozzarella, Burrata und Scamorza. Ob auf einer frischen Pizza, in einem Salat oder einfach pur genossen, diese Käsesorten bieten ein unvergleichliches Aroma, die jeden Gaumen begeistert. In diesem Artikel entdecken wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Käsekugeln und geben noch einige verlockende Rezeptempfehlungen mit auf den Weg.

Die italienischen Brühkäsesorten Mozzarella, Burrata und Scamorza sind perfekt für warme Sommertage. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Diese Merkmale von Mozzarella muss man kennen

Mozzarella ist wohl der berühmteste unter den oben genannten italienischen Käsesorten und hat sich seinen Platz in der globalen Küche gesichert. Traditionell wird er aus Büffel- oder Kuhmilch hergestellt und besticht durch seine glatte, elastische Textur. Mozzarella ist ein halbweicher Käse mit einem milden, leicht salzigen Geschmack. Aufgrund seiner hervorragenden Schmelzeigenschaften wird er häufig auf Pizzen, in Aufläufen oder Pasta-Gerichten verwendet.

Hauptmerkmale von Mozzarella:

Zarte, elastische Textur

Mild, leicht salziger Geschmack

Aus Büffel- oder Kuhmilch hergestellt

Hervorragende Schmelzeigenschaften

Das vegetarische Grillrezept für den Sommer ist Zucchini Caprese. © Einfach Tasty

Der Klassiker Caprese, der auch „Tomate-Mozzarella-Salat“ genannt wird, ist wohl das Erste, was einem zu Mozzarella-Rezepten einfällt, oder? Der wird aber noch besser, wenn man ihn mit gegrillter Zucchini zu einer Zucchini-Caprese kombiniert. Auch als vegetarischer Tomaten-Mozzarella-Aufstrich ist der Käse ein Hit und als Pizzabelag einer selbstgemachten, fluffigen Pizza einfach unschlagbar. Lesen Sie hier, was es mit Fior di Latte auf der Speisekarte auf sich hat.

Burrata sorgt für cremigen Genuss

Burrata ist so cremig, dass er beim Aufschneiden auseinander läuft. Perfekt als Topping für Salate und Pasta. (Symbolbild) © agefotostock/IMAGO

Burrata ist die königliche Variante der italienischen Käsewelt und erobert die Herzen von Gourmets im Sturm. Äußerlich ähnelt sie einem Mozzarella, doch ihr wahrer Zauber liegt in ihrer Füllung. Burrata enthält eine zarte Mischung aus Sahne und zerkleinerten Mozzarella-Resten, die ihr eine butterähnliche Textur und einen reichhaltigen, cremigen Geschmack verleiht. Diese Kombination aus weicher Hülle und cremiger Füllung macht Burrata zu einem echten Geschmackserlebnis.

Hauptmerkmale von Burrata:

Äußerlich ähnlich wie Mozzarella

Cremige Füllung aus Sahne und Mozzarella-Stückchen

Butterähnliche Textur und reichhaltiger, cremiger Geschmack

Burrata sollte immer der Star auf dem Teller sein und es braucht nicht viel, um eine leckere Burrata-Mahlzeit zuzubereiten. Wie wäre es mit Burrata, einer Tomaten-Pfirsich-Salsa und dazu eine Scheibe Baguette? Oder dem viralen Burrata-Himbeer-Salat, dem Einfach Tasty-Producer Simon einen eigenen Touch verliehen hat, wie das TikTok-Video zeigt:

Perfekt zum Überbacken: Scamorza

Scamorza schmeckt pur. Man kann ihn aber auch anbraten oder, ähnlich wie Mozzarella, zum Überbacken nutzen. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Scamorza ist ein weiterer hervorragender Vertreter der italienischen Käsetradition und unterscheidet sich deutlich von Mozzarella und Burrata. Hergestellt aus Kuh- oder Büffelmilch, zeichnet sich Scamorza durch die charakteristische Birnenform aus. Es gibt ihn pur und geräuchert, was ihm einen einzigartigen Geschmack verleiht. Geräucherten Scamorza (Scamorza affumicata) erkennt man an der braunen Rinde. Scamorza ist halbweich und elastisch, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Grillgerichte und zum Überbacken macht.

Hauptmerkmale von Scamorza:

Aus Kuh- oder Büffelmilch hergestellt

Leicht rauchige Note durch Räucherung

Charakteristische braune Rinde bei geräucherter Version

Halbweich und elastisch, ideal zum Grillen und Überbacken

Wenn man beim herzhaften Blätterteigstrudel mit Schinken und Käse den Gouda durch rauchigen Scamorza austauscht, bekommt man einen deftigen Snack, der ebenso lecker ist, wie der herzhafte italienische Brotauflauf mit Tomaten und Salami.

Alles Käse oder steckt doch mehr hinter den kleinen Bällchen?

Mozzarella, Burrata und Scamorza sind drei Juwelen der italienischen Brühkäsevielfalt. Der Name „Brühkäse“ oder auch „Filata-Käse“ stammt von der traditionellen Herstellungsmethode, bei der der Käsebruch in heißem Wasser oder Dampf erhitzt und anschließend geformt und geknetet wird, um die charakteristische Textur zu erhalten. Die Filata-Käsesorten zeichnen sich durch ihre zarte, elastische Beschaffenheit und ihre gute Schmelzfähigkeit aus.

Während Mozzarella mit seiner zarten Textur und hervorragenden Schmelzeigenschaften in zahlreichen Gerichten Verwendung findet, verführt Burrata mit ihrer cremigen Füllung und ihrem reichhaltigen Geschmack die anspruchsvollsten Käseliebhaber. Scamorza hingegen überrascht mit seiner rauchigen Note und seiner vielseitigen Anwendbarkeit. Jeder dieser Käse hat seinen ganz eigenen Charakter und bringt die kulinarische Vielfalt Italiens in die Welt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Sandra Keck bearbeitet.